12 июня норильчане ярко отпраздновали День России

В честь праздника для горожан были организованы многочисленные мероприятия и акции, чтобы показать всё многообразие отечественной культуры. На Комсомольской площади состоялся торжественный концерт, в ходе которого норильчан поздравлял с праздником глава города Норильска Дмитрий Карасев.

«Россия всегда славилась победителями, героями и наши предки, пройдя непростой путь ради сохранения мира и благополучия Родины, сделали очень многое. Сегодня наша страна принимает все усилия для того, чтобы сохранить историю, справедливость и правду во всем мире. Россия — она в сердце. Она здесь, где живём мы и наши дети, родные и близкие. Я уверен, что мы сделаем всё, чтобы и наш город и наша страна процветали и становились ещё сильнее», — отметил в своей поздравительной речи градоначальник.

По Ленинскому проспекту прошло шествие трудовых отрядов школьников. Мотоклубы «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты» проехали от железнодорожного вокзала до Молодёжного центра. Перед дворцом культуры расположились развлекательные площадки. Юные норильчане раскрашивали значки совместно с лабораторией «Фаблаб», делали аквагримм с активистами местного отделения «Молодая гвардия», а волонтёры-медики учили их оказывать первую медицинскую помощь.

Члены «Боевого братства» и «Пограничного братства» знакомили жителей с военной техникой и обмундированием.

В этот день акции организовали и многие учреждения культуры: в музее Норильска проходил квест «Моя Родина — моя Россия» по действующим экспозициям, а в кинотеатре «Родина» бесплатно показывали художественные фильмы «Небо измеряется милями» и «Калашников».

Завершилось праздничное мероприятие громким выступлением норильских рок-групп. Параллельно в районах Норильска жителей Талнаха и Кайеркана поздравляли местные коллективы и депутаты Норильского горсовета.