Десять лет в пути

Ледяной лабиринт

«Большой Аргиш» вышел на старт в субботу, 14 ноября, и в буквальном смысле засветился сразу несколькими событиями. В парке «Озеро Долгое» как по волшебству возникло этностойбище с ледяным чумом и пятью оленями, символизирующими пять таймырских этносов: нганасан, энцев, ненцев, эвенков и долган. Подсвеченный лёд стал ярким пятном в наступающих сумерках и уникальной фотозоной для всех желающих. А незадолго до этого в парке появился удивительный двухметровый снежный лабиринт–надпись «Большой Аргиш» размером 24 на 24 метра. У взрослых закоулки лабиринта вызывают лёгкое опасение, а детвора приняла всё на ура и смело ринулась бродить не только по снежным коридорам, но и по стенам творения. Правда, папы и мамы высказывают опасение, что такое озорство может разрушить строение, которое должно радовать горожан вплоть до апреля следующего года. К сожалению, несколько дней назад стойбище уже пострадало от рук доморощенных вандалов, и ледяной шаман остался без бубна. Что будет дальше? Не знает никто. В этой ситуации стоит уповать только на благоразумие горожан.

История про Аргиша

Другое яркое зрелище и подарок норильчанам — это видеомэппинг, который на два дня превратил фасад Заполярного театра драмы в большой киноэкран. В субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, с 17 до 21 часа горожане могли увидеть на здании видеорассказ о мальчике Аргише, который с помощью друзей нашёл свой жизненный путь на Севере, — яркий и увлекательный сюжет с множеством интересных деталей. Прежде чем гости праздника смогли посмотреть совместное творение сотрудников Агентства развития Норильска, мультипликаторов и представителей коренных народов Севера, мультфильм прошёл длительный путь корректировки текста и согласования фольклорных деталей — в общей картине были важны малейшие нюансы. Так, прорисовку фольклорной символики тщательно сверяли с экспертами — представителями таймырских этносов. Может быть, именно благодаря этому история про мальчика Аргиша и стала максимально похожа на сказания и сказки народов Севера.

Конкурсы и угощения

– Пусть в этом году «Большой Аргиш» не такой массовый, как в прошлые годы, мы всё же постарались сделать его интересным и запоминающимся. Надеюсь, нам это удалось, — говорит Карина Андреева, руководитель направления «Социокультурные и образовательные проекты» АРН. — Традиционно «Аргиш» угощает горожан и гостей города блюдами северной кухни в ресторанах–партнёрах фестиваля. В них можно отведать как уже полюбившиеся норильчанам блюда, так и совершенно новые. К празднику вкуса присоединились и семь продуктовых магазинов двух розничных сетей — в них можно было приобрести готовые блюда и полуфабрикаты, приготовленные специально для фестиваля.

Очень хочется, чтобы жители города приняли участие в наших конкурсах: #фотоаргиш2020 и «Охота на снежных оленей». Информацию о них можно найти в соцсетях. В первом конкурсе мы просим норильчан поделиться своими воспоминаниями о празднике, на котором они однажды побывали, начиная с 2010 года, когда прошёл первый «Большой Аргиш». Победители получат призы. Участникам второго конкурса нужно «поймать» всех снежных оленей в сюжетах о фестивале за прошлые годы. Победитель отправится на праздничный ужин в один из ресторанов нашего города.

Выставка в театре

Очень повезло тем, кто попал в драмтеатр на выставку–продажу коллаборационной сувенирной коллекции, созданной в тесном тандеме дизайнерами нью–йоркской компании Оcchii и студентами и выпускниками Норильского колледжа искусств. Посетители смогли не только полюбоваться авторскими работами, но и приобрести некоторые из них на память об «Аргише» себе и в подарок близким и родным.

Выставка «Север» — это первый творческий проект мастеров из Норильска, Дудинки, Москвы и Нью–Йорка. В подготовке экспозиции свои силы объединили 12 выпускников и студентов отделения декоративно–прикладного искусства НКИ и команда Occhii, которая направляла и координировала процесс. Леонид Батехин, куратор выставки, рассказал, что цель такого сотрудничества — создание сувениров, предметов одежды и аксессуаров, сочетающих в себе традиции, культуру и фольклор коренных народов Таймыра и точку зрения современных дизайнеров.

Чего только не было на выставке «Север»... Панно, сочетающие в себе несколько техник; фигурки из кости, бивня мамонта, рога оленя, бижутерия и аксессуары, выполненные из этих материалов; кожа и ровдуга; холщовые сумки, хлопковые толстовки, банданы, шейные платки, защитные маски и так далее. Все эти творения были созданы с применением инновационных технологий: цифровой печати на ткани, шелкографии, гравировки, ручной и машинной вышивки. Стоит добавить, что проект реализован при поддержке Агентства развития Норильска и компании «Норникель» и впервые был представлен на гастрофестивале «Север» летом этого года.

Автора!

