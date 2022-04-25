Норильчане отметили светлый праздник Пасхи

- 25 апреля в 09:37«Норникель» начал доразведку запасов талнахских рудников
- 23 апреля в 17:10Поживём — увидим
- 22 апреля в 19:00На очередной сессии городского Совета планируется вновь скорректировать бюджет Норильска на 2022 год
- 22 апреля в 16:46Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в отделе полиции
- 22 апреля в 15:29В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов внесены изменения
- 22 апреля в 14:06Талнахчанам предлагают принять участие в разработке проекта благоустройства парка в зелёной зоне района
- 22 апреля в 13:15В Дудинке задержали браконьера
- 22 апреля в 12:20Программа капремонтов жилых домов за счёт местного бюджета будет изменена
- 22 апреля в 11:25Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил расширить программу молодёжного туризма
- 22 апреля в 10:22Программу ремонтов муниципальных объектов скорректируют
- 21 апреля в 19:11Участников клуба «Юные дипломаты» отметили за первые достижения
- 21 апреля в 18:22Общественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжи
- 21 апреля в 17:44Бюджетные расходы на развитие культуры и молодёжь в текущем году будут увеличены
- 21 апреля в 16:55Из местного бюджета выделят дополнительные средства для участия норильских спортсменов в выездных соревнованиях
- 21 апреля в 16:00Более 46,5 миллиона рублей дополнительно выделят на развитие образования
- 21 апреля в 15:09Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» объявляют приём заявок на участие в фотовыставке «ТаймырФотоГода-2022»
- 21 апреля в 14:20В России зарегистрировали новую платёжную систему «Hello»
- 21 апреля в 13:46С нового учебного года во всех школах страны введут традицию подъёма флага и исполнения гимна
- 21 апреля в 13:00Банки предупреждают жителей края, что к майским праздникам участятся случаи мошенничества
- 21 апреля в 12:16В рамках акции «Твой выбор» норильские полицейские проводят со школьниками беседы по профилактике экстремизма
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