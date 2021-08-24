Властелины колец

Армейцы в городе

В этом году основной состав клуба начал сезон нестандартно – на северной арене, в ходе товарищеского матча против «Норильского дивизиона». Так что норильские зрители могли первыми оценить готовность армейцев к борьбе, а также познакомиться с игрой новой звезды клуба – Алексея Шведа, который перешёл в ЦСКА буквально на прошлой неделе и заработал стартовые очки прямо на глазах у заполярных болельщиков.

Спортсмены самого титулованного российского баскетбольного клуба посетили северный город впервые с 2004 года. И вот, спустя 17 лет, в новом составе клуб снова приехал в Норильск. Для армейцев подготовили большую экскурсионную программу: визит на Таймыр начался с посещения рудников «Комсомольский» и «Октябрьский», Надеждинского металлургического завода и объектов «Серного проекта». Также гости провели автограф-сессию и разыграли среди норильчан призы - в инстаграм-аккаунте «Норникеля» проходила викторина, отвечая на вопросы которой можно было стать обладателем памятных сувениров от ЦСКА.

В ходе визита армейцы провели семинар для тренеров и два мастер-класса для детей. Антон Юдин, Андреас Пистиолис, Денис Годлевский и другие именитые спортсмены выступили наставниками в ходе встреч с воспитанниками баскетбольных секций города. Участниками мастер-классов стали ребята 14-15 и 16-17 лет - как девушки, так и юноши. Под «звёздными лучами» ребята робели, и оттого, признавались они, у них не всё сразу получалось. Но слушали тренеров внимательно, так что мастер-классы свою главную цель – быть полезными – выполнили, считает скаут ЦСКА Денис Годлевский:

- Мы показывали самые фундаментальные вещи, которые важны для молодых игроков. Они впитывали знания на лету, хоть и были слегка на взводе. Приятно, что у норильских ребят вообще есть возможность получить информацию из первых рук, от профессиональных игроков – мы крайне редко ездим в подобные туры в силу плотного графика.

Под занавес мастер-классов ребята поучаствовали в челленджах от известного блогера Максима Четвертных, который предложил сразиться в баскетбольных «фишках» – прокрутить мяч на пальце на время и один на один обойти на пути к кольцу игрока ЦСКА Андрея Лопатина. Интересно, что победительницей во втором вызове стала девушка, Ксения Рублинская, ученица спортшколы № 1. В этом году она выпускается с отделения баскетбола после семи лет обучения, но планирует продолжать тренироваться в вузе.

- Поначалу мы все переживали – тренировка была по-своему стандартная, но, учитывая фигуры «тренеров», очень ответственная. А позже начался небольшой турнир, в котором мне удалось одержать победу. Я видела, что у соперников не особо выходит обойти Андрея Лопатина, и думала, что попаду в их число, но так вышло, что теперь я даю интервью как лидер. Поскольку Андрей - игрок высокий, надо было делать ставку на обман, отскочить назад, а позже выполнить бросок со штрафной линии, - поделилась секретом успеха девушка.

Впрочем, никто из ребят не остался в этот день обижен: все получили автографы любимых игроков и смогли сделать совместное фото.

Спорт начинает и выигрывает

Позднее армейцев в полном составе ждали в спортхолле «Айка» на игре против «Норильского дивизиона». Перед матчем, в фойе, все зрители смогли посетить небольшую фотовыставку, запечатлевшую лучшие игровые моменты ЦСКА, а также норильской команды. Сам же спортивный праздник начался с шоу баскетбольных каскадёров-виртуозов MAD SPORTS, хорошенько разогревших зрителей. Наконец, на поле вышли главные герои дня.

Норильская команда, может, суперзвёзд спорта под своими знамёнами и не собрала, зато на паркет вышли настоящие мужчины – люди, днём работающие на самых разных переделах компании, но находящие время для тренировок. Возглавил нашу сборную старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. Приветствуя собравшихся, он отметил, что Норильск постепенно становится центром притяжения для прославленных спортсменов:

- Этой весной мы встречали легенд мирового хоккея, сегодня приветствуем на домашнем паркете звёздный десант ЦСКА. Отрадно, что, несмотря на сложный период пандемии, мы смогли организовать такое замечательное событие. Отдельно хочу отметить усилия компании «Норникель», которая внесла колоссальный вклад в борьбу с распространением коронавируса. А сегодняшний матч, уверен, подарит радость всем собравшимся. Это будет честная, яркая борьба.

