Фестиваль на пять!

Ягодный переполох

Этот летний фестиваль – событие абсолютно норильское, нашими талантами из управления культуры придуманное, и из года в год всё более интересное и необычное.

Поначалу у народа были сомнения – фестиваль начинается в пору, когда ягоды в тундре ещё не видно... Но после первого такого праздника на загородной базе отдыха «Оль-Гуль» стало понятно – фестиваль даёт не только яркий старт одному из самых любимых занятий северян – сбору целительной и вкусной северной ягоды, но и объединяет горожан в любви и заботе о родной природе.

В прошлом году, по известным причинам, событие прошло на просторах Интернета. А нынче организаторы с учётом предыдущего опыта, когда и дождливая погода здорово шалила, сумели так продумать юбилейную программу, что фестиваль прошёл и с размахом, и с новыми проектами. При этом о сохранении здоровья людей тоже не забыли, и все меры профилактики были соблюдены.

Интересно, что праздновать начали за два месяца до фестиваля. Здесь – особый поклон талантливой команде Городского центра культуры, которая в День защиты детей, 1 июня, устроила сказочное представление «Ягодный переполох», где и начали раздавать те самые симпатичные фестивальные буклетики с юбилейным тортиком на обложке. А на финише последнего дня фестиваля, 1 августа, норильчане, заранее собравшие на мероприятиях в ГЦК пять разных ягодных тортиков, смогли принять участие в розыгрыше экологичных призов – от предметов туристического снаряжения до электросамоката и крутого велосипеда. О щедрых дарах позаботились Норильский хлебозавод и благотворительный фонд «Территория добра».

От каждого по способностям

Отличным подарком к пятилетию фестиваля стал букет праздничных событий на «Оль-Гуле». Заметим, в этом году все разнообразные мастер-классы, посвящённые теме ягод и защиты матушки-природы, проходили в помещении гостеприимной базы отдыха.

Щедрый урожай милых поделок, рисунков, созданных собственными руками, унесли с собой счастливые дети и взрослые. Все полученные навыки могут пригодиться дома - в создании новых работ для тех же благотворительных ярмарок, которые так значимы в добрых делах норильчан. За два фестивальных дня многие успели посмотреть и отличные вернисажи: «Ягоды исторического поля» - от Школы краеведа, «Печатка» - от Кайерканской детской школы искусств, «Северная коллекция-2021» - от фотографа Олеси Химич, представленные в особом выставочном шатре на свежем воздухе. А в павильончике «Мокрый нос» на берегу озера можно было найти себе по фотографиям нового четвероного друга.

Норильчане отметили и вклад команды Объединенной дирекции заповедников Таймыра, которая устроила действенный эколого-просветительский уголок с анкетированием, выставкой актуальных плакатов о необходимости беречь нашу тундру.

Фестиваль и умело развлекал — тут и караоке-батл, и премьерный показ «Смешариков», ягодный квиз с призами, и образовывал в вопросах экологии. Серия нескучных лекций от знатоков, благодаря трансляции на двух этажах здания базы отдыха, была доступна в любом уголке.

Здесь же можно было сделать моментальный снимок на память, благодаря чудо-установке от ГЦК и норильскому фотографу Олесе Химич, которая придумала эксклюзивный интерьер с неожиданно падающими хлопьями снега - на Севере же живём.

И КДЦ «Юбилейный» остался верен своему стилю – команда в ярких фестивальных комбинезонах без устали рисовала с детьми и взрослыми северные ягоды, а ещё придумала гигантскую поздравительную открытку, которую мог подписать каждый из гостей.

«Почта России» организовала отправку чудесных открыток с ягодными снимками наших фотографов, всего к фестивалю их выпустили 1300 экземпляров. Доставка по Норильску – совершенно бесплатно, а норильчане отправили с фестиваля по разным городам страны и за границу 200 открыток, остальные были подарены всем желающим.

Одним из самых любимых мест на фестивале стало ягодное стойбище родовой общины нганасан «Ня танса» (Нганасанская семья). Здесь паслась молодая олениха Аякли, чьё имя означает быстрая, а в летнем чуме гостей угощали целебным ягодным чайком. Председатель общины Валерия Болгова не удержалась и приняла участие в познавательном квесте «Северная ягода», организованном Молодёжным центром.

