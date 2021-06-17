В Норильске прошли плановые учения по гражданской обороне

Подобные учения проводятся ежегодно. В этот раз они прошли на одной из базовых городских станций обеззараживания техники, находящейся в НПОПАТ.

По легенде часть городского автопарка подверглась заражению отравляющими веществами. Бригада специально обученных людей занималась проверкой прибывших транспортных средств на степень заражённости, затем проводилась обработка дезактивирующими и дегазирующими средствами с помощью специального оборудования.

По словам инженера по гражданской обороне первой категории НПОПАТ Елены Цариковой, бригады специалистов формируются из сотрудников НПОПАТ, прошедших соответствующее обучение. За час на станции полную обработку могут пройти до пяти транспортных средств.