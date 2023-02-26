МАУ ИЦ «Норильские новости»

Щедро и с размахом норильчане отметили Масленицу

Щедро и с размахом норильчане отметили Масленицу

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Щедро и с размахом норильчане отметили Масленицу

Щедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили МасленицуЩедро и с размахом норильчане отметили Масленицу

Яркими, зажигательными и веселыми гуляньями норильчане проводили Масленицу и календарную зиму, простили друг другу обиды перед строгим православным постом, полакомились блинами и приблизили приход весны.

Фото Витас Бенета
26 февраля в 17:21 370
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