Круговорот добра

Норильчане отмечали, что наш фестиваль был словно пропитан флюидами добра. Здесь не забыли и о заболевшем норильском художнике Юрии Афонове, представив на благотворительной выставке его работы из экспозиции Городского центра культуры. Художнику необходима помощь для проведения реабилитации, и организаторы вновь призвали к милосердию горожан.

Фейерверком программы, конечно, стало рождение новых арт-объектов, украсивших окрестности базы отдыха. Два эксклюзивных проекта удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Художница Мария Кудашева, участник многих международных фестивалей, создала вместе с Евгением Дворниковым объёмное изображение ягодной полянки, на которой с радостью снимались норильчане. Мария не только творила, но ещё и обучала норильчан создавать иллюзии на асфальте, несколько работ её учениц вы сможете увидеть у Публичной библиотеки.

А на экологической тропе норильчане познакомились с десятью работами особо изобретательных мастеров, приглашённых на экофестиваль «Северный Лэнд-арт» из разных городов страны. Работали же умельцы под руководством новосибирской команды «Сибирское Арт-пространство». В результате народного голосования лучшей стала скульптура «Сердце», созданная новосибирцами Олегом и Верой Чуклай. В онлайн-голосовании победил «Шаман» москвичей Антона и Галины Харитоновых. Мастера по традиции провели и внутреннее голосование: в первой тройке - «Жёлудь», создание Ольги Богомоловой из города Чехов и москвички Надежды Печёновой, и снова «Сердце», а также «Ёжик» от Екатерины Константиновой из Ангарска и Зои Степанец из Новосибирска. В итоге мастера при участии норильских волонтёров подарили нам чудесный парк скульптур, теперь дело чести - сохранить не только эти рукотворные создания, но и не вытоптать в порыве любования тундру вокруг.

Ягодная фамилия

Не забыли организаторы и о сувенирах для обладателей ягодных фамилий – а таких в Норильске нашлись - Наталья и Дмитрий Рябины, Галина Земляникина, Татьяна Черникова, Татьяна Малинова, Анастасия Калинина, Зульфия Малиновская... Их имена внесли в летопись фестиваля. А самой маленькой участницей стала шестимесячная Карина Майорова на руках любимой бабушки Веры Мережко. Их семья выиграла в главном розыгрыше спальный мешок и теперь собирается в тундру за ягодой. Как и семья Андрея Карамышенко, чья 11-летняя дочь Соня из 40-й школы была счастлива классному велосипеду, и семья взявшего туристический приз Кирилла Недошовенко, ставшая горячим поклонником фестиваля. А инженер завода стройдеталей Анна Байназарова, многодетная мама, поделилась с нами:

- Мы с младшей дочерью приняли участие, пожалуй, во всех мастер-классах, и даже уходить с фестиваля не хотели, продолжали гулять по экотропе. Очень надеюсь, что это облагороженное место, на котором сейчас и скамеечки с цитатами из классиков, и познавательные стенды, а теперь и арт-объекты, будут совершенствовать и дальше, на более отдаленных участках, увы, выжженных людьми и газом, чтобы дать там место новой зелени. Рада, что фестиваль «Северная ягода» способствует тому, чтобы наша семейная турбаза «Оль-Гуль», как и природа вокруг, только преображалась.

Среди гостей праздника была и семья Бабенко из Талнаха. Кирилл и Екатерина в ожидании ребёнка два года назад впервые пришли на «Северную ягоду», а теперь с ними уже маленькая Анфиса. Замечено, что среди любителей погулять по экологической тропе немало беременных норильчанок. Кто-то пошутил: так это наши лучшие ягодки гуляют!

Спасибо всем, кто сделал фестиваль «Северная ягода» таким незабываемым. Интересно, что этот праздник не закончился событиями на «Оль-Гуле». Скоро фестиваль продолжится традиционным фотоконкурсом «Ягодный сезон». Победителей за оригинальные снимки из любимой тундры удостоят наградами.