В Драматическом театре состоялась долгожданная премьера спектакля «Терраса»

О премьере философской комедии «Терраса» в постановке главного режиссёра театра Анны Бабановой зрители горячо спорят. Многих искушённых наверняка привлекло имя автора этой французской пьесы Жана–Клода Каррьера, которого недавно не стало на 90–м году жизни. За долгие годы творчества он прославился как сценарист лучших фильмов классика Луиса Бунюэля, плодотворно поработал со многими выдающимися режиссёрами театра и кино — Фолькером Шлендорфом, Милошем Форманом, Анджеем Вайдой, Питером Бруком и другими. У этого тонкого мастера сюрреализма, уже в 29 лет ставшего обладателем премии «Оскар» за короткометражку «Счастливая годовщина», поистине мировая слава. На норильской сцене четверть века назад ставили его пьесу «Гарольд и Мод». И вот теперь парадоксальная драматургия в «Террасе», созданной в конце 1990–х. У первых зрителей постановка вызвала разные эмоции: от сожалений, что «идеальный сюрреализм Каррьера в этой постановке не прижился», до восторгов и благодарностей: в спектакле заняты все наши четыре заслуженных артиста РФ — Нина Валенская, Сергей Ребрий, Марина Журило и Яков Алленов. В актёрском ансамбле и Павел Авдеев с Юлией Минкиной, которая служит в нашем театре первый сезон, а ещё до неузнаваемости перевоплотившийся Сергей Назимов. Все персонажи оказываются в съёмной парижской квартире с загадочной террасой, кое–кто умудряется с неё даже упасть, хоть и не разбившись... После спектакля осталось чувство удивления и даже досады от неразгаданности происходящего: а что же это было, ради чего?

Трактовать сюжет лишь как фейерверк переживаний одиноких созданий, неспособных изменить надоевшую жизнь, пожалуй, слишком поверхностно для замысла мастера парадоксов Каррьера... Возможно, надо ещё разок пойти и пересмотреть только начинающий пульсировать спектакль, который оставил немало вопросов. Всегда радует причастность к работе известного хореографа Николая Реутова, семейной пары художников Фемистокла и Ольги Атмадзас, которые приезжают на постановки из Санкт–Петербурга. Их участие — всегда показатель качества работы.