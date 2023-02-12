Чистый воздух Норильска

А нужен ли вообще?

Насколько очиститель воздуха полезен и необходим в квартире? Этим вопросом задаются те, кто решает приобрести данное устройство. С одной стороны жили же мы как–то без них все эти годы, с другой, когда–то люди прекрасно обходились и без сотовых телефонов, телевизора и даже пенициллина. Если вы совершенно здоровый человек, то гаджет этот не обязателен в квартире, но знайте, что устройство способно значительно улучшить микроклимат в доме, а значит, и качество вашей жизни. Кому он действительно полезен и даже необходим — это аллергики и астматики, так как даже самый простенький фильтр способен уловить частицы опасного аллергена.

Если рассматривать приборы в широком плане, то их актуальность для потребителя зависит от его места проживания. В спальном районе, где–нибудь в средней полосе, где за окнами зеленеют бескрайние поля и густые леса, эффективность данного гаджета незначительна, а вот в мегаполисе, промышленной зоне или городе с развитой цветной металлургией он просто бесценен.

О типах и видах

Основная задача очистителя — улучшать качество воздуха, что очевидно, однако «не все йогурты одинаково полезны». Качество очистки зависит от модели и функционала, некоторые агрегаты одновременно могут обеззараживать и ионизировать помещение. Основные типы очистителей: механические (фильтр грубой очистки) — для улавливания крупных частиц; абсорбционные (угольные) — для улавливания запахов и токсинов; электростатические — ионизирующие воздух и притягивающие к себе загрязнение; HEPA — для улавливания даже самых мельчайших частиц, в том числе аллергенов; фотокаталитические (ультрафиолетовые), призванные обеззараживать воздух, а также окислять вредные соединения до углекислого газа и воды.

Просто и со вкусом

Самыми простыми устройствами являются приборы с угольным принципом очистки, по сути, это очень большой противогаз. Вентилятор засасывает воздух, прогоняет его через фильтр и благодаря мощному кулеру быстро распространяет по всей площади квартиры. Из неоспоримых плюсов подобных устройств — скорость очистки и большая площадь действия, попутная фильтрация неприятных запахов и газа, ну и, конечно, самая низкая стоимость даже навороченных моделей с датчиками и дополнительными функциями. Из недостатков: устройство улавливает только крупные фракции вроде пуха, шерсти животных, частичек эпидермиса. Всё что мельче, фильтром не задерживается. Таким образом его использование улучшает качество воздуха, но не так эффективно, как другие виды очистителей. Замена фильтра необходима примерно раз в год.

В некоторые модели с угольными фильтрами встраивают ультрафиолетовую лампу для дополнительного обеззараживания воздуха, но это исключительно маркетинговый ход. Скорость прокачки воздуха через устройство столь велика, что за тот промежуток времени, что воздух находится под воздействием излучения, вредные микроорганизмы и бактерии погибнуть не успевают. При этом такие приборы будут стоить на 30–40% дороже.

Статика в действии

В электростатических приборах воздух прогоняется через специальную камеру, где загрязненные частицы ионизируются и притягиваются к пластинам, обладающим противоположным зарядом. В результате воздух не только очищается, но и попутно озонируется. И это главный плюс гаджета. Кроме того, степень очистки в таком приборе куда выше, чем в угольном, ведь намагничиваются практически все частички. При этом сам прибор не требует расходников. Пластины периодически необходимо вынимать и мыть, что довольно экономично. Процесс ионизации отключить невозможно, поэтому нужно следить за уровнем концентрации образуемого озона. Озон полезен для организма только в малых дозах. В итоге работать в постоянном режиме прибор не может, его нужно включать и отключать. Кроме того, электростатики имеют пониженную площадь воздействия и малую скорость очистки помещения, поэтому подойдут для небольшой комнаты, не подверженной сильному загрязнению.

Держатель частиц

Наиболее популярными и эффективными очистителями можно считать HEPA–приборы. Это не логотип фирмы, а всего лишь аббревиатура системы High Efficiency Particulate Arrestance (от. англ. высокоэффективное удержание частиц). Принцип работы устройства основан на движении частиц и больше подойдёт для журнала «Наука и технологии». Скажу только, что в подобных устройствах воздух очищается без дополнительного физического воздействия или обработки, а проходя через специальный гофрированный фильтр. В зависимости от типа фильтра степень очистки достигает от 95 до 99,95%. Фильтры нуждаются в периодической замене. При стоимости прибора в 10–15 тысяч сменный фильтр обойдётся в 2,5–3,5 тыс., а менять его необходимо раз–два в год. Недостаток системы: при сильном загрязнении прибор включается на максимальную мощность, и работа винтов становится достаточно громкой.

