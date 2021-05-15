Живи, страна огромная!

В Талнахе цветы в честь Дня Великой Победы возложили к стеле «Вечно живым». Также жители района побывали на дне открытых дверей в Талнахском филиале Музея Норильска, в КДЦ им. В. Высоцкого для них подготовили праздничную программу «Равнение на Победу!», а на улице развернулась выставка автомобилей «Боевая единица».

В Музее Норильска посетителей ждала концертная программа «Письма Победы», которую подготовили хор «Вдохновение», а также вокалисты Городского центра культуры и Норильской детской музыкальной школы. Взрослые могли сделать фото на память на «Привале», а дети — пройти полосу препятствий на игровой площадке «Боевое ГТО».

По душе гостям Музея Норильска пришлись и экспозиции, которые подготовили его сотрудники. Выставка «Окна сатиры» — это целая история о художниках, поэтах и журналистах, которые составляли костяк объединения «Окна ТАСС». Они рассказывали о героизме советских воинов, призывали к защите Отечества, в сатирической форме высмеивали Гитлера и его союзников. В едином патриотическом порыве в мастерской трудились люди самых разных профессий: скульпторы, художники, живописцы, театральные художники, графики и искусствоведы.

В Городском центре культуры состоялись концертные программы «Песни, с которыми мы победили» и «Реки войны...» с участием вокалистов студии VOICES, ансамблей «Экспресс», «Казачий Спас», «Шкода», «Талнахский перепляс», «Оганер», «Болеро» и «Фристайл».

Жители Кайеркана приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В кинозале КДЦ «Юбилейный» для них прошла концертная программа «Великий день! Великая Победа!». В фойе на первом этаже культурно–досугового центра разместились фотозона «Да здравствует Великая Победа!» и фотовыставка «Победа в лицах!».