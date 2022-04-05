Лучшие боксёры Норильска выступили на XVI открытом краевом турнире на призы группы компаний «Жар-птица»

В этом году турнир впервые проходил в БОКМО, поскольку «Геркулес» всё ещё на ремонте. Для поединков установили переносной ринг, а зрители, которых оказалось немало, расположились в зале. Посмотреть зрелищные поединки приходили родные и друзья участников турнира, любители бокса.

Соревнования традиционно были расписаны на три дня, на ринге выступили спортсмены четырёх возрастных групп (от 12 лет до 18+). Этот турнир не является отборочным для иных соревнований, но позволяет выполнить норматив кандидата в мастера спорта при условии достаточного числа соперников в группе. С данной задачей успешно справились двое боксёров. Денис Дурасов, один из организаторов турнира, говорит, что ежегодно это удаётся нескольким спортсменам. Но главное – само отношение боксёров к соревнованиям, уровень конкуренции между ними.

- Большинство боёв были классные, интересные, в которых выступали равные по силам соперники. Если в какой-то возрастной группе был явный лидер, мы переводили его к ребятам постарше, где ему приходилось постараться, это также создавало интригу в его прежней группе. Вообще многие дрались так, будто они враги, хотя в жизни – друзья. Такое наблюдалось даже у девочек. Взять пару Екатерины Уткиной и Агаты Носковой. Они лучшие подруги. Но в спорте свои правила: девочки выступают в одной категории, вместе дошли до финала и дрались по-настоящему. А вышли с ринга - обнялись. Те ребята, кто боксирует два-три года и ещё не «набоксировался», интересовались, когда будут следующие соревнования? Им интересно, хочется выступать. Это вдохновляет, - делится впечатлениями Денис Дурасов.

Для норильчан этот турнир – отличная возможность спарринговаться дома с приезжими спортсменами, если не из регионов, то с ближайшими соседями – дудинцами. Соревнования всегда проходят ярко, с красочными церемониями открытия и закрытия, хорошими призами победителям и участникам. Высокий уровень турнира подтверждает и тот факт, что главным судьёй на нём выступил Роман Малаев, председатель судейской коллегии Сибирского федерального округа, причём не впервые.

Всего за три дня было разыграно 36 комплектов наград. Лучшими боксёрами турнира признаны Тагир Рамазанов, Максим Монастырский, Адель Дурдыев, Имран Аджигулов. Приз «За волю к победе» получили Камиль Мулькаманов, Рамазан Абдуллаев, Николай Корбин и Екатерина Уткина.

- Мы благодарны Наталье Солодовник, председателю благотворительного фонда «Территория добра», и лично Виктору Коновалову, который на протяжении 16 лет поддерживает норильский спорт. И это касается не только этого турнира. Я к нему не раз обращался за помощью в организации выезда спортсменов, и никогда не знал отказа, - делится Денис Дурасов.

До конца года норильских боксёров ждут ещё крупные местные соревнования. С 22 по 24 апреля пройдёт традиционный турнир на призы Талнаха, куда ожидается приезд команды боксёров из Новосибирска. Организаторы обещают новую форму соревнований, командную, - «стенка на стенку». Эта «битва» пройдёт в первый день турнира, затем начнутся индивидуальные бои в личном зачёте.

До конца учебного года состоится ещё турнир для начинающих боксёров «Заполярная перчатка», после чего боксёры разъедутся на лето.