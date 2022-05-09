Горожане посетили «Полковой блиндаж» в Музее Норильска

На третьем этаже музея развернулась площадка «Привал», где гости во время праздничной программы могли послушать песни военных лет. Также в «Полковом блиндаже» работала мастерская по изготовлению тематических сувениров – алых гвоздик и звёзд, белых голубей, пилоток из крафтовой бумаги. Юные посетители могли написать поздравительную открытку или фронтовое письмо, сложить его уголком, а после подарить близкому человеку, или отправить через музейную «Полевую почту»

Помимо этого гостей музея научили передавать сообщения при помощи семафорной азбуки. Ловко орудуя флажками участники тематической площадки выучили несколько сигналов, которые использовались во времена войны.

Представители сильного пола могли попробовать свои силы в сборе-разборе автомата Калашникова. Самые ловкие и смелые даже посоревновались в скоростной процедуре.

Снимок на память можно было сделать в тематической фотозоне.