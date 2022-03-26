Вчера во Дворце спорта «Арктика» звёзды советского и российского хоккея сыграли с норильской сборной Ночной хоккейной

В этом году матч проходил в пятый, юбилейный, раз. Напомним, что эта традиция зародилась в 2017 году, она способствовала появлению собственного клуба Ночной хоккейной лиги в Норильске.

Звёздную команду представляли Александр Якушев, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, Алексей Гусаров, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Вячеслав Буцаев и другие именитые спортсмены.

С первой секунды матча команды шли ноздря в ноздрю, забивая шайбы одну за другой. Но главной целью встречи была не победа, а помощь детскому и юношескому спорту Большого Норильска и Дудинки. Ежегодно «Норникель» удваивает собранные в ходе благотворительной акции средства, и этот год не стал исключением - компания округлила итоговую сумму до 5 млн рублей. Эти деньги пойдут на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов по их участию в хоккейных соревнованиях. Средства разделили поровну между спортшколами двух заполярных городов.