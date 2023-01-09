МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане отметили Рождество Христово

Норильчане отметили Рождество Христово

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Норильчане отметили Рождество Христово

Норильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество ХристовоНорильчане отметили Рождество Христово

В Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Рождество прошла Божественная литургия.

С праздника Рождества Христова начинаются двухнедельные святочные дни - святки, которые завершатся в праздник Крещения Господня 19 января.

9 января в 10:20 470
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