В клубе «Тигр Шотокан» ученики продемонстрировали свои познания

Существует миф, что в древние времена люди, посвятившие свою жизнь «пути пустой руки» (в переводе с японского — карате), свой оби (пояс) не стирали. Со временем от пота, грязи и даже крови врагов он сам темнел. Когда пояс становился чёрным, это означало, что его обладатель достиг высот мастерства. «Заполярке» стало интересно, как в современном мире каратисты получают свой первый дан.