Норильчане отметили Рождество Христово

В Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Рождество прошла Божественная литургия.

С праздника Рождества Христова начинаются двухнедельные святочные дни - святки, которые завершатся в праздник Крещения Господня 19 января.