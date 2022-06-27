«ПикНик - 2022»

- 27 июня в 12:09В этом году в Норильске 88 выпускников удостоены медалей за успехи в учёбе
- 27 июня в 11:00«Норникель» и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве
- 25 июня в 10:10ЭКОкультурные люди
- 24 июня в 18:13В Норильске в ДТП пострадал подросток
- 24 июня в 17:50На время празднования Дня молодёжи движение транспорта на некоторых улицах будет приостановлено
- 24 июня в 17:18Ежедневно порядка 30 единиц спецтехники очищают от мусора улицы Большого Норильска
- 24 июня в 16:28Процесс покупки жилья в кооперативах с помощью материнского капитала упрощён
- 24 июня в 15:33В Норильске накрыли подпольное казино
- 24 июня в 14:44В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января
- 24 июня в 12:10В Красноярском крае увеличился минимальный размер оплаты труда
- 24 июня в 11:14В Дудинке в Енисее утонул 14-летний подросток
- 24 июня в 10:14Подведены итоги первого года работы проектной команды по созданию в Норильске школы на 1100 учеников
- 24 июня в 09:30В Пенсионном фонде пояснили, от чего зависит размер выплат на детей от 8 до 17 лет
- 23 июня в 18:16Посетители Красных Камней могут ознакомиться с полезными сведениями в наглядной форме
- 23 июня в 17:11В министерстве финансов края подвели итоги ежегодного конкурса по разработке бюджета для граждан
- 23 июня в 16:18Предпринимателей края приглашают на встречу с Корпорацией МСП
- 23 июня в 15:22Норильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе
- 23 июня в 14:37В Красноярске открыли мурал гвардии капитану Александру Вохмянину
- 23 июня в 14:27Сотрудники транспортной полиции подвели итоги оперативно-профилактической операции «Должник»
Другие фоторепортажи