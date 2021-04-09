Благотворительный хоккейный матч с участием легенд спорта в Норильске завершился победой гостей

В первом периоде звёзды российского хоккея вели со счётом 6:1. Затем норильчане сумели дать соперникам решительный отпор — 7:4. И всё-таки, опыт и мастерство одержали верх: финальный счёт — 12:7 в пользу знаменитостей.

Но главным итогом встречи стало то, что Норильская и Дудинская спортшколы по зимним видам спорта получат теперь на развитие хоккея по 1,5 миллиона рублей.

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