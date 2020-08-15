Возвращение Северного флота в Дудинку

- 15 августа в 11:00Дел по дому хватает
- 15 августа в 09:00Главное — дисциплина
- 15 августа в 09:00КДЦ имени Вл. Высоцкого открыл онлайн–выставку норильского фотографа Андрея Кийко
- 14 августа в 22:08Полвека назад, 16 августа 1970 года, был открыт обелиск «Первым!»
- 14 августа в 19:00Президент подписал закон, дающий возможность студентам педагогических специальностей уже с четвёртого курса вести уроки
- 14 августа в 18:39Пенсионный фонд напоминает о выплатах для семей, где есть дети от 3 до 16 лет
- 14 августа в 16:23На Волгоградском алюминиевом заводе проходят испытания экзоскелетов
- 14 августа в 16:23Начинается Успенский пост
- 14 августа в 16:22Томский судостроительный завод начал производство барж для грузоперевозок в Арктике
- 14 августа в 16:19Уже этой осенью на Таймыре появится ферма овцебыков
- 14 августа в 16:13Добыча нефти на шельфе Арктики составит 205 миллионов тонн до 2040 года
- 14 августа в 15:13Работы по ликвидации аварии продолжаются
- 14 августа в 15:09Нововведения при увольнении
- 14 августа в 15:07В авиапарке АО «Норильск Авиа» пополнение
- 14 августа в 15:04Отряд мерзлотоведов продолжает свою работу
- 14 августа в 13:18Чем будут кормить учеников начальной школы
- 14 августа в 12:47Будущие инженеры покоряют Север онлайн
- 14 августа в 12:43Разобрали на кусочки
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- 14 августа в 12:30«Норникель» зарезервировал 2,1 млрд долларов на компенсацию экологического ущерба от аварии на ТЭЦ–3
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