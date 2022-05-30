В Хатанге завершилось обучение инструкторов-проводников

Курсы прошли 19 инструкторов-проводников: 16 специалистов из Хатанги, двое из посёлка Хета и один из Жданихи. Занятия проводились в два этапа, очно и онлайн. Образовательная программа была рассчитана на 260 часов. В роли преподавателей выступили эксперты из Москвы и Красноярска. Проводники знакомились с тонкостями технологий маршрутостроения и обслуживания туристов на пешеходных, трекинговых и водных маршрутах, с современными форматами авторских туров, с психологией туристических групп и управлением ожиданиями гостей. Учились создавать и запускать привлекательный турпродукт, применяя проектный подход. Акцент в обучении был сделан на обеспечение безопасности туристов на маршруте, проведение работ во время аварийных ситуаций, оказание первой медицинской помощи в условиях дикой природы и развитие практических навыков инструкторов.

К финалу обучения проводники разработали два новых маршрута: сезонный «По следам мамонта» и круглогодичный «Путь долган». Первый предлагает отыскать кости или бивни древних животных и побывать в местах обитания их современников – овцебыков. Второй познакомит туристов с уникальной природой Таймыра и традиционными видами деятельности одного из коренных этносов полуострова. Финальным мероприятием стала итоговая аттестация. Все 19 участников программы успешно подтвердили свою квалификацию, получили дипломы, сертификаты соответствия и бейджи инструкторов-проводников.