Новое прочтение

Режиссёром спектакля выступил Марат Гацалов совместно со своей командой. Сценограф Вера Макаренко, художник по костюмам Елена Турчанинова, композиторы и саунд–группа Дмитрий Бурцев, Ната Михалова, видеохудожник Даниил Маслов, художник по свету Илья Пашнин. Главную роль в спектакле исполнил Иван Розинкин.

Гацалов окончил актёрский факультет ВГИКа в 2002 году, мастерская Иосифа Райхельгауза, в 2009 году — режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИС), мастерская Сергея Арцибашева и Юрия Иоффе. Его дебютной работой стал дипломный спектакль «Хлам» по пьесе Михаила Дурненкова, который вошёл в репертуар Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.

Далее Марат Гацалов руководил Русским театром Эстонии в Таллине, был главным режиссёром Новой сцены Александринского театра. Стал инициатором создания и руководителем лаборатории молодой режиссуры «Мастерская на Беговой» при Центре драматургии и режиссуры, а также лаборатории «Эксперимент 123» в Прокопьевском драматическом театре. В 2012 году получил грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения. Его режиссёрские работы отмечены премией «Золотая маска»: «Жизнь удалась» «Театра.doc» и Центра драматургии и режиссуры (специальная премия жюри), «Экспонаты» Прокопьевского драматического театра (приз критики) и «Август: графство Осейдж» театра «Глобус» в Новосибирске (лучшая работа режиссёра). «Теллурия» и «Новое время» Марата Гацалова шли на Новой сцене Александринского театра. Также он выпустил спектакль «Дыхание» в московском Театре наций. Постановка «Саломеи» в Мариинском стала дебютной работой режиссёра в оперном театре.

По словам режиссёра, выбор его не просто так пал на «Иванова», ведь именно с этой пьесы и началось творчество Чехова.

Необычность постановки интригует с первых минут — герои из прошлого пересекаются с технологиями из будущего. Вместо артистов зрителей встречают телеэкраны, а с потолка свисает множество проводов, запутанных, как и мысли главного героя произведения. На протяжении всего действа мы видим на сцене только Ивана Розинкина, а остальных актёров — исключительно через экраны. И этот ход убил сразу нескольких зайцев. Во–первых, мы видим потрясающую игру — лица актёров показывают крупным планом, и это позволяет уловить каждую эмоцию. Конечно, это было бы невозможно, если бы герои стояли на сцене. Во–вторых, экраны символизируют ту невидимую стену, которой Николай (главный герой пьесы) отгородился от всех вокруг.

Ещё один интересный режиссёрский ход — использование кинопроектора. На протяжении спектакля свет в зале периодически полностью гаснет, а на экране появляются различные изображения — глыбы льда в реке, словно осколки мечтаний главного героя; вороны, парящие в небе, олицетворяющие внутреннюю тревогу Николая; а порой и вовсе полнейшая абстракция, напоминающая телевизионные помехи. Всё это сопровождается музыкой, от которой мурашки бегут по коже.

Временами подход режиссёра и вовсе забавляет, как, например, в сцене, когда гости сидят за столом на праздновании дня рождения Сашеньки и сплетничают о Николае, а вместо угощений при этом грызут семечки.

С того момента, как Чехов написал «Иванова» прошло более ста лет, а проблемы, поднятые в этом произведении, актуальны и по сей день. Это и этический вопрос: что важнее — сам человек и его желания или воля умирающего? И комплекс спасателя, который мешает жить многим девушкам и в наше время. И депрессия, от которой, кажется, страдает главный герой пьесы. А этот недуг в наши дни опасен как никогда. Его даже прозвали бичом XXI века.

Спектакль, безусловно, стоит просмотра. На протяжении двух часов зритель ощущает то же внутреннее напряжение, что и главный герой. Его поступки отталкивают, но в тоже время, сам он не вызывает негативных эмоций, скорее, наоборот. И несмотря на тяжесть повествования, постановка оставляет после себя чувство лёгкости. Ценителям театра однозначно стоит посмотреть спектакль, чтобы составить собственное мнение. Быть может, вы увидите в нём что–то совершенно другое. Ведь, как заметил Марат Гацалов, иногда зритель видит в постановке то, что режиссёр даже не вкладывал, а значит, принимает такое же участие в творческом процессе, и точку в повествовании ставит именно зритель.