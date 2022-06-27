МАУ ИЦ «Норильские новости»

В клубе «Тигр Шотокан» ученики продемонстрировали свои познания

В клубе «Тигр Шотокан» ученики продемонстрировали свои познания

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В клубе «Тигр Шотокан» ученики продемонстрировали свои познания

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Существует миф, что в древние времена люди, посвятившие свою жизнь «пути пустой руки» (в переводе с японского — карате), свой оби (пояс) не стирали. Со временем от пота, грязи и даже крови врагов он сам темнел. Когда пояс становился чёрным, это означало, что его обладатель достиг высот мастерства. «Заполярке» стало интересно, как в современном мире каратисты получают свой первый дан.

Фото Владимир Макушкин
27 июня в 12:32 410
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