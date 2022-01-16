Битва за тепло

То в жар, то в холод

Что такое температурные качели в квартире, я в полной мере прочувствовал на себе после переезда в дом с видом на озеро Долгое. Просторная трёшка, лоджия и балкон после однушки радовали меня только до наступления холодов. Когда пришла зима, дома сложилась парадоксальная ситуация: чем холоднее было на улице, тем теплее в квартире, но если температура ползла вверх и поднимался ветер, то хотелось поставить в зале палатку и залезть в зимний спальник. Кстати, пару раз я в нём таки ночевал.

Такие перепады температур объяснялись двумя причинами: умный теплоцентр снижал параметры системы отопления, как только на улице теплело, совершенно не учитывая ветровую нагрузку, а деревянные окна, которые не менялись со времён строительства дома, лоджия и балкон с дверьми на полстены вообще не защищали от ветра. В этой беде я не одинок. Многие норильчане сталкиваются с подобной проблемой. Что тут можно сделать? Способов утеплить жильё довольно много. Давайте обсудим некоторые из них.

Дорого и кардинально

Первая мысль, которая приходит в голову, когда по квартире начинает гулять ветер, — заменить все старые окна в доме на стеклопакеты. Дорого, но эффективно. Однако пойдя по такому пути, вы рискуете столкнуться с другой проблемой. К счастью, на массовую замену окон денег у меня не было, поэтому я решил это делать постепенно. И первым делом установил новое окно в детской. В результате спать там зимой ребёнок не может из–за адской духоты. Даже когда в остальных помещениях ледниковый период. Попытки проветривать спальню сына приводили к тому, что он мгновенно простывал. Поэтому я отказался от идеи установить стеклопакеты во всей квартире, чтобы избежать такой вот парниковый эффект.

Вечная классика

Если в ваших квартирах до сих пор стоят деревянные оконные рамы, то проще и дешевле — утеплить их, воспользовавшись давно проверенными дедовскими способами.

Многие заделывают щели канцелярским или малярным скотчем. Мало того, что без дополнительной изоляции такой способ малоэффективен, скотч довольно быстро приходит в негодность, и в результате все ваши усилия окажутся напрасными уже через несколько дней.

Можно для изоляции использовать ветошь. Но предварительно следует хорошенько намочить полоски ткани в мыльном растворе, а затем забить ими зазоры между стеклом и рамами, а уже сверху проклеить малярным скотчем. Преимущество этого способа в том, что летом удалить такую изоляцию не составит труда. Недостатки — хоть сквозить станет меньше, кардинального решения проблемы вы не добьётесь, да и на следующий год процедуру придётся повторить.

Ещё один метод утепления, успешно практиковавшийся в советские времена, — использование клейстера из газетной бумаги. Пожелтевшую передовицу нужно размочить в воде до состояния кашицы, добавить туда толчёный мел или обойный клей. Затем плотно набить этой массой щели. Ну и для надёжности сверху проклеить строительным скотчем. Хватает такой изоляции на один–два сезона, а удалить её будет той ещё задачкой.

Пожалуй, самый эффективный и бюджетный из старых вариантов утепления окон, также опробованный несколькими поколениями норильчан, — это использование поролона, который обладает наиболее высокими теплоизоляционными свойствами из всех перечисленных выше материалов. Его, уже нарезанный на тонкие полоски, можно купить в строительных магазинах. Продержится такая изоляция несколько сезонов, а удалить её в случае необходимости не составит труда.

Современная альтернатива

Если хочется чего–то более современного, то вам в помощь стандартный промышленный герметик или силиконовая замазка. Но учтите, что герметик даёт довольно большой объём пены, и её излишки потом придётся подрезать. Если щели не велики, то во время этого процесса часть изоляции может вывалиться, а если оставлять её в «первозданном» виде — окно будет выглядеть, мягко говоря, не эстетично. Силикон куда приятнее, причём лучше использовать его прозрачный, чтобы, опять же, не испортить внешний вид окон. И наносить его надо максимально аккуратно — если случайно мазанёте им по стеклу, оттереть будет довольно затруднительно. Кроме того, подходит этот материал лишь для тех щелей, которые вы собираетесь заклеить намертво. Например, если заделать таким способом форточку на зиму, то открыть её летом вы сможете только со слоем краски.

