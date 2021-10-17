Битва за пространство

Пятый угол

Если вы задумались об оптимизации пространства в квартире, то настало время поискать по углам. Именно там прячется заветная полезная площадь, простаивающая без дела и способная убрать с глаз долой немало нажитого имущества. Просто поставить пылесос в угол — это не наш метод. Ведь работать в данном случае должен не только пол, но и стены. Несколько угловых полок в форме треугольника подарят вам от шести до восьми плоскостей для хранения вещей или расстановки предметов. Это отличный вариант для различного рода сувениров, статуэток и ваз, которые в лучшем случае свалены в отдельный ящик, а в худшем — занимают большую часть стола или серванта, в котором их и рассмотреть толком нельзя. Если у вас много одежды, то угол можно использовать как дополнительный открытый гардероб. Достаточно обычной водопроводной трубы и пары креплений, чтобы у вас появилось ещё одно место для одежды. Если вы переживаете, что такая конструкция подпортит интерьер квартиры, то просто повесьте на вешалку самые стильные вещи из вашего гардероба. Так и место в шкафу освободится, и вы сможете похвастаться перед гостями своими нарядами, а главное, при правильной подборке цветовой гаммы одежда станет дополнительным украшением жилища, а не помехой.

Что за дверью?

Ещё одно пространство, потраченное впустую, прячется за дверью. Как правильно его использовать? Если говорить о чисто интерьерном решении, там можно повесить несколько фотографий. Если задумались о более практичном применении, то в дело пойдут всё те же полки. Например, у вас огромное количество книг, которые либо сложены в стопку на полу, либо занимают место в шкафах. Вот как раз их–то и можно разместить за дверью.

Почему эти места обычно пустуют? Чаще всего это обусловлено тем, что предметы за дверью могут помешать её открыванию. Между тем проблема решается элементарно. У ближайшей к дверному косяку полки нужно срезать угол, закруглив её. Так вы сможете поместить её близко к двери, и она не будет мешать функционалу входной группы. Вторая маленькая деталь — стоппер. Небольшой фиксатор монтируется перед полками в пол и предохраняет дверь от столкновения с конструкцией. Вы наверняка видели такие в госучреждениях, их ставят для того, чтобы при резком открывании двери не испортить стены ручкой. Эту полезную мелочь можно купить в любом строительном магазине.

Сама дверь — тоже часть вашей жилплощади, и применять её исключительно для разграничения зон простительно только в том случае, если вы не испытываете трудностей с жилым пространством. Например, ничто не мешает установить на дверь в ванную небольшой рушник для полотенец, как это делают в компактных номерах недорогих гостиниц. Особенно это полезно, если в квартире проживают больше двух человек. Ведь в этом случае стандартный змеевик уже плотно завешан полотенцами домочадцев. Дверь шкафа — на неё с внутренней стороны легко можно установить несколько подвесных корзинок, таких, в которые обычно складывают ванные принадлежности и косметику? Такая металлическая конструкция монтируется легко, а использовать её можно для хранения обуви, одежды или инструментов. Если говорить о кухне, то там можно использовать специальный органайзер или тканевый фартук для кухонных принадлежностей: венчиков, поварёшек, ножей, вилок и многого другого, что обычно лежит в шкафу и занимает там место. Так и нужную вещь будет удобней найти, и драгоценное место освободится. И раз уж заговорили о кухне, давайте подробней остановимся на этом пространстве.

Кухонные страсти

Кухня — пожалуй, одно из самых сложных мест для оптимизации из–за её компактных размеров практически при любой планировке. Одно из самых простых и гениальных решений, которое я сам с большим удовольствием взял на вооружение, — шкаф для скрытого хранения консервов, круп, специй и других запасов провианта. Где его устанавливать? Самый габаритный объект на кухне, конечно, холодильник. И большинство людей ставят его у стены. Но если отодвинуть технику буквально на восемь сантиметров, кухня от этого не пострадает, зато в освободившемся проёме можно будет установить выдвижной стеллаж. Вам понадобятся несколько досок, колёсики и настенная рельса от шкафного гарнитура. Купить эти комплектующие можно без проблем в любом строительном магазине. В результате такая полочка, подогнанная по высоте и глубине холодильника, будет совершенно незаметна и вместит в себя колоссальное количество продуктов.

Свободные ящики теперь можно использовать для установки бытовой техники. Особенно здорово работает этот приём, если у вас квартира–студия или по каким–то причинам стиральная и посудомоечная машины расположились именно в этой комнате. Вынимаем из шкафа среднюю полку, если по габаритам техника внушительная, удаляем заднюю фанеру и дно ящика. Остаются только боковые стенки и передняя перекладина под дверцей. Устанавливаем туда бытовую технику. При необходимости усиливаем конструкцию внутри дополнительными стяжками, закрываем дверцы и.. О, магия! У нас исчезают сразу два здоровенных агрегата, занимавших массу места на кухне, при этом столешница кухонного ящика продолжает сохранять свой функционал. Такая «техника под прикрытием» — один из лучших способов разгрузить комнату.

На заметку

Сонное царство

Хорошая двуспальная кровать — та самая мебель, отказаться от которой в пользу компактности готов далеко не каждый. Но такое спальное место может занять практически всё жилое пространство в небольшой квартире–студии. Благо сейчас и на рынке, и в дизайнерской индустрии есть несколько прекрасных решений данной проблемы. Например, если потолки в доме высокие, то без особых сложностей можно установить ложе на уровне чуть выше человеческого роста, а под самой кроватью организовать рабочую зону. Особо популярны такие решения для детских комнат. Готовый комплект подобной мебели — удовольствие, конечно, дорогое, зато максимально оптимизирует пространство в небольшом помещении. Помимо стола, под кроватью можно разместить и шкафы, и даже гардероб для одежды. Но если детям спать под потолком довольно удобно, то далеко не каждому взрослому такое придётся по душе. В этом случае можно использовать второй вариант — раскладную кровать, встроенную в шкаф–купе. Такую штуку даже заправлять нет особой необходимости. Просто поднимаете её и освобождаете массу пространства. Есть даже варианты, где в дно ложи вмонтированы зеркало и раскладной столик. Несколько лёгких движений — и комната свободна, а интерьер квартиры не испорчен.

Многофункциональность как тренд

Мультифункциональная и компактная мебель сейчас очень популярна. Так что, приобретая её, вы не только экономите место, но и идёте в ногу с современной модой. Благо выбрать есть из чего: кресло со встроенными в него полками для книг или диван, способный трансформироваться в обеденный стол с набором стульев на троих, или кровать с выдвижными полками, вмонтированными в изголовье. Вариантов масса. Единственная ложка дёгтя в этой дизайнерской бочке с креативом — на территории Норильска такие образцы мебели редки и стоят, как новая квартира. Вообще, хочется отметить, что местный ассортимент мебели страдает хроническим гигантизмом в лучших традициях сталинского периода. Не знаю, связанно ли это с предпочтениями самих норильчан или со сложностями транспортировки более хрупкой многофункциональной мебели, но найти нужный вариант на территории непросто. Выйти из положения можно либо купив нужную модель на материке с доставкой (и надеяться, что придёт всё и в целости), либо сделать самостоятельно или заказать реплику у местных мастеров. Такие умельцы на территории есть. Простейший из самодельных вариантов — специальный подиум, на котором располагается, скажем, обеденная или игровая зона, а внутрь монтируется выдвижная двуспальная кровать.