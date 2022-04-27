В Норильске прошли учения по теме: «Поиск и эвакуация пострадавших в результате схода снежной лавины»

В мероприятии приняли участие седьмой поисково-спасательный отряд МЧС России по Красноярскому краю, Норильский ОМВД, Норильская станция скорой медицинской помощи и служба спасения.

О том, как прошли учения, рассказал заместитель начальника управления по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Антон Сундуков:

«Тактико-специальные учения проходили на территории городка МЧС. В ходе них службы отрабатывали практические навыки по поиску и спасению пострадавшего из-под снежного завала, образовавшегося в результате схода лавины. Данное мероприятие является ежегодным и обычно планируется на апрель–март, потому что именно в это время на территории возрастает лавинная опасность. Основными задачами таких учений являются отработка инновационных способов аварийно-спасательных работ, оценка технического состояния специальных средств и техники, а также проверка уровня подготовки сил городского звена территориальной подсистемы и функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ходе выполнения поставленных задач в условиях, максимально приближенных к реальным».

В ходе мероприятия в приоритетном порядке отрабатывалось и оповещение, ведь именно от него зависит, насколько оперативно поступит информация в службы экстренной помощи, и как быстро спасатели выдвинутся к месту возможной чрезвычайной ситуации. Была задействована муниципальная система оповещения «Рупор.Блиц», при помощи которой осуществлялось оповещение всех участников учений.

Уровень профессиональной подготовки руководство оценило высоко. Все силы сработали оперативно, поставленные задачи выполнены в полном объёме.