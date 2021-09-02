МАУ ИЦ «Норильские новости»

Всё получится!

Всё получится!

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Всё получится!

1 сентября в 37 норильских школ пришли 24 625 учеников. Из них 2800 впервые сели за школьные парты.

Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!Всё получится!

В гимназию № 1, в которой сейчас около тысячи учащихся, первоклассников пришли поздравить высокие гости – сенатор Российской Федерации, почётный гражданин города Норильска Валерий Семенов и заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

Валерий Семенов по-отечески пожелал ребятам ходить в школу как на праздник, помогать друг другу, любить и уважать своих педагогов, слушаться родителей. Он преподнёс цветы наставницам первоклашек и рассказал, что в эту школу ходили и его любимые дочки, которые, узнав, что он пойдёт в 1-ю гимназию, просили передать всем большой привет и поблагодарить за то, что их хорошо здесь учили. Сенатор с любовью вспомнил и свою первую учительницу Юлию Адамовну в школе в городе Черкесске Карачаево-Черкесии. А его мама была заслуженным учителем, полвека преподавала математику на Северном Кавказе. Сейчас у него подрастает внучка, которую дедушка-сенатор мечтает повести за ручку в первый класс.

А Наталье Коростелевой было вдвойне приятно присутствовать на празднике, ведь в конце 1990-х она стала директором этой школы, которая раньше называлась лицеем искусств. Вместе с Валерием Семеновым она не раз принимала здесь и делегации Государственной Думы, потому что их школа всегда была передовой. Наталья Коростелева, пожелав ребятам смело идти по пути знаний, а учителям - талантливых учеников, вспомнила и свою школу в Ярцево Енисейского района, первую учительницу Валентину Петровну Гончар. Она рада, что в 1-й гимназии по-прежнему трудятся её талантливые коллеги, которыми очень гордится.

Директор 1-й гимназии Светлана Савенкова провела небольшую экскурсию для почётных гостей по сияющим после летнего ремонта этажам. Три года здесь временно учились и дети из 4-й гимназии, сейчас они переехали в здание на Кирова, 34. Она уточнила, что в пяти первых классах в отдельном корпусе для начальных классов будут учиться 125 ребят. Директор рассказала, что школа на сто процентов укомплектована учебниками и необходимыми пособиями. И она очень благодарна родителям, которые всегда готовы от души творчески помочь школе. Сенатор расспросил и о том, имеются ли проблемы с кадрами. Оказалось, что есть трудности в связи с удалённостью территории, специалисты уезжают, а замену им сложно найти. Сейчас, например, требуется учитель физики. Валерий Семенов поделился, что появилась важная инициатива благодаря Людмиле Магомедовой, председателю комитета по образованию Заксобрания Красноярского края, подготовившей предложения о том, как стимулировать педагогов для работы в Арктической зоне. Сенатор обратился в Министерство по делам Арктики и Министерство образования РФ, чтобы там обсудили эту проблему и приняли решение. Валерий Семенов также поделился, что накануне 1 сентября ему было приятно почувствовать себя в роли преподавателя русского языка: по просьбе норильчан он провёл диктант по тексту нашего известного литератора Валерия Кравца для почти 50 молодых специалистов компании «Норникель».

Залог успеха

Побывали мы и у первоклашек в школе № 1, старейшей в Норильске, где директор Сергей Ломов пожелал ребятам получать удовольствие от учёбы, а родителям - терпения и оптимизма. А почётный гость председатель Норильского горсовета Александр Пестряков от души поздравил детей с первым шагом во взрослую жизнь. Сам он пошёл в первый класс в 3-й норильской школе, со своими одноклассниками крепко дружит до сих пор. Поприветствовал Александр Пестряков и родителей, поделился, что у него растут три дочки, и он хорошо знает, что школьная пора в жизни детей – непростой период и для родителей тоже. Но сегодня знания – залог успеха, уверен он. Глава наших депутатов пожелал родителям уважать труд учителей, которые занимаются большим государственным делом.

Интересно, что многие родители пришли поздравить своих ребят вместе с их младшими братьями и сёстрами - будущими учениками. В первый класс Андрея Ходыкина, выпускника детсада «Василёк», привели мама с сестричкой Олей. Родительница призналась, что ребёнок от школы в восторге, и сама она очень довольна комфортными условиями учёбы.

Счастливого пути!

