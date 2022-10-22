Брутальный набор

Каждому своё

Когда я задумывал эту статью, то считал, что составить список необходимых в доме инструментов будет делом простым и незатейливым. Как же я ошибался. Пообщавшись с друзьями, знакомыми и просто людьми, слегка помешанными на инструментах и домашнем ремонте, столкнулся с неожиданной проблемой. Каждый хозяин именно свой универсальный набор считает обязательным для настоящего мужика. Так, кто–то не мыслит «домашней аптечки» без уровня, для других во главе угла стоит паяльник, а кто–то не пользуется ни тем, ни другим, считая что пассатижи и изолента — отец и мать всех строителей. Задействовав личный опыт, вышел на некую общую производную, которую удалось вывести после длительных холиваров со всеми респондентами.

Суровый минимализм

Комфорт и уют в любой квартире складывается из мелочей. Капающий кран, расшатавшийся стул, отсутствие полки, барахлящий выключатель, покосившаяся дверца у шкафа — по отдельности это мелочи, но когда подобных незначительных неудобств набирается достаточно, ощущение уюта в доме как–то сразу исчезает. Поэтому устранять мелкие недостатки и поддерживать весь функционал в квартире — святая обязанность любого хозяина. А для этого нужны инструменты.

Молоток — самый древний и до сих пор нужный в доме инструмент, дополняют его пассатижи, изолента, набор отвёрток, разводной и газовый ключи, нож, рулетка, конечно, дрель и, пожалуй, ножовка по металлу. Минимальный набор, который позволит решить большинство бытовых проблем в доме. Например, при сборке мебели, чтобы плотно пригнать панели друг к другу, их обычно обстукивают киянкой — специальный деревянный или резиновый молоточек не оставляет вмятин на полотне, но если использовать плотную мягкую ткань, сложенную в несколько раз, то с лёгкостью можно обойтись обычным молотком. Однако для некоторых работ этого набора будет недостаточно, например, покраска или поклейка обоев, ремонт электрики, установка сантехники. Что ещё иметь в доме, чтобы расширить свои возможности и значительно упростить жизнь?

Лучший друг соседа

Перфоратор — у него много имён: смерть соседей, лучший миксер, штроборез и просто дыродел. После стандартного комплекта это самый нужный и полезный инструмент в запаснике норильчанина. На первое место его поставило большинство опрошенных. Он необходим тем, кто затевает капитальный ремонт, но и без глобальных изменений — вещь в хозяйстве незаменимая. Это единственное устройство, которое может сделать дырку в панельном доме, так что без него ни шкафы на кухне повесить, ни банально картину на стену. Ну а если вам предстоит длительный и увлекательный процесс прокладки нового кабеля или удаления старой кафельной плитки, уверенно идите в магазин, потому что дрелить без перфорации армированные панели — то ещё удовольствие. Кстати, вы знали, что у поклонников перфоратора есть давнее поверье: в субботу в восемь утра стены дома мягче и сверлить их намного проще.

Без усилий

Второй по популярности и любимый домашними строителями гаджет — шуруповёрт. Он в разы упрощает задачи не только крупномасшатабного ремонта, но и мелкобытовые, вроде сборки новой мебели или установки плинтуса на шурупы. Прикрутить и отвинтить что–то в квартире нужно всегда. А сделать это с помощью обычных отвёрток неудобно и требует немалых усилий.

Выбирать шуруповёрт следует хорошего качества. Желательно модель, популярную у профессиональных строителей, например Makitа. Стоит она значительно дороже китайских подделок. Купить на АliExpress такой гаджет неизвестной модели и сомнительного качество можно даже за тысячу рублей, а профессиональный обойдётся в 6–8 тысяч. Разницу вы ощутите при работе. Во–первых, сила крутящего момента у профинструмента значительно отличается в выгодную сторону, после дешёвой модели шурупы придётся дожимать вручную обычной отвёрткой. Во–вторых, профинструмент обладает немалой живучестью и может прослужить много лет.

Кстати, прикупив к нему небольшую насадку для шлифования за смешные 350 рублей, я существенно расширил возможности устройства. Насадка позволяет не только шлифовать наждачкой дерево, но и с помощью мягкой нашлёпки полировать пластик и металл — экономия времени и сил колоссальная. Например, очистить доску от слоя въевшейся грязи вручную — это 40 минут кропотливой работы, насадка же справилась за пару минут, а ставшие тускнеть краны в ванной теперь блестят как новенькие.

