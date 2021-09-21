Завершился 40-й Кубок «Заполярной Правды» по большому футболу

Нынешний сезон вышел коротким, состав команд часто менялся, а плотность игр была высокой. Но в целом он получился продуктивным, а матчи — сложными и зрелищными.

Борьба за первое место развернулась между командами «Металлист» и «Туран» и закончилась счетом 4:1 в пользу «Турана». Таким образом, призовые места Кубка «Заполярной Правды» распределились следующим образом: бронзу завоевала СКГМИ, второе место у «Металлиста», а безусловным фаворитом стала команда «Туран».

На церемонии закрытия турнира и награждения по итогам всего футбольного сезона Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, поблагодарил всех игроков:

«Большая радость, что в Норильске сегодня развивается любительский спорт. Это значит — норильчане умеют правильно и интересно отдыхать. Здорово, что есть соревнования подобные Кубку «Заполярной Правды», — старейшего издания города, в юбилейных играх которого особо почётно участвовать. Поздравляю всех участников, вы большие молодцы!»

Он также поблагодарил управление по спорту за помощь в организации Кубка и пообещал поддержку любительских команд не только в футболе, но и в иных видах спортивных состязаний.

Поздравил участников и начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб, вручивший награды по итогам чемпионата города, а также Татьяна Зорина, директор информационного центра «Норильские новости».

Главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский отметил, что Норильск может гордиться своими спортсменами, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

По итогам турнира отмечены лучшие игроки:

Александр Шишкин — лучший вратарь («Металлист»);

Олег Евков — лучший защитник («Металлист»);.

Батраз Зураев — лучший полузащитник (СКГМИ);

Эльмин Джабаров — лучший нападающий («Туран»);

Андрей Шкарь — лучший бомбардир («Металлист»);

Ахмед Гургаев — лучший игрок (НУР).