Норильск отметил праздник Рождества Христова

Во всех норильских храмах в ночь на 7 января прошли торжественные богослужения. А с утра норильчане снова потянулись в любимые храмы, чтобы поклониться младенцу-Христу, помолиться о здравии, помянуть ушедших родных.

Весьма порадовали народ сооруженные в церковных дворах снежные вертепы с изображением сцены рождения Богомладенца в Вифлеемской пещере. Здесь зажигают свечи, оставляют сладости, фотографируются на память о светлом празднике. Рождественские Святки продлятся до 19 января, когда православные будут отмечать Крещение Господа нашего Иисуса Христа.

Подробно о том, как норильчане многими добрыми делами отметили святые дни Рождества, - в первом выпуске «Заполярной Правды» в новом году 15 января.