Будни очкарика

Угол зрения

Казалось бы, купить очки — простое дело. Однако это не так. Первое, что предстоит добыть, если очки покупаются не для стиля, а по показаниям, это рецепт от офтальмолога. При выборе учитываются не только диоптрии, но и расстояние между глаз, и причины ухудшения зрения. Вполне возможно, что вам понадобятся так называемые сложные линзы с необычной фокусировкой. В этом случае ключевое значение имеет правильная центровка линз относительно оптической оси глаза, так как по краям сложных линз идёт существенное искажение картинки. Нарушите центровку — вместо комфорта будете испытывать постоянные мучения и ещё больше испортите зрение.

Важен рецепт при покупке новых очков и в том случае, если вы очкарик со стажем. Зрение нестабильно и может измениться за несколько лет. Так что если собрались за новыми окулярами, то лучше выкинуть старый рецепт и обзавестись актуальным. При воспоминании об очереди к окулисту в поликлинике у многих сразу пропадает желание проверить зрение. Есть отличное решение проблемы. Практически во всех профессиональных оптиках имеется свой врач. Кроме того, если вы собираетесь заказывать очки именно в этом магазине, то проверка зрения будет ещё и бесплатной.

Стекло vs пластик

Те, кто носит очки, делятся на два непримиримых лагеря. Одни выступают за стеклянные линзы, другие — за пластиковые. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Стекло легче протирать, и оно дольше сохраняет чёткость, так как поцарапать его куда сложнее, чем пластик. Кроме того, такие линзы быстрее оттаивают, если вы зашли в очках в помещение с мороза, и меньше запотевают при ношении маски, что в текущих реалиях тоже немаловажно. Но у стекла есть один существенный недостаток — чрезмерная хрупкость. Сломать пластиковые линзы практически невозможно. После того как я умудрился разбить за год три пары очков, вариант со стеклянными линзами отпал автоматически. При моих особенностях зрения ОДНА линза стоит от 4,5 до 9,5 тысячи рублей. Регулярно раскошеливаться на замену окуляров при таких ценах просто неразумно. Так что пластик — выбор для экономных, неаккуратных и тех, кто ведёт активный образ жизни. Проблема с очисткой линз решается просто — их моют с мылом под проточной водой, а потом аккуратно протирают специальной тканью.

Хорошо, но дорого

После того как определились с материалом линз, необходимо выбрать их тип. В большинстве магазинов вам, безусловно, предложат самые дорогие. Важно понимать, что качество зрения от более низкой цены не пострадает. Так что можно обойтись и максимально дешёвым вариантом. Здесь дела обстоят, как с ЖК–телевизором — чем тоньше линза, тем она дороже. Покупать более дорогой вариант стоит, если вы присмотрели себе тонкую оправу, в которую невозможно установить толстое стекло. Поэтому, прежде чем покупать линзы, подберите для них правильную оправу. Ещё существенно добавляют очкам стоимости линзы–хамелеоны, которые затемняются на свету. Полезная вещь для водителей, да и для северян, когда в весенний период солнце в Норильске светит ярко, а снег ещё не стаял. Одна проблема — за такие очки вы заплатите двойную цену. Куда дешевле будет обзавестись широкими тактическими очками с жёлтым стеклом, которые отлично сидят поверх обычных.

Морозный фактор

Исключительно заполярная особенность — нужно тщательно выбирать материал, из которого изготовлена оправа. Конечно, если вы надеваете очки только во время работы за компьютером или при чтении книг, то выбирать можно любую. А если вы носите их и на улице, то от оправы с металлическими дужками стоит отказаться. При температуре ниже 30 градусов и ветре металл накаляется, что приводит к обморожению участков кожи, к которым прилегает оправа. Один раз я резко снял очки в магазине после продолжительной прогулки при –40 0С, и на них осталась часть кожи с висков. Раны заживали долго и мучительно, так как для работы очки мне необходимы, а дужки регулярно натирали поражённые участки.

Но если климатические условия позволяют или вы носите очки только в помещении, то выбирайте металлическую оправу — она намного надёжнее пластика, и даже если кто–то сядет или наступит на ваши очки, есть вероятность, что оправу удастся выправить. Идеальный вариант — металлический корпус и дужки с прорезиненными насадками.

Ещё один важный момент. Выбирая оправу, обращайте внимание не только на стиль, но и её удобство. Людям с широким типом лица лучше выбирать более массивные модели, чтобы оправа не деформировалась при надевании, и центровка линз не смещалась. Имеет значение и длина дужек, они должны сидеть свободно и хорошо цепляться за уши. Очки с короткими дужками могут слететь при резком повороте головы, а с чересчур длинными — будут постоянно сползать на нос.

