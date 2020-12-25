В Заполярном театре драмы состоялась премьера спектакля «Финист — Ясный сокол»

На постановку режиссёра Анну Бобанову вдохновил любимый несколькими поколениями фильм «Финист — Ясный сокол», снятый в 1975 году в Ялтинском филиале киностудии имени М. Горького.

Десять лет назад режиссёр уже сделала постановку в театрах Новосибирска и Омска, где спектакль идёт до сих пор. В своё время она придумала спектакль для маленького сына, поэтому в работе всё выверено для детского восприятия. В новой версии музыку на основе народных мелодий создаёт в Москве Андрей Федоськин, который раньше был не только заведующим музыкальной частью театра, но и руководил фольклорным отделением Норильского колледжа искусств. С большой фантазией придумала наряды для сказочных персонажей художник Елена Жукова, ранее создавшая костюмы для постановки «Как Циолковский на Луну летал...» Удивительную сценографию предложил Олег Головко, с которым наш театр выпустил постановки «Колчак Полярный», «Папа», «Продавец дождя». Настоящее волшебство сотворит и художник по свету Игорь Фомин, который последние годы плодотворно сотрудничает с норильчанами.

Анна Бабанова рассказала, что новогодняя сказка рождается очень тёплой и весёлой, а для взрослых, любящих старый фильм и пластинку, ещё и ностальгической. Ограничений по возрасту у спектакля, в котором занята практически вся труппа, не будет. В сказке есть и детская роль, которую сыграет Вова Зима, сын актёра Николая Каверина.