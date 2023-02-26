Щедро и с размахом норильчане отметили Масленицу

- 25 февраля в 13:35Линия защиты
- 22 февраля в 18:13В краевом агентстве по туризму стартует приём заявок от предпринимателей на участие в грантовом конкурсе
- 22 февраля в 17:20Норильчанин привёз пять наград с федеральных соревнований по холодовому плаванию
- 22 февраля в 16:29Министерство здравоохранения края определило график работы медучреждений в праздники
- 22 февраля в 15:36Я б в начальники пошёл
- 22 февраля в 14:44Предприниматели края могут получить кредит с помощью «зонтичных» поручительств
- 22 февраля в 13:523-4 марта в Норильске пройдёт молодёжный форум SVET ON
- 22 февраля в 13:03За один день норильчане потеряли почти 4,4 млн рублей
- 22 февраля в 12:10В детских садах проходят игровые мероприятия, направленные на изучение воспитанниками правил пожарной безопасности
- 22 февраля в 11:17На деловом форуме «Дальний Восток» Норильск и Петропавловск-Камчатский подписали соглашение о сотрудничестве
- 22 февраля в 10:22В апреле на основной сцене Заполярного театра драмы пройдёт концерт «Хоронько–оркестра»
- 22 февраля в 09:34В преддверии Дня защитника Отечества в Норильске провели военно-спортивную игру «Патриот»
- 21 февраля в 18:11350 семей из Норильска и Дудинки в этом году примут участие в программе переселения
- 21 февраля в 17:19В Красноярском крае предприниматели могут оказывать жителям региона услуги ухода на дому и компенсировать свои затраты
- 21 февраля в 16:29В регионе продолжается выдача жилищных сертификатам жителям Херсонской области
- 21 февраля в 15:32Норильчанам предлагают выбрать территорию для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
- 21 февраля в 14:45В Норильске скорректировали программу «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»
- 21 февраля в 13:52На ремонт и реконструкцию муниципальных объектов потребуются дополнительные средства
- 21 февраля в 13:00Участникам специальной военной операции будут выплачивать единовременную выплату при ранении
- 21 февраля в 12:08Для Норильска утвердили предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
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