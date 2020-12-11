Ярко и весело в Дудинке отпраздновали юбилей Таймыра

Праздничные мероприятия открылись в Дудинской школе искусств выступлением оперного певца Владимира Александровича из Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского. Певец исполнил для школьников и педагогов несколько произведений и романсов, а также спел совместно с воспитанниками школы искусств песню "Таймыр на века", автором слов которой является он сам.

Праздничные гулянья разворачивались на улице. Гости могли посетить чумы пяти этносов, попробовать местную кухню. На Набережной площади был зажжён огонь дружбы, вокруг которого по традиции хороводом несколько кругов прошли почти все.