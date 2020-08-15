МАУ ИЦ «Норильские новости»

Возвращение Северного флота в Дудинку

Возвращение Северного флота в Дудинку

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Возвращение Северного флота в Дудинку

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Таймыр встречает североморцев. В морской порт Дудинка прибыла межвидовая группа кораблей Северного флота, совершающего поход в Арктике. Моряков встретили танцами и местными традициями.

Фото - Надежда Машарова, Денис Кожевников

15 августа в 11:48 460
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