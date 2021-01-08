МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск отметил праздник Рождества Христова

Норильск отметил праздник Рождества Христова

Главная / Фоторепортажи / Город

Норильск отметил праздник Рождества Христова

Норильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества ХристоваНорильск отметил праздник Рождества Христова

Во всех норильских храмах в ночь на 7 января прошли торжественные богослужения. А с утра норильчане снова потянулись в любимые храмы, чтобы поклониться младенцу-Христу, помолиться о здравии, помянуть ушедших родных.

Весьма порадовали народ сооруженные в церковных дворах снежные вертепы с изображением сцены рождения Богомладенца в Вифлеемской пещере. Здесь зажигают свечи, оставляют сладости, фотографируются на память о светлом празднике. Рождественские Святки продлятся до 19 января, когда православные будут отмечать Крещение Господа нашего Иисуса Христа.

Подробно о том, как норильчане многими добрыми делами отметили святые дни Рождества, - в первом выпуске «Заполярной Правды» в новом году 15 января.

Текст Ирина Даниленко
Фото Ирина Даниленко
8 января в 10:26 330
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие фоторепортажи