Елена Мусина, преподаватель отделения декоративно–прикладного искусства Норильского колледжа искусств, одна из участниц выставки и автор работ из бивня мамонта и рога оленя:

– Замысел Леонида Батехина мне показался очень интересным. Я выбрала тему «Птицы и рыбы» и стала разрабатывать эскизы, которые использовались при создании футболок. Творчество — процесс бесконечный и захватывающий, всегда хочется чего–то ещё и ещё. Тема воды, реки и рыб для меня близка — я родилась в Левинских Песках, выросла в рыбацком посёлке на Енисее.

Свои работы представил на выставке и студент НКИ Андрей Киселёв. Он занимается художественной вышивкой, но захотел попробовать себя в резьбе по кости и обратился ко мне. Я давала ему профессиональные подсказки: как работать на станках, как шлифовать, на что обращать внимание и так далее, а основную работу он выполнял самостоятельно.

– Хотя изначально была задумка вышить мулине и бисером брелоки, но Леонид Батехин предложил попробовать воплотить задумки на кости. Страшновато было работать с фрезой, но очень интересно. Материал дорогой, ошибаться нельзя, потому что потом что–то исправить просто невозможно: рука должна быть твёрдой, а глаз — острым. В целом результатами своей работы я доволен, — добавляет Андрей Киселёв.

Василию Батогаю, в прошлом студенту НКИ, а ныне заведующему отделом декоративно–прикладного искусства и ИЗО Таймырского дома народного творчества, при подготовке к мероприятию довелось поработать и в качестве консультанта в области культуры коренных народов, их быта и традиций. Одно дело — брать информацию из интернета, а другое — черпать её от носителя культуры. На выставке он представил четыре своих панно, одно из которых называется «Дар добрым духам и богам».

– Каждая картина делится на три основные части, — рассказывает Батогай. — Справа и слева располагаются деревья, которые символизируют четыре божества. Вообще же в пантеоне у долган девять божеств, из них начальными считаются бог ветра, бог огня, дух воды, солнца, но луна в эту когорту не входит. Многие спрашивают, почему? По легендам долган, луна в начале своей жизни была человеком, который затем стал божеством. В центре панно находится орнамент, который называется «турумас» — священное дерево. Это символ единения мужского и женского начала, рождения человека. Сверху расположились символы верхнего мира — птицы, а средний уровень — рыбы и олени, то, чем питается человек.

Другое панно — «Хождение Солнца по трём мирам»: в центре мы видим символ солнца. Верх картины светлый, это символизирует небо, низ более тёмный — это земля. Справа от солнца — три божества среднего мира, а слева — олени. Это не случайно. Олени олицетворяют божество, которое приносит к нам в средний мир на своих священных рогах солнышко.

В моих работах использована символика не только долган, но и других народов, например, нганасан. По сути, в своих творениях мы даём символам вторую жизнь, поскольку сейчас коренные народы уже не пользуются знаками, которые применялись в обрядовой культуре. К сожалению, так получилось, что некоторые этносы утратили эту часть культуры.

Голос Василия во время рассказа — спокойный и проникновенный, он словно погружает слушателя в некий транс и ведёт тайными тропами божеств и символов народов Таймыра.

Для создания панно мастер использовал разную по фактуре кожу оленя, но фрагментами встречается свиная и телячья кожа. Фактурность где–то достигалась за счёт выделки материала, а где–то за счёт возраста — бралась из старых меховых изделий. Работы завораживают, их хочется изучать и разглядывать. Тщательно мастер продумал и цветовую гамму — она только природных оттенков, никакого намёка на химию. На изготовление одного панно уходит до двух месяцев — это зависит от материалов и особенности их выделки.

Если у кого–то не получилось попасть на выставку–продажу, это не повод для грусти. Шедевры мастеров можно увидеть на страничке в инстаграме @severartisan. Там же можно связаться с автором и решить вопрос о приобретении понравившейся работы.

Гости и впечатления

Оказалось, что пандемия не помеха для ярких и интересных событий, и город продолжает жить, а вместе с ним живут, творят и дарят творчество и тепло своих сердец норильские и дудинские мастера и мастерицы. Это особенно важно, когда до конца уходящего года остаётся чуть больше месяца, и всё больше хочется волшебства и простого человеческого счастья.

Ангела Николау, москвичка, блоггер, экстремал, путешественник, приехала на «Большой Аргиш», чтобы воочию увидеть Север и испытать на себе его суровый характер. Её впечатлили дороговизна интернета, обилие снега и мороз, с которым можно быть на «ты» только в тёплой одежде.

— Мне хотелось бы побывать здесь в полярную ночь, увидеть полярный день, побольше побродить по окрестностям, лучше узнать город и его жителей, — делится Ангела. — Мы проводили съёмки в стойбище оленеводов, а я привыкла это делать в другой одежде, более облегающей. Мы с сестрой взяли красивые платья, водолазочки, шарфики. Раздевались на секунду, фотографировались. Острых ощущений хватило с головой.

Удивила архитектура города, особенности строительства зданий, небольшие окошки. Я художник по образованию, и я попробовала бы написать ваши индустриальные пейзажи. Они нереальны. Если говорить о Норильске и Таймыре в нескольких словах, то получится так: «Суровость. Проверка себя. Гостеприимство». Люди здесь потрясающие. Всегда готовы накормить, помочь, подсказать и рассказать.