Всё получится!

В гимназию № 1, в которой сейчас около тысячи учащихся, первоклассников пришли поздравить высокие гости – сенатор Российской Федерации, почётный гражданин города Норильска Валерий Семенов и заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

Валерий Семенов по-отечески пожелал ребятам ходить в школу как на праздник, помогать друг другу, любить и уважать своих педагогов, слушаться родителей. Он преподнёс цветы наставницам первоклашек и рассказал, что в эту школу ходили и его любимые дочки, которые, узнав, что он пойдёт в 1-ю гимназию, просили передать всем большой привет и поблагодарить за то, что их хорошо здесь учили. Сенатор с любовью вспомнил и свою первую учительницу Юлию Адамовну в школе в городе Черкесске Карачаево-Черкесии. А его мама была заслуженным учителем, полвека преподавала математику на Северном Кавказе. Сейчас у него подрастает внучка, которую дедушка-сенатор мечтает повести за ручку в первый класс.

А Наталье Коростелевой было вдвойне приятно присутствовать на празднике, ведь в конце 1990-х она стала директором этой школы, которая раньше называлась лицеем искусств. Вместе с Валерием Семеновым она не раз принимала здесь и делегации Государственной Думы, потому что их школа всегда была передовой. Наталья Коростелева, пожелав ребятам смело идти по пути знаний, а учителям - талантливых учеников, вспомнила и свою школу в Ярцево Енисейского района, первую учительницу Валентину Петровну Гончар. Она рада, что в 1-й гимназии по-прежнему трудятся её талантливые коллеги, которыми очень гордится.

Директор 1-й гимназии Светлана Савенкова провела небольшую экскурсию для почётных гостей по сияющим после летнего ремонта этажам. Три года здесь временно учились и дети из 4-й гимназии, сейчас они переехали в здание на Кирова, 34. Она уточнила, что в пяти первых классах в отдельном корпусе для начальных классов будут учиться 125 ребят. Директор рассказала, что школа на сто процентов укомплектована учебниками и необходимыми пособиями. И она очень благодарна родителям, которые всегда готовы от души творчески помочь школе. Сенатор расспросил и о том, имеются ли проблемы с кадрами. Оказалось, что есть трудности в связи с удалённостью территории, специалисты уезжают, а замену им сложно найти. Сейчас, например, требуется учитель физики. Валерий Семенов поделился, что появилась важная инициатива благодаря Людмиле Магомедовой, председателю комитета по образованию Заксобрания Красноярского края, подготовившей предложения о том, как стимулировать педагогов для работы в Арктической зоне. Сенатор обратился в Министерство по делам Арктики и Министерство образования РФ, чтобы там обсудили эту проблему и приняли решение. Валерий Семенов также поделился, что накануне 1 сентября ему было приятно почувствовать себя в роли преподавателя русского языка: по просьбе норильчан он провёл диктант по тексту нашего известного литератора Валерия Кравца для почти 50 молодых специалистов компании «Норникель».

Залог успеха

Побывали мы и у первоклашек в школе № 1, старейшей в Норильске, где директор Сергей Ломов пожелал ребятам получать удовольствие от учёбы, а родителям - терпения и оптимизма. А почётный гость председатель Норильского горсовета Александр Пестряков от души поздравил детей с первым шагом во взрослую жизнь. Сам он пошёл в первый класс в 3-й норильской школе, со своими одноклассниками крепко дружит до сих пор. Поприветствовал Александр Пестряков и родителей, поделился, что у него растут три дочки, и он хорошо знает, что школьная пора в жизни детей – непростой период и для родителей тоже. Но сегодня знания – залог успеха, уверен он. Глава наших депутатов пожелал родителям уважать труд учителей, которые занимаются большим государственным делом.

Интересно, что многие родители пришли поздравить своих ребят вместе с их младшими братьями и сёстрами - будущими учениками. В первый класс Андрея Ходыкина, выпускника детсада «Василёк», привели мама с сестричкой Олей. Родительница призналась, что ребёнок от школы в восторге, и сама она очень довольна комфортными условиями учёбы.

Счастливого пути!

А в школе № 13 мы сразу нырнули в столовую, чтобы узнать, как же здесь кормят первоклассников. Заведующая столовой Лариса Малеванная рассказала, что все школы работают по единому меню.