Дмитрий Карасев, глава Норильска, также не остался в стороне от спортивного праздника, пожелав игрокам обеих команд удачи, а зрителям – отличного вечера:

- ЦСКА - одна из самых титулованных команд не только в нашей стране, но и в мире. А команда «Норникеля» лидирует на мировой арене производства цветных металлов и металлургической промышленности. Поэтому сегодня мы увидим противостояние лучших из лучших. Но, прежде всего, это праздник для местных болельщиков и юных спортсменов, потому что живой пример мотивирует, помогает идти к новым победам.

Андрей Ватутин, президент ЦСКА, добавил, что за те 17 лет, пока команда не приезжала в наш город, Норильск заметно похорошел, а у норильчан появилась новая, суперсовременная арена:

- Неизменным осталось и то, как переживают за баскетбольный ЦСКА в Норильске. Спасибо вам за это. Также благодарю всех работников компании «Норникель»: в каждой нашей победе - огромная часть вашего труда. Сегодня мы посетили предприятия компании и теперь будем ещё больше ценить ваши достижения. Для нас большая честь проводить первый матч в сезоне – пусть дружеский – на местной арене. Надеюсь, все сегодня получат заряд хорошего настроения, а эта игра принесёт нам удачу в наступающем сезоне.

Счёт в игре

Хотя норильчане и отставали от профессионалов во время матча, но всё же сумели продемонстрировать северную закалку, а болельщики дружно поддерживали их, громогласно отмечая каждый мяч, попавший в корзину ЦСКА. Итоговый счёт – 142:70 в пользу гостей, но, по словам мастеров, соперник из норильчан получился достойный.

Иван Ухов, защитник ЦСКА, отметил, что игра позволила получить удовольствие всем – и командам, и болельщикам:

- Противник удивил нас – ребята очень хорошо подготовлены, и не сказать, чтобы где-то всерьёз нам уступали. Мы не щадили ваших парней, старались играть на максимуме. Атмосфера в Норильске отличная, приятно открыть для себя этот город, увидеть производство – эмоции шикарные, спасибо за это.

В свою очередь Никита Курбанов, капитан ЦСКА, подтвердил, что сборная Норильского дивизиона вела себя крайне гостеприимно:

- Думаю, и поклонники баскетбола остались довольны увиденным. Они поддерживали обе команды, это было приятно.

Говоря о планах команды на предстоящий сезон, Никита Курбанов подчеркнул, что ЦСКА всегда преследует только самые высокие цели - чемпионство в Евролиге и лиге ВТБ. В составе команды произошли небольшие изменения, но игроки уже сыгрываются:

- Коллектив у нас дружелюбный, так что, думаю, скоро все притрутся. И в целом процесс протекает в позитивном ключе, сейчас мы прорабатываем определённые комбинации. А этот товарищеский матч, я думаю, должен принести нам удачу в сезоне. Если ЦСКА выиграет Евролигу, может стать традицией играть сначала в Норильске – на удачу, - полушутя сказал капитан.

Высказали уважение к сопернику и норильчане. Роман Розов, играющий тренер нашей команды, КМС по баскетболу, как оказалось, имеет прямое отношение к ЦСКА - в прошлом он занимался в спортинтернате клуба, а сегодня следит за успехами профессионалов. В товарищеском матче Роман показал немало эффектных бросков, став одним из самых результативных игроков «Норильского дивизиона». 28-й номер нашей команды отметил, что ЦСКА порадовали красивейшими приёмами баскетбола - длинными передачами и крутыми бросками сверху в кольцо:

- С парнями классно было встретиться на площадке. Когда они демонстрируют такое мастерство, это дорогого стоит! А мы сегодня поиграли в своё удовольствие и счёт был оправдан. На подготовку у нас ушло около месяца, думаю, игра подтвердила, что ребята сыгрались. И мы ощущали мощную поддержку трибун – болельщики, вы супер!

По мнению Романа, подобные встречи в первую очередь затеваются ради детей, занимающихся этим видом спорта:

- Видеть столь могучих игроков вживую, понимать, что простые люди могут с ними побороться – это огромный стимул продвигаться вперёд, - уверен играющий тренер.

Подводя итог прошедшему «Матчу звёзд», 77-й номер норильской команды Николай Уткин отметил: главная задача, стоявшая перед встречей, – подарить праздник Норильску – выполнена.

- И мне лично, и компании «Норникель» важно развитие города, важно, чтобы Норильск был центром спортивной жизни. Наша позиция держится на том, что спорт играет большую роль в жизни каждого, мы выступаем за то, чтобы наши работники поддерживали здоровый образ жизни, могли после рабочего дня иметь возможность потренироваться. Потому число спортсооружений в городе будет приумножаться – согласно программе реновации Норильска. Так что приходите и занимайтесь в своё удовольствие! - заключил он.