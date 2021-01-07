Норильчане встретили Рождество Христово

В полночь в соборе «Всех скорбящих Радость», главном храме Норильской епархии на улице Пушкина, 11, прошло торжественное богослужение. Во дворах храмов для норильчан возведены украшенные еловыми ветками и иллюминацией снежные вертепы с изображением святого семейства в библейской Вифлеемской пещере.

С праздника Рождества Христова начинаются двухнедельные святочные дни - святки, которые завершатся в праздник Крещения Господня 19 января. Это период добрых дел, когда положено порадовать подарками и заботой не только своих ближних, но и тех, кто в этом особо нуждается.