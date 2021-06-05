Манящий лёд Арктики

Серия игр Кубка открылась детским турниром Junior Arctic Cup, в котором играли смешанные команды из Москвы, Санкт–Петербурга, Красноярска и Дудинки. В первом туре москвичи выиграли у хозяев турнира — 12:1, а Санкт–Петербург оказался сильнее Красноярска — 7:4. В упорной борьбе петербуржцы взяли верх над москвичами — 6:5, а во втором круге Красноярск выиграл у Дудинки — 7:2. В заключительном туре Санкт–Петербург победил Дудинку — 9:3, а Москва выиграла у Красноярска — 7:1.

В финале Junior Arctic Cup команда Санкт–Петербурга выиграла у московской — 8:1. В матче за третье место красноярцы одолели дудинцев — 13:3. Юные спортсмены получили в Дудинке уникальную возможность поучиться у лидеров мирового кёрлинга. По признанию ребят, всем было интересно посмотреть, как играют профессиональные спортсмены, набраться опыта. Помимо этого, им удалось познакомиться с традициями и культурой народов Таймыра, побывать на экскурсии в краеведческом музее и Доме народного творчества.

Сразу после проведения детского турнира прошли первые матчи Кубка Арктики. А церемония открытия состоялась днём позже. В ярких праздничных красках гостей и участников приветствовали творческие и спортивные коллективы Таймыра, заслуженный коллектив народного творчества — таймырский ансамбль песни и танца «Хэйро». Большим сюрпризом для всех присутствующих стало выступление певицы Манижи, которая приехала в Дудинку прямо после участия в «Евровидении», проходившем в Роттердаме.

– Я под большим впечатлением от Таймыра, — призналась певица. — Самое главное, меня не покидает ощущение бесконечности этого дня, а вместе с ним и праздника, хотя я понимаю, что здесь белые ночи и полярный день.

Следующие два дня на ледовой арене «Таймыр» проходили полуфинальные и финальные встречи кёрлингистов. По их результатам V Кубок Арктики в Дудинке выиграли действующие чемпионы Швейцарии в дабл–миксте Бриан Хюрлиман и Яннис Шваллер.

– Мы счастливы! — не скрывала эмоций Бриан Хюрлиман. — Всё очень хорошо организовано, у нас были сильные соперники, да и само шоу было отличным.

В финале швейцарцы выиграли у Анны Самойлик и Михаила Васькова из России со счётом 9:2. Серебро и бронза турнира достались российским спортсменам.

По оценке специалистов, Arctic Cup — 2021 стал не только уникальным в своём роде спортивным мероприятием за полярным кругом, но и одним из самых авторитетных турниров сезона в мировом кёрлинге.

Эстонец Харри Лилл, который ещё на прошлой неделе играл на чемпионате мира в шотландском Абердине, считает Кубок Арктики счастливой возможность сыграть здесь, за полярным кругом.

Лидерам сборной России Кубок Арктики, который в этом году прошёл уже в пятый раз, хорошо знаком. Трёхкратная чемпионка Европы, многократный призёр чемпионатов мира Кира Езех побывала в Дудинке уже два раза.

– Мы благодарим всех за участие в турнире и надеемся, что гости по достоинству оценили русское северное гостеприимство, — сказал на церемонии закрытия председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. — Мы рады видеть всех и в будущем, тем более что нынешние соревнования стали частью большой работы на государственном уровне по развитию спорта и туризма в Арктике.