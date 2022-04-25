МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане отметили светлый праздник Пасхи

Норильчане отметили светлый праздник Пасхи

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Норильчане отметили светлый праздник Пасхи

Норильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник ПасхиНорильчане отметили светлый праздник Пасхи

В Кафедральном соборе Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость православные освятили пасхальные снеди, а также посетили божественную литургию.

25 апреля в 10:47 280
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