Испепелитель

Фотокаталитические очистители воздуха появились на рынке всего несколько лет назад как попытка совместить между собой альтернативность HEPA и экономичность электростатических очистителей. В теории идея столь же гениальна, сколь и проста — воздух через фильтр грубой очистки попадает в блок с фотокатализатором (оксидом титана), где под воздействием ультрафиолетового излучения вредные частицы окисляются и разлагаются. В итоге никаких сменных фильтров или дополнительной очистки прибор не требует. Однако крутость и пользу распиаренной новинки может с лёгкостью развеять в пыль школьный учитель физики. Дело в том, что пресловутый фотокатализ идёт только на внешней поверхности фильтра. В итоге простые расчёты показывают, что для эффективной очистки воздуха в квартире–студии в 32 квадрата необходим блок с фотокатализатором в несколько квадратных метров. Так что эффективность прибора весьма спорна, так как заявленные производителем показатели противоречат законам физики.

Воздух в литрах

Один из важнейших показателей, на который стоит обращать внимание при покупке очистителя воздуха — скорость очистки. Чем мощнее гаджет, тем лучше, — в идеале прибор должен успеть прогнать через себя воздух 2–3 раза, прежде чем мы его вдохнём. Характеристики по скорости очистки указываются в м3/ч. Например, для комнаты в 20 квадратов приемлемый показатель очистки 100 м3/ч, стандартом же считается пропускная способность в 200 м3/ч. Данная характеристика указывается в паспорте прибора.

Степень очистки

То, насколько эффективно прибор фильтрует воздух, также поддаётся измерениям. Эти показатели прописаны двумя способами: процентами или буквенным кодом. Последний используется чаще всего. Буква «Е» и числовой показатель. Например, прибор с характеристиками Е10 соответствует простенькому угольному фильтру грубой очистки (очищает воздух на 85%). Е13 — это уже HEPA с эффективностью в 99,95%. Хитрые маркетологи частенько пытаются откровенно надуть покупателя, всучив ему под видом высокоэффективного HEPA обычный угольный очиститель, так как они имеют схожий принцип работы: сменный фильтр + вентилятор. Понять, что вас пытаются развести на воздух, можно только благодаря маркировке в паспорте. Если решите покупать очиститель с системой высокоэффективного удаления частиц, обязательно проследите, чтобы маркировка прибора была не ниже Е12.

Вишенка на торте

Каким бы эффективным и мощным ни был очиститель воздуха, современным такой прибор будет назвать сложно без высокотехнологичных дополнений. Речь идёт о всевозможного рода датчиках, системах контроля и автоматике. На качество очистки это никак не повлияет, но может стать определяющим при выборе между несколькими приборами одного типа. И так самым полезным у этого девайса можно считать встроенный датчик определения степени загрязнённости воздуха. Он показывает концентрацию пыли в комнате. Идеально напрямую к системе измерения привязана и степень интенсивности очистки: при наличии высокой концентрации система сама врубает очиститель на полную мощность, а в случае минимальных значений интенсивность работы снижается. Это позволяет здорово экономить и энергию, и сами фильтры. Менее важным, но тоже приятным техническим наворотом можно считать обычный таймер, позволяющий настроить прибор, чтобы он очищал воздух в помещении перед вашим приходом с работы или за час до сна и отключался. Он крайне полезен именно для электростатических очистителей, позволяет сбалансировать очистку и избежать повышенной концентрации озона. Голосовое управление прибором через «Умный дом», а также контроль системы через телефон — не особо полезный элемент в плане основного функционала, зато включить или выключить прибор можно не пошевелив и пальцем. Кроме того, на телефоне датчики отражают степень изношенности фильтра. И безусловно, для всех подобных гаджетов очень полезен ночной режим с пониженным уровнем шума.

Из личного опыта

Я сделал выбор в пользу прибора с системой очистки HEPA и сменным фильтром именно из–за её максимальной эффективности. Очиститель оказался навороченным с датчиками и автоматикой, и пока я не разобрался, как выставлять ночной режим, он пару раз чуть не довёл меня до инфаркта. Например, если посреди ночи поднимался сильный ветер, под действием притока воздуха с улицы гаджет резко начинал выть, разгоняя вентилятор на максималку. Пришлось повозиться и с главным его недостатком — частой сменой фильтра, цена его для моей модели 3,5 тыс. руб. В результате, чтобы продлить срок службы фильтра, я выставил таймер, чтобы система не работала вхолостую. Оказалось, что такой сменный фильтр можно банально пропылесосить. Важно делать это на малой мощности, чтобы не повредить внешнюю мембрану расходника. Таким образом убираю внешний слой пыли раз в три месяца и использую один фильтр до 2,5 года. А вот протирать его влажной тряпкой категорически запрещено, вместо очистки вы вобьёте осевшую пыль вовнутрь фильтра и испортите внешний слой.