Подкрепившись, первоклассники, а всего в школу пришли 125 малышей, отправились в спортивный зал, где для них устроили торжественную линейку и разыграли сказку с пиратами, похитившими заветный школьный звонок. Но прежде чем ребята отправились в плавание на школьном корабле, их поздравил директор школы Радик Каримов. А глава города Норильска Дмитрий Карасев, сам выпускник 4-й гимназии, поделился, что в этом году проводил в школу своего сына-четвероклассника и прекрасно понимает, насколько сегодня особенный для детей и родителей день. Мэр выразил уверенность, что в 13-й школе дети получат хорошие знания и примут активное участие в её спортивной и творческой жизни. Наталья Коростелева в свою очередь пожелала детям счастливого пути, а также чтобы они были терпеливыми и внимательно слушали свою первую учительницу.

Мы с радостью познакомились с учителем начальных классов Светланой Орловой. Она коренная норильчанка, окончила Армавирский пединститут, уже 30 лет преподает, из них 20 лет - в 13-й школе, и это уже её девятый набор первоклассников. Сейчас у Светланы Михайловны 25 ребят. С ними она общается с весны, они приходили на подготовительные занятия, к школе уже привыкли. Педагог отмечает, что в отличие от её первых выпусков эти дети более разговорчивые, свободные, но, к сожалению, с ними мало читают дома, поэтому придётся серьёзно заняться чтением. Для неё главное – это любить детей, тогда и учёба пойдёт успешно.

Пообщались мы и с первоклашками Кириллом Скачковым и Ульяной Кондратишиной. Дети с интересом разглядывали подарки от компании «Норникель» - «Книгу о том, как металл построил города» и светоотражающие наклейки от службы ПДД. Ребята признались, что хотели бы в школе, где им уже очень нравится, научиться всему. Но пока им страшновато – вдруг не заладится учёба. Но мы их поддержали: «Всё у вас, дорогие, обязательно получится!». Иначе и быть не может с такой доброй учительницей и в таких замечательных условиях.

Общее дело

А в школу № 33 на праздничную линейку пришла депутат Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова. Поздравляя первоклашек с началом школьной жизни, она отметила, что их ждёт долгий, но очень увлекательный путь, будут и взлёты, и падения, но рядом всегда будут педагоги и родители, готовые протянуть руку помощи.

Да, для родителей первоклассников этот день полон тревог и волнений за своих детей, но все они беспочвенны, уверена депутат.

- Я представляю, как вы волнуетесь. Сегодня наступил новый этап не только в жизни ребят, но и в вашей. Желаю вам терпения и крепкого здоровья. Помните всегда о том, что вы с учителями делаете общее дело. Без вас даже самый гениальный педагог не справится, - обратилась к родителям Людмила Магомедова. А учителям она выразила благодарность:

- Спасибо вам за всё, что вы делаете, за верность профессии. Буквально сегодня я подумала о том, что мы с вами выбрали лучшую профессию, она воспитывает в нас силу воли и характер, наполняет светом и энергией. Желаю вам успехов во всём.

Уроки компании

Для норильских первоклашек также провели уже ставший традиционным «Урок Компании». Это ежегодная профориентационная акция «Норникеля», которая проходит в рамках корпоративных проектов «Клуб «Профнавигатор» и «Движение молодых специалистов «Лидер». На таких уроках ребят знакомят с миром профессий, востребованных в компании и рассказывают им о важной роли предприятия в жизни родного города.

В связи с антиковидными ограничениями акцию организовали в видеоформате. В этот раз для ребят подготовили пятисерийный мультфильм «Уроки Нихрома». В его создании приняла участие анимационная студия PAPATON под руководством творческого объединения «Другая среда». Также первоклассникам подарили

«Книгу о том, как металлы построили города». На ярких страничках юные читатели найдут игровые задания, а также QR-коды, с помощью которых можно посмотреть видеоролики о молодых специалистах Заполярного филиала.

Все материалы, подготовленные к «Уроку Компании», в дальнейшем можно использовать в профориентационной работе со школьниками в течение всего учебного года, они станут хорошей базой в популяризации профессий «Норникеля».