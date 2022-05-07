Дмитрий Карасев поздравил горожан с наступающим праздником Великой Победы

Главными героями торжественного мероприятия традиционно стали ветераны, труженики тыла и дети войны. Вместе с главой Норильска и руководителями администрации они приняли участие в символической дегустации солдатской каши, которую норильчане смогут попробовать во время уличных гуляний 9 мая.

Кашу ветераны единогласно одобрили, а также выразили уверенность, что сила духа российского народа никогда не иссякнет, питаясь традициями и верой к родной земле.

Под звуки военных песен и аплодисменты публики почётные гости переместились в большой зал, где собравшихся поприветствовал Дмитрий Карасев:

«Дорогие норильчане, поздравляю вас с наступающим Днем Великой Победы. 77 лет назад мы буквально вырвали её у врага. Это заслуга советского народа. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам. Низкий вам поклон за то, что в своё время вы добились этой победы. Мы помним тех, кто положил свои жизни ради того, чтобы мы и наши дети жили в мире. Желаю нам всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, чтобы у нас и у России-матушки всегда было все хорошо».

Праздничный вечер продолжил театрализованный концерт «Света» о судьбе жены советского солдата, проводившей супруга на фронт. Трогательная история в сочетании с тематическими зарисовками творческих коллективов погрузила зрителей в атмосферу жизни советских людей во время войны.