Сложности логистики

Учтите, если вы покупаете очки по рецепту в Норильске, то даже в профессиональной оптике подходящих линз может не оказаться. Опять же подобрать идеальную оправу из представленных вариантов будет сложнее, так как центровка уже подобрана на встроенных линзах. А значит, выбор будет весьма ограничен. Самый правильный вариант — заказать изготовление линз на материке с последующей доставкой в Норильск. Но ждать в таком случае придётся от двух недель до месяца. Если это ваши первые очки или время терпит, то заказывайте их на материке — цена будет меньше процентов на 30–40. Если же дело срочное, и вы, угробив последнюю пару, не можете работать без окуляров, то придётся раскошелиться на относительно подходящий страховочный вариант и ждать выполнения заказа.

На заметку

Скорая помощь

Ничто так не бесит человека с плохим зрением, как сломанные очки. По себе знаю. Как правило, случается это в самый неподходящий момент — в разгар рабочего дня, перед просмотром любимого сериала или когда до зарплаты ещё далеко, а в кармане осталась всего горсть монет. Конечно, в идеале на такой случай полезно иметь запасную пару. Но у кого она есть? Так что навыки скорой помощи очкам вам обязательно пригодятся. Способ починки во многом зависит от степени тяжести полученного ими урона. Сломанную металлическую оправу, если она треснула в районе линз или у неё отвалилась дужка, можно просто запаять. Если очки сломались пополам в районе переносицы, то с лёгкостью можно установить металлическую перемычку и соединить части очков. Конечно, смотреться будет ужасно, зато вы сможете протянуть до зарплаты или дождаться, когда придут новые заказанные очки.

Плавь пластик

С пластиком другая история. В качестве временной экстренной меры подойдёт суперклей. Но надо понимать, что это не панацея, и любое неловкое движение снова оставит вас «без зрения». Для более надёжного и длительного результата можно воспользоваться выжигателем. Тем самым, советским, которым в детстве выжигали картинки на доске. Установив его на среднюю мощность, вы легко заплавите место разлома. Можно также вставить металлический штифт. Подойдёт любой тонкий (около миллиметра) кусочек металла — часть маленького гвоздя, промышленной скрепки, или просто вырезанная из консервной банки жестяная полоска. Прислоняем штифт к повреждённому участку и аккуратно вплавляем внутрь. Для надёжности с внешней стороны можно поставить металлическую скобу. Сделать её так же можно из консервной банки, которая легко режется обычными ножницами. Заготовку нужно аккуратно обжать пассатижами и покрасить в цвет оправы, чтобы так явно не бросалась в глаза. Можно использовать в качестве внешнего усилителя и декоративные элементы, создав авторский дизайн. Например, подойдут детали от часов — получатся очки в стиле стимпанк.

Любителям IT–технологий

У многих обладателей «дополнительной пары глаз» возникают серьёзные проблемы при походе на 3D–сеанс в кинотеатре или попытке надеть на себя шлем виртуальной реальности. Большинство 3D–очков плохо сидят на обычных. Самый хороший вариант — приобрести специальную модель для тех, кто носит очки. Такую легко можно заказать в интернете. Это позволит наслаждаться киноновинками вместе со всеми. Что до VR–шлемов, — у дорогих моделей есть возможность настроить линзы именно под вашу диоптрию, но владельцы развлекательных центров не всегда готовы это делать. Если очки небольшие, то они вполне войдут в шлем, только надевать и снимать устройство стоит крайне осторожно и маску подгонять уже после надевания. Пусть лучше шлем болтается на голове. При сильной стяжке крепёжных ремней очки могут просто треснуть пополам от давления и активного движения головой во время игры.

Всегда с собой

Ещё одно важное дополнения к очкам, о котором не стоит забывать, — специальный чехол. Многие предпочитают выбирать дорогие и стильные очёчники. И совершают ошибку. Конечно, приятно достать из кармана чехольчик из крокодиловой кожи и вынуть оттуда очки в позолоченной оправе, вот только мягкие футляры, хоть и выглядят стильно и занимают мало места, — вещь крайне непрактичная. Они защищают только от пыли на стёклах, а вот от деформации и ударов нет. Особенно это важно для девушек, в чьих сумочках может храниться что угодно — от косметики до строительного молотка. Так что футляр с плотным корпусом — самый удачный вариант для тех, кто не носит окуляры постоянно. Главное, чтобы очки не болтались в чехле, это губительно для линз, особенно пластиковых. Если корпус коробки великоват, можно подложить туда ткань для протирки линз. Так она всегда будет под рукой, а очки будут в безопасности при транспортировке.