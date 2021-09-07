В Дудинке прошла практическая часть учений «Безопасная Арктика - 2021»

В режиме видеоконференции министр заслушал представителей субъектов - организаторов учений, доложивших о готовности сил и средств РСЧС к выполнению учебных задач. «Учения проходят в субъектах, которые непосредственно граничат с акваторией Северного морского пути. И в Арктике такого рода мероприятия проводятся впервые. Формат, география, количество и состав привлекаемых сил и средств подтверждают его уникальность. Компетенция каждого участвующего специалиста важна и востребована. А ситуации, которые отрабатываются, являются характерными для арктического региона», - отметил глава МЧС России.

В рамках учений шесть тысяч специалистов должны отработать 12 сценариев по ликвидации возможных ЧС и решить почти 100 опытно-исследовательских задач. Всего запланировано апробировать 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. Организовано взаимодействие 18 федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, а также пяти хозяйствующих субъектов РФ.

После торжественной части Евгений Зиничев лично проконтролировал ход ликвидации условных ЧС на трёх учебных точках. Группировка сил и средств, задействованная в учениях на Таймыре, составляет более 840 человек и свыше 150 единиц техники, включая 18 плавсредств и четыре воздушных судна.

В Дудинке учения развернулись сразу в нескольких точках. В Дудинском порту спасатели ликвидировали условный пожар на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем опасные химические вещества. По «легенде» там, вследствие аварии, началась утечка хлора. Возгорание удалось погасить в том числе с помощью новой технической разработки - переносного устройства пожаротушения «УДАВ-10».

На крупной нефтебазе, согласно учебной установке, личному составу пришлось иметь дело с последствиями взрыва паровоздушной смеси, находившейся под крышей вертикального стального резервуара объемом пять тысяч кубометров с последующим горением нефтепродуктов. В тушении впервые применялось уникальное лазерное оборудование. Благодаря отверстию в стене резервуара, проделанному лазерным лучом, огнетушащие вещества удалось подать прямо в цистерну. В ликвидации пожара также применялись опытные образцы вездеходов «Бурлак» и «Пурга» с лафетными установками для подачи пены.

Параллельно с этим при перекачке нефтепродуктов в резервуарный парк произошел условный разлив дизельного топлива на нефтебазе с последующим попаданием топлива в воды Енисея. Для локализации разлива специалисты применили специальную подпорную стенку с сорбирующими боновыми заграждениями. Были оперативно осуществлены сбор нефтепродукта с водной поверхности скиммером, перекачка в сборно-каркасные емкости и работы по сбору загрязненного грунта.

На острове Кабацкий, по «легенде», пожар достиг береговой линии и распространился в двух направлениях. На остров высадилась группа спасателей с пожарно-техническим вооружением, в числе которого - три парашютно-грузовые системы со снегоболотоходами, мотопомпами и ранцевыми огнетушителями, а также надувными лодками. Впервые была применена система для десантирования высокопроходимой малогабаритной и робототехнической техники. В ходе ликвидации условной чрезвычайной ситуации спасатели провели уникальный эксперимент: специальный робототехнический комплекс смог применить против пламени заградительную быстротвердеющую пену.

«Подразделения РСЧС сегодня показали, что им под силу любые задачи. Каждый сценарий ликвидации условных ЧС ориентирован на совершенствование существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике, и по результатам двух учебных дней будет проведен всесторонний анализ. Это позволит эффективнее развивать аварийно-спасательную инфраструктуру и решать полный спектр вопросов по обеспечению безопасности в арктическом регионе», - прокомментировал ход учений Евгений Зиничев.