В «Яму» с головой

Бабий бунт

Это далеко не первая версия «Очей чёрных» в постановке Анны Бабановой, главного режиссёра нашей «Маяковки». Если быть до конца точными, пятая! Над одной из вариаций Анна Бабанова даже работала с театром «Русская песня» Надежды Бабкиной, где роли исполняли Елена Проклова, Даниил Спиваковский и другие. И всегда режиссёр обращалась не к классическому произведению, а к интерпретации звёздного российского драматурга Ярославы Пулинович.

– У каждого режиссёра есть, можно сказать, любимое дитя, — объясняет Анна Бабанова. — Этот проект я начинала ещё со студентами в Омске. Тогда мы делали сто этюдов по этому произведению, разрабатывали их и лишь после отправляли Ярославе. А она уже по нашим наработкам писала инсценировку. Я ставила этот спектакль несколько раз, потому что мне он нравится. Норильская постановка для меня сегодня — самый идеальный вариант.

Кроме этого, «Очи чёрные», что называется, продукт запроса. Причем не зрительского. Последние театральные сезоны Норильского Заполярного были откровенно мужскими. На одном из капустников женский состав актёрской труппы даже выступил с номером о гендерной несправедливости и о том, что они тоже достойны больших работ.

– Одна из задач главного режиссёра — чтобы труппа постоянно развивалась, — признаёт Анна Бабанова. — Когда кто–то простаивает — это нехорошо. А для этой постановки ко всему прочему выбрана форма кабаре, которую в Норильском драматическом ещё не делали. С одной стороны, это сложный жанр, но с другой, его освоить — очень полезно для артистов. Тем более нынешний театральный сезон будет закрываться настоящим мюзиклом, и артистам нужно быть в форме. «Очи чёрные», можно сказать, репетиция.

Пир во время чумы

Судьбу русской проститутки Анна Бабанова представила в виде кабаре–драмы.

– Мне кажется, тема, затронутая в «Яме», становится всё актуальнее в наше время. Александр Куприн — это же наш Шекспир. Ведь когда кабаре становилось популярным и востребованным? Именно в непростые времена, например, перед войной или в революцию. И мне именно так захотелось передать это русское настроение — как пир во время чумы, веселье на грани фола, как будто всё в последний раз.

Те, кто видел предыдущие постановки «Очей чёрных», отметили, что норильская история смотрится намного ярче благодаря работе хореографа Николая Реутова, композитора Андрея Федоськина и сценографа Фемистокла Атмадзаса. Отметим, что впервые декорации этой постановки театральный художник создал ещё для студенческой версии спектакля. Так они и прошли весь путь до Норильска.

Андрей Федоськин сотрудничает с нашим театром почти двадцать лет и оформил для него более тридцати спектаклей, в двенадцати из которых звучит его авторская музыка. В этот раз композитор «заставил» петь актёра Николая Качуру, который вживую, с характерной хрипотцой и на разрыв исполнил десяток песен в стиле шансон. Да так, что в первые секунды кажется, что для премьеры в наш театр специально пригласили Гарика Сукачёва.

Но главная фишка кабаре — это, конечно же, танцы. Хореограф Николай Реутов хорошо знаком нашему зрителю. Впервые он работал в Норильске в 1998 году над созданием спектакля «Королевские игры», режиссёр Александр Зыков. После сотрудничал со многими режиссёрами. То, что изнанку «двухрублевого» заведения нужно представить в виде кабаре, принял сразу.

– Кабаре — это очень острый жанр, здесь всё на надломе. И всегда тонкая грань, очень сложно понять — мы ещё смеёмся или это уже трагедия. То есть герой застрелился, а его танец — это предсмертная конвульсия. Кабаре рождается и живёт только в специфическое время, в спокойствии этому жанру просто нечем питаться. К тому же танцы в драматическом театре — это особая история. Здесь просто поставить номера — неправильно и скучно. Я всегда говорю: как только вы делаете такое, сразу подписывайтесь под тем, что профессией вы не владеете. А у вас театр не просто танцующий, он всегда отличался способностью артистов не только повторять движения, а выражать в пластическом рисунке всю драматургическую идею. А номера–вставки в спектаклях явно видно, и это ужасно.