Семь раз отмерь

Измерительные приборы во всём их многообразии могут не только существенно упростить выполнение задачи, но и позволят добиться более качественного результата. Согласитесь, что удобнее прочерчивать прямые линии с помощью линейки, а лазерный уровень куда эффективнее, чем натянутая бечёвка. Самым полезным гаджетом из этой серии я считаю строительный уровень. Если вы хотите, чтобы полки и шкафы висели ровно, то вам просто жизненно необходим этот девайс. Не все респонденты высоко оценили его полезность, некоторые предпочитают производить замеры с помощью линейки. Есть и ещё одна небольшая норильская особенность. Большинство жилых домов в городе построены не одно десятилетие назад и успели «погулять» из–за таяния вечной мерзлоты. В результате чего стены и потолок в разных углах комнаты могут ощутимо отличаться по высоте. Так, повесив ряд полок на собственной кухне с помощью уровня и рассмотрев результат труда, обнаружил неприятный эффект. Создавалось полное ощущение, что полки висят криво относительно мебели, пола и потолка. Дело в том, что вешал–то я их ровно относительно земли, а не обстановки в квартире.

Это далеко не полный список разных полезных инструментов, нужных в доме. Мы ещё вернёмся к квартирному вопросу в других статьях.

Пилите, Шура, пилите

Электролобзик — это инструмент, без которого с лёгкостью можно обойтись, функционал его восполняется физической силой. Я не считал его особо полезным, пока не получил данный прибор в подарок. Особо ценным это устройство для меня стало, когда пришлось довольно много и долго работать с древесиной. Насколько он облегчает труд? Ну, примерно также как шуруповёрт, который у всех без исключения респондентов оказался в топ–5 самых нужных инструментов в доме. Даже если пригодится он раз в год — вещица проста незаменимая. Я опробовал это устройство при облицовке одной из комнат панелями ПВХ, каждую из которых (а их было несколько десятков) необходимо было укоротить, спилы получились аккуратными и чёткими, а процесс занял всего пару минут. Довольно простенький гаджет из этой серии можно купить за 1,5 — 2,5 тысячи рублей.

Адепты олова и припоя

Среди домашних мастеров нашлись те, для которых паяльник — вещь в доме первоочередная. Не совсем понятно, что именно можно паять вручную в современных реалиях. Айфон? Плазменный телевизор? Электрику у кофеварки? Тем не менее люди из золотой эпохи советских радиолюбителей в Норильске есть, и их опыт вполне можно взять на вооружение. Однозначно понадобится паяльник при работе с электрикой. Допустим, вам необходимо обзавестись лампой для цветов или усовершенствовать уже имеющийся электроприбор. Комплектующие стоят дешевле, чем прибор в полной сборке, а если использовать что–то из подручных средств, то получится сэкономить примерно в два–три раза. Один знакомый умелец использует паяльник для герметизации пакетов с сублиматами, запаивая содержимое нагретым жалом паяльника. А с помощью небольшой ручной доработки паяльник трансформируется в так называемый горячий нож для резки пластика и синтетических тканей. Лично я использую данное устройство в тех случаях, когда необходимо проделать отверстие в тонком и хрупком пластике. Если использовать для этого более жёсткие инструменты, например, тонкое сверло или шуруп, пластик треснет, а по краям останутся вздутия, которые помешают предмету плотно прилегать к фиксируемой поверхности.

Ближнее зарубежье

Старая добрая болгарка — устройство из советской эпохи и любимый инструмент гастарбайтеров. В своё время пришлось обзавестись данным устройством, чтобы распилить пару металлических арматур и труб. С задачей он справился в мгновение ока и с тех пор долго лежал без дела. Но когда дошло до активной работы с древесиной, прибор вновь стал незаменим и многократно окупил потраченные 2,5 тысячи рублей. Вообще болгарка — это угловая шлифовальная машина, а уже потом всё остальное, и именно для шлифовки подходит идеально. Со старого дерева весь налёт времени и грязи слетает махом, что позволило мне существенно сэкономить при создании меблировки в одной из комнат, ведь за основу интерьера было взято натуральное дерево, и прежде всего старые паллеты, которые требовали обновления. Благодаря сменным насадкам функционал болгарки можно расширить. Пилить ей доводилось и плотную древесину, и старые ржавые трубы. В общем, довольно достойный, мощный и недорогой инструмент.

Изящные работы

Дремель с мягким валом — экзотический инструмент, который редко встречается в домашнем наборе, но полезен он для тонкой и филигранной работы. Это мини–дрель в комплекте с небольшим гибким проводом и насадкой в виде ручки, устройство позволяет без проблем добираться в самые труднодоступные места. Приобретал я его в своё время исключительно для резьбы по кости, но пригодился он и в хозяйстве. Так, пару лет назад возникла необходимость проапгрейдить санки. Чтобы сделать несколько отверстий в тонких трубках, выручил дремель, на обычную дрель сверло малого диаметра не устанавливалось. В другой раз он пошел в дело при замене выключателей, т. к. в гнезде проходил кусок арматуры, который не позволял встать устройству. Чтоб удалить арматуру, не сдвигая выключатель (а для этого не штробить новое гнездо и заделывать старое, не переклеивать потом обои), пробраться в отверстие удалось только с помощью этого устройства и мини–диска по металлу. Единственный недостаток — неприлично высокая цена устройства в 8 тысяч.