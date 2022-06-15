МАУ ИЦ «Норильские новости»

12 июня норильчане ярко отпраздновали День России

12 июня норильчане ярко отпраздновали День России

Главная / Фоторепортажи / Общество

12 июня норильчане ярко отпраздновали День России

Этот важный государственный праздник стал поистине народным. Даже погода в этот день сделала шикарный подарок норильчанам — 23 градуса тепла.

12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России12 июня норильчане ярко отпраздновали День России

В честь праздника для горожан были организованы многочисленные мероприятия и акции, чтобы показать всё многообразие отечественной культуры. На Комсомольской площади состоялся торжественный концерт, в ходе которого норильчан поздравлял с праздником глава города Норильска Дмитрий Карасев.

«Россия всегда славилась победителями, героями и наши предки, пройдя непростой путь ради сохранения мира и благополучия Родины, сделали очень многое. Сегодня наша страна принимает все усилия для того, чтобы сохранить историю, справедливость и правду во всем мире. Россия — она в сердце. Она здесь, где живём мы и наши дети, родные и близкие. Я уверен, что мы сделаем всё, чтобы и наш город и наша страна процветали и становились ещё сильнее», — отметил в своей поздравительной речи градоначальник.

По Ленинскому проспекту прошло шествие трудовых отрядов школьников. Мотоклубы «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты» проехали от железнодорожного вокзала до Молодёжного центра. Перед дворцом культуры расположились развлекательные площадки. Юные норильчане раскрашивали значки совместно с лабораторией «Фаблаб», делали аквагримм с активистами местного отделения «Молодая гвардия», а волонтёры-медики учили их оказывать первую медицинскую помощь.

Члены «Боевого братства» и «Пограничного братства» знакомили жителей с военной техникой и обмундированием.

В этот день акции организовали и многие учреждения культуры: в музее Норильска проходил квест «Моя Родина — моя Россия» по действующим экспозициям, а в кинотеатре «Родина» бесплатно показывали художественные фильмы «Небо измеряется милями» и «Калашников».

Завершилось праздничное мероприятие громким выступлением норильских рок-групп. Параллельно в районах Норильска жителей Талнаха и Кайеркана поздравляли местные коллективы и депутаты Норильского горсовета.

Текст Евгений Стренадко
Фото Владимир Макушкин  Витас Бенета
15 июня в 09:26 600
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие фоторепортажи