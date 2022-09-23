Город, порт, судьба

Главным событием юбилея стал первый в истории Дудинского морского порта парад судов. В нём приняли участие: лоцманский катер (ЛК–15) Pilot, речной буксир «Портовый», морские буксиры «Путораны» и «Полярный». Замыкал строй танкер «Владимир Матвеев».

Несмотря на юбилейные торжества, работа в ЗТФ не останавливается ни на минуту — Дудинский морской порт стал круглогодичным ещё в 1978 году.

Рабочей элитой в ЗТФ называют докеров–механизаторов. Чтобы занять это место, нужно освоить пять специальностей: стропальщика, водителя погрузчика, крановщика, электрика и берегового матроса.

Наград у портовиков хватает. В прошлом году Заполярный транспортный филиал стал победителем общероссийского конкурса лидеров производительности труда и взял кубок имени А. К. Гастева. Присваивая его предприятию, аудиторы оценивают все параметры работы — от качества бизнес–процессов до применения технологий бережливого производства.

Алексей Новаков — директор Заполярного транспортного филиала:

– Мы работаем не за ордена и медали! Для нас главное, что наши люди, те, кто работает в порту, прекрасно знают своё дело. Всё, что поступает на территорию, всё, что мы видим перед собой, в тот или иной момент прошло через их руки!

По традиции, подразделения «Норникеля» во время производственных праздников устраивают выставки промышленной техники. Главные труженики ЗТФ — это портовые краны, вилочные погрузчики и ричстакеры — погрузчики для работы с контейнерами.

Характерная для Заполярного транспортного филиала особенность — преемственность поколений. Общий трудовой стаж семьи ветерана порта Павла Александровича Соловьева — 300 лет. Они с женой проработали в Дудинском морском порту 50 лет, сейчас смену приняли дети, зятья и невестки, а недавно трудовое знамя подхватили внуки.

К юбилею порта Таймырский краеведческий музей открыл новую экспозицию. Были подняты документы 1930–1940–х годов — периода становления предприятия. Часть экспонатов передали из Музея Дудинского морского порта, выставка пополнилась новыми макетами судов.

Жители и гости города встречают морской парад.

Кульминация праздника — грандиозный салют с проходящей по акватории баржи. Он стал самым ярким и продолжительным в истории Дудинки.

Неизменный девиз Дудинки: «Город, порт, судьба!»