На то, чтобы показать жизнь и боль девиц, продающих любовь за деньги, артистам и хореографу отвели всего две недели. Главный режиссёр даже просила облегчить танцевальную часть, но Николай Реутов не захотел искать лёгких путей. Поэтому в доме терпимости затанцевали все: и актёр Павел Авдеев (в роли «старого студента» Лихонина), который всё ещё не восстановился после тяжёлого перелома пяточной кости, и молодые актрисы, причём некоторые из них были задействованы в новогодней сказке и даже не успели выдохнуть. Артистам нужно было разучить и исполнить несколько сложных танцевальных рисунков — коллективные и индивидуальные, с поддержками партнёрш и с бутылками шампанского на голове... Но всё сложилось. Как поделился хореограф Николай Реутов, артисты с задачей справились достойно, и он улетел после сдачи спектакля со спокойной душой.

Бедная, бедная я...

Но как бы ни подавалась эта история вековой давности, главное в ней — не упустить самую суть произведения. Ту самую «пощёчину всему современному обществу», как назвал «Яму» Корней Чуковский.

И кто, как не главные героини, представят это лучше всего. Девушки, собственными родителями в двенадцатилетнем возрасте проданные в публичные дома, потому что в их крестьянских семьях и так подрастают пятнадцать отпрысков, которых нечем кормить. Девушки, что в довесок к древнейшей профессии получили и какую–то наркоманскую зависимость от неё. Так как каждая из них слепо верит в кем–то, возможно нарочно, придуманную историю, как оказывается, далеко несовременной «Красотки», о том, что обязательно появится тот самый достойный, богатый клиент, который заберёт её из этого ада, и она перестанет зарабатывать деньги столь недостойным образом, став наконец–то благородной дамой.

Для этого спектакля было очень важно правильно распределить роли именно среди девушек. Как призналась Анна Бабанова, в норильской постановке абсолютное попадание в десятку. Да и зритель, побывавший на премьере, подтверждает: актриса Анастасия Черкасова — это та самая наивная Сонечка; Евгения Камбалина — абсолютная шаловливая Манька, похожая на гимназистку; Елена Донова — вполне себе шустрая и любопытная Нюра, а Евгения Воронова — точь–в–точь романтичная и мечтательная Верка. А ещё простодушная, доверчивая, деревенская Любка, сначала сбежавшая, а после вернувшаяся в «двухрублевое» заведение, в исполнении актрисы Дарьи Дороготовцевой; таинственная бывшая монахиня Тамара, которой вроде как даже везёт с клиентами, в исполнении Инессы Талашкевич; а также независимая, самоуверенная и дерзкая Женька с особой историей в исполнении Юлии Минкиной.

Пьеса «Очи чёрные» Ярославы Пулинович — это история глазами Сонечки, которую в бордель привёл её новоиспеченный муж — профессиональный мошенник Горизонт (Роман Лесик), тем и промышляющий, что влюбляет в себя молодую особу, женится на ней, а затем отправляет к Анне Марковне Шойбес за неплохой гонорар. Но зрителю в этой постановке, напротив, больше всего запоминается трагедия

Женьки, которая, заразившись от клиента сифилисом, каждую ночь пытается «одарить» тем же как можно больше ненавистных ей «двуногих подлецов». Такова её месть — кроваво–красного цвета, в венке и платье с длинным шлейфом.

– Я безумно рада, что играю именно Женьку, — не скрывает актриса Юлия Минкина. — Это одна из ключевых ролей в этом спектакле и одна из тех, чья история раскрывается. Над таким материалом хочется работать и с помощью танца, и через раскрытие личной трагедии. Если честно, я откровенно кайфовала на сцене. У меня за плечами всего полтора сезона в норильской «Маяковке», я люблю все полученные роли, но эта, пожалуй, самая весомая. Это безусловный рост. Я ощущаю только удовольствие, несмотря на то что последние две недели до сдачи были настоящей гонкой. Когда хореограф нам рассказал о своих танцевальных задумках, у нас буквально округлились глаза — не верилось, что мы всё успеем. Но команда собралась и честно довела спектакль до премьеры. Мне кажется, зритель полюбит «Очи чёрные», и на них будут ходить. Спектакль мощный, он впечатляет — судя по отзывам в социальных сетях. Для меня стало приятной неожиданностью, когда зрители в личных сообщениях поздравляли меня с этой работой и признавались, что мы просто «взорвали зал».