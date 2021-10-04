В Молодёжном центре состоялось награждение победителей и призёров соревнований «Полевой выход-2021»

Состязания проходили на лыжной базе «Оль-Гуль». Напомним, в этом году участникам предстояло пройти 12 этапов: они демонстрировали навыки в военно-прикладном искусстве, умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, показывали свою спортивную подготовку и ловкость. Ребята собирали-разбирали автомат Калашникова, метали учебные гранаты, соревновались в стрельбе из пневматического оружия, попробовали себя в роли пожарных. На некоторых этапах им пришлось проявить не только находчивость, но и свои интеллектуальные способности: например, продемонстрировать знание азбуки Морзе и армейского устава.

В этом году на старт вышли 15 команд, в составе которых были студенты и участники общественных организаций Норильска. Интересно, что женские команды выполняли все те же задания, что и мужские, и смешанные сборные - поблажки организаторы не делали никому.

Как отметила на церемонии награждения начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска Лидия Леу, военно-патриотическому движению сегодня уделяется особое внимание:

- Случайных людей в таких играх и в целом в военно-патриотическом деле не бывает. Чтобы так здорово проявить себя в подобных соревнованиях, должна быть внутренняя позиция, так что сегодня в зале я вижу настоящих патриотов города и страны.

По результатам соревнований стали победителями среди команд, представлявших образовательные организации высшего и среднего профессионального образования Норильска:

- у юношей - команда «Патриот» (Норильский техникум промышленных технологий и сервиса);

- у девушек - команда «Медсестрички» (Норильский медицинский техникум);

- у смешанных команд - команда «Северок» - (Норильский государственный индустриальный институт).

Первое место от общественных организаций города заняла команда Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» - «Медики».

Валерий Шабурин, советник главы Норильска по вопросам гражданско-патриотического воспитания, председатель местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», поздравил участников:

- В день игры я видел в ваших глазах стремление к победе. Вы все большие молодцы, проявили качества, которыми должен обладать защитник Отечества, патриот своей страны. Думаю, такие игры будут проводиться как можно чаще, и вы будете их главными героями.