Туристы в этностойбище

На Таймыре в этностойбище общины «Тыяха» закончился туристический сезон. В этом году специально предназначенный для подобных круизных путешествий «Максим Горький» стал возить в низовья Енисея гостей из самых разных уголков страны.

Этнографический туризм на севере России считается сегодня одним из самых перспективных, Арктика для этого становится всё более привлекательной. Здесь проживают свыше 30 малочисленных коренных народов Севера, которые сохранили особую культуру, способы выживания в экстремальных условиях среды, навыки традиционного щадящего природопользования, умения жить в согласии с окружающей средой.

В минувшие выходные ненцы на левом берегу Енисея привечали последних в этом сезоне туристов. У стойбища «Тыяха» высадились около 30 туристов. Уже по дороге от берега к чуму хозяева рассказали гостям о растительности, ягодах и грибах тундры, традициях народов Таймыра.

Вокруг чума развернулась увлечённая беседа женщин о жизни в тундре, о роли хранительницы очага, обязанностях хозяйки у ненцев и долган, семейных традициях аборигенов. В беседе приняла участие и известная актриса Алёна Хмельницкая, оказавшаяся в туристической группе. По её словам, таймырский национальный быт и традиции произвели на неё неизгладимое впечатление. Тема для доверительного разговора нашлась и у самых младших участников встречи - Кристина Яроцкая увлечённо обсуждала школьные дела, увлечения и проблемы молодёжной среды с юной спутницей знаменитой актрисы. Общего нашлось столько, что напоследок девочки обменялись телефонами.

Гвоздём программы стало знакомство со стадом северного оленя, которое специально подогнал из тундры Павел Яроцкий. Олени под управлением пастуха и оленегонных лаек кружили вокруг стойбища на радость гостям. Туристы имели возможность приобрести сувениры из бивня мамонта, оленьего рога, бубны, шкур северных животных, национальные наряды аборигенов, в которых можно было просто сфотографироваться. После некоторых ритуальных обрядов гости в финале по традиции встали в хоровод и вместе с хозяевами исполнили национальный танец «Хэйро».