Миру – март!

Утром горожан будит звонкий цокот лошадиных копыт. В главные ворота въезжает всадник на белом коне. На голове всадника красуется лихо заломленная шляпа, украшенная щегольским пером. Мушкетёрский плащ скрыт за огромным букетом мимоз. Всадник слегка усмехается в усы и рассыпает по округе воздушные поцелуи. Это Д`Артаньян. Первый, но далеко не последний в эти чудесные дни.

Позже город наполнится самыми причудливыми персонажами: рыцарями без страха и упрёка — от Ланцелотов до Дон Кихотов, элегантными джентльменами, блистающими неотразимой логикой и столь же неотразимыми манерами, восточными принцами и суровыми викингами. Иногда, озираясь, крадутся по закоулкам Скруджи, скаредность которых все решительно и единодушно осуждают. Расправляют плечи продавцы цветов, оживляются лавочники и галантерейщики. Исчезают куда–то домашние тираны и диванные мыслители. Что же является причиной столь разительных метаморфоз? А причина одна, она остаётся неизменной. Это наши нежные, милые, единственные и неповторимые, мудрые, решительные — такие разные, но всегда замечательные — женщины. О них слагают песни, ради них совершают подвиги, художники не устают рисовать их портреты. Мы в свою очередь подготовили небольшую галерею фотографий норильчанок. С любовью, признательностью и уважением.

С 8 Марта!

Конечно, мы смогли показать вам лишь крошечную часть огромного и прекрасного мира. Каждая женщина уникальна, каждая — мечта и загадка. И 8 Марта — отличный повод ещё раз сказать об этом. Счастья вам, любви и здоровья, дорогие норильчанки!