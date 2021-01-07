МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане встретили Рождество Христово

Норильчане встретили Рождество Христово

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Норильчане встретили Рождество Христово

Норильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество ХристовоНорильчане встретили Рождество Христово

В полночь в соборе «Всех скорбящих Радость», главном храме Норильской епархии на улице Пушкина, 11, прошло торжественное богослужение. Во дворах храмов для норильчан возведены украшенные еловыми ветками и иллюминацией снежные вертепы с изображением святого семейства в библейской Вифлеемской пещере.

С праздника Рождества Христова начинаются двухнедельные святочные дни - святки, которые завершатся в праздник Крещения Господня 19 января. Это период добрых дел, когда положено порадовать подарками и заботой не только своих ближних, но и тех, кто в этом особо нуждается.

Текст Ирина Даниленко
Фото Денис Кожевников
7 января в 10:53 320
Рождество
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