Антистрессовый метод

А что делать, если холод проникает прямо через стекло? Это распространённая «болезнь» у старых однослойных оконных рам. Впрочем, у некачественных ПВХ–стеклопакетов такое тоже бывает. Довольно эффективный способ — заклеить окна пупырчатой плёнкой, в которую обычно заворачивают хрупкий товар. Причем такой способ не займёт много времени. Смоченная в воде плёнка просто прилепляется к окну той стороной, где находятся воздушные пузырьки, желательно с небольшим захлёстом на оконную раму, края проклеиваются к раме скотчем. Кроме того, в продаже имеется самоклеящийся теплоизолятор для окон. От обычной защитной пупырчатой пленки он отличается большим размером воздушных пузырьков, что увеличивает теплоизоляционные свойства материала. Этот простой способ позволит уменьшить теплопотери стеклопакета примерно на 50%.

Утепление ПВХ–окон

Если в случае с деревянными оконными рамами невооружённым глазом видно, откуда ветер дует, то с пластиковыми не так всё просто. Первым делом здесь необходимо установить источник сквозняка, для чего можно использовать зажженную свечу. Как правило, проблемы с оконными рамами нового поколения возникают из–за некачественной установки коробки или попытки монтажников сэкономить на теплоизоляционной пене. В таких случаях дуть будет из–под подоконника или по краям окна. Если зазоры между стеной и оконной рамой внушительные, то лучше всего воспользоваться минеральной ватой или монтажной пеной, если же щели невелики — то силиконовым герметиком.

Проблему с неправильно установленным подоконником решить куда сложнее. Это, кстати, самая распространенная причина оконных сквозняков. В данном случае можно попробовать заделать щели тем же силиконом, но, скорее всего, для эффективного полноценного решения проблемы придётся подоконник демонтировать и устанавливать по новой со всеми вытекающими.

Если пластиковое окно продувается через резиновые прокладки между стеклом и рамой или на стыках между открывающейся частью и статичной, значит, дело в некачественно установленных прокладках или их износе. Выход один — замена такого материала. И здесь лучше всего обратиться к специалистам, если, конечно, у вас нет навыка замены стёкол в ПВХ–окнах.

За плотными шторами

Привычные для норильчан плотные, не пропускающие свет шторы black out, которые так необходимы в полярный день для нормального сна, могут помочь поднять температуру в комнате на пару градусов. Для этого следует их задёрнуть и заправить за батареи. Вместе со сквозняком плотная ткань блокирует и тепло от нагревательных элементов.

Батарея — огонь

Если после заделки окон в квартире по–прежнему прохладно, значит, скорее всего, дело в батареях. Замена системы отопления — это дорого и губительно для нового ремонта, но весьма эффективно. Несмотря на множество новинок в данной области, самыми лучшими были и остаются медные батареи, но и цена у них приличная. Намного дешевле биметаллические радиаторы, и они не намного по своим качественным характеристикам уступают медным, а кроме того, отличаются простотой в монтаже и долговечностью.

Надёжная крыша

Если вы живёте на последнем этаже многоквартирного дома, потолок может промерзать из–за деформации кровли или неутеплённого чердака. Это частая проблема в норильских сталинках. Утеплить потолок в квартире можно с помощью пенопласта и минеральной ваты. Эффективнее всего будет комбинация этих двух материалов. Потолок утепляют таким же способом, как и пол: устанавливается деревянный каркас, в который помещают утеплитель. Можно обойтись и без каркаса: в таком случае плиты пенопласта или пеноплекса клеятся к потолку или крепятся пластмассовыми дюбелями. Швы между плитами необходимо заполнить монтажной пеной.

Тёплый пол

Если продуваемая крыша — головная боль жильцов исключительно верхних этажей, то холодный пол — распространённая проблема во многих квартирах. Для утепления полов, а также их шумоизоляции лучше всего использовать минвату и пенополистирол.

Классическая схема с опилками не очень эффективна, так как со временем они отсыреют и начнут гнить, а керамзит слишком тяжёлый и даст существенную нагрузку на несущие конструкции дома, а то и проломит потолок соседям. В особенности, если речь идёт о доме с деревянными перекрытиями, таких немало в Норильске, особенно на Ленинском проспекте.

Куда проще и по цене вполне приемлемо установить систему «тёплый пол», состоящую из многослойной плёнки с нагревательными элементами. Эта система пожаробезопасна, и смонтировать её не составит труда. Есть среди них и такие, что позволяют регулировать температуру нагрева даже дистанционно через смартфон.