А в школе № 13 мы сразу нырнули в столовую, чтобы узнать, как же здесь кормят первоклассников. Заведующая столовой Лариса Малеванная рассказала, что все школы работают по единому меню.

Подкрепившись, первоклассники, а всего в школу пришли 125 малышей, отправились в спортивный зал, где для них устроили торжественную линейку и разыграли сказку с пиратами, похитившими заветный школьный звонок. Но прежде чем ребята отправились в плавание на школьном корабле, их поздравил директор школы Радик Каримов. А глава города Норильска Дмитрий Карасев, сам выпускник 4-й гимназии, поделился, что в этом году проводил в школу своего сына-четвероклассника и прекрасно понимает, насколько сегодня особенный для детей и родителей день. Мэр выразил уверенность, что в 13-й школе дети получат хорошие знания и примут активное участие в её спортивной и творческой жизни. Наталья Коростелева в свою очередь пожелала детям счастливого пути, а также чтобы они были терпеливыми и внимательно слушали свою первую учительницу.

Мы с радостью познакомились с учителем начальных классов Светланой Орловой. Она коренная норильчанка, окончила Армавирский пединститут, уже 30 лет преподает, из них 20 лет - в 13-й школе, и это уже её девятый набор первоклассников. Сейчас у Светланы Михайловны 25 ребят. С ними она общается с весны, они приходили на подготовительные занятия, к школе уже привыкли. Педагог отмечает, что в отличие от её первых выпусков эти дети более разговорчивые, свободные, но, к сожалению, с ними мало читают дома, поэтому придётся серьёзно заняться чтением. Для неё главное – это любить детей, тогда и учёба пойдёт успешно.

Пообщались мы и с первоклашками Кириллом Скачковым и Ульяной Кондратишиной. Дети с интересом разглядывали подарки от компании «Норникель» - «Книгу о том, как металл построил города» и светоотражающие наклейки от службы ПДД. Ребята признались, что хотели бы в школе, где им уже очень нравится, научиться всему. Но пока им страшновато – вдруг не заладится учёба. Но мы их поддержали: «Всё у вас, дорогие, обязательно получится!». Иначе и быть не может с такой доброй учительницей и в таких замечательных условиях.

Общее дело

А в школу № 33 на праздничную линейку пришла депутат Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова. Поздравляя первоклашек с началом школьной жизни, она отметила, что их ждёт долгий, но очень увлекательный путь, будут и взлёты, и падения, но рядом всегда будут педагоги и родители, готовые протянуть руку помощи.

Да, для родителей первоклассников этот день полон тревог и волнений за своих детей, но все они беспочвенны, уверена депутат.

- Я представляю, как вы волнуетесь. Сегодня наступил новый этап не только в жизни ребят, но и в вашей. Желаю вам терпения и крепкого здоровья. Помните всегда о том, что вы с учителями делаете общее дело. Без вас даже самый гениальный педагог не справится, - обратилась к родителям Людмила Магомедова. А учителям она выразила благодарность:

- Спасибо вам за всё, что вы делаете, за верность профессии. Буквально сегодня я подумала о том, что мы с вами выбрали лучшую профессию, она воспитывает в нас силу воли и характер, наполняет светом и энергией. Желаю вам успехов во всём.

Уроки компании

Для норильских первоклашек также провели уже ставший традиционным «Урок Компании». Это ежегодная профориентационная акция «Норникеля», которая проходит в рамках корпоративных проектов «Клуб «Профнавигатор» и «Движение молодых специалистов «Лидер». На таких уроках ребят знакомят с миром профессий, востребованных в компании и рассказывают им о важной роли предприятия в жизни родного города.

В связи с антиковидными ограничениями акцию организовали в видеоформате. В этот раз для ребят подготовили пятисерийный мультфильм «Уроки Нихрома». В его создании приняла участие анимационная студия PAPATON под руководством творческого объединения «Другая среда». Также первоклассникам подарили

«Книгу о том, как металлы построили города». На ярких страничках юные читатели найдут игровые задания, а также QR-коды, с помощью которых можно посмотреть видеоролики о молодых специалистах Заполярного филиала.

Все материалы, подготовленные к «Уроку Компании», в дальнейшем можно использовать в профориентационной работе со школьниками в течение всего учебного года, они станут хорошей базой в популяризации профессий «Норникеля».

Текст Ирина Даниленко
Фото Владимир Макушкин
2 сентября в 12:06 430
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