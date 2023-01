Домашний кормилец

Холодильник далеко не самая дешёвая техника, чтобы обновлять её каждый год. Подобного рода покупки рачительные хозяева совершают раз в десятилетие, а то и реже. Поэтому подходить к выбору надо максимально тщательно, чтобы не жалеть потом о потраченных средствах.

Размер имеет значение

На что стоит обратить внимание? Начнём с самого очевидного — размеров холодильника. Забегая вперёд, сразу оговорюсь, что большой размер не означает большую вместимость. Из–за конструктивных особенностей весьма крупный представитель данного вида бытовой техники может вмещать куда меньше продуктов, чем его тощий сородич. В первую очередь обращать внимание на размер холодильника стоит с точки зрения интерьерных решений. Большинство норильских кухонь не отличаются простором, и это сильно влияет на комфортность использования самого агрегата, да и на весь процесс приготовления пищи. Одна важная мелочь, на которую редко обращают внимание при покупке, — в какую сторону открывается дверь холодильника. К счастью, у современных моделей предусмотрена возможность перевесить дверцу на другую сторону, но лучше озаботиться этим моментом при покупке, чтобы не возиться с перестановкой петель самостоятельно, а поручить эту задачу магазину.

Большинство кухонных бытовых приборов — посудомоечные машины, холодильники и плиты — на данный момент соответствуют общепринятому стандарту глубины — 60 сантиметров. Именно такую глубину имеют ящики кухонных гарнитуров. В результате весь комплекс аккуратно выстраивается в одну линию и смотрится монолитно. Но есть и негабаритные модели.

Второй параметр — высота. Здесь всё сугубо индивидуально. Очевидно, что высокий человек может с лёгкостью пользоваться холодильником типа «Хайтауэр» (высокая башня), а вот если кто–то из домочадцев не вышел ростом, это может вызвать неудобство. Особенно этот момент стоит учитывать мужчинам, решившим сделать сюрприз второй половинке. Ведь женщине традиционно чаще приходится пользоваться кухонными приборами, а значит, и удобными они должны быть в первую очередь для представительниц слабого пола. С этой точки зрения следует обратить внимание на ещё одну конструктивную особенность устройства — расположение холодильной камеры. У старых классических моделей морозилка традиционно располагается в верхней части, у подавляющего большинства современных — внизу короба. С одной стороны, нижняя морозильная камера — это удобно, так как основным отсеком вы пользуетесь чаще, а значит, доставать продукты будет удобнее, когда он находится выше пояса, с другой — если дома есть дети в возрасте четырёх–семи лет, то самостоятельно достать, например, сок или яблоко им будет сложно.

Опыт туриста

Один из самых важных параметров, на который стоит обращать внимание при покупке холодильника, — его вместительность. Измеряется она не размером самого ящика, а, как в случае с туристическими рюкзаками, литражом. Именно от него зависит, как много продуктов вы сможете загрузить. Литраж прописывается отдельно, и вы легко можете увидеть его на ценнике в магазине. Объём в 300–350 литров считается достаточным для семьи из четырёх–пяти человек, если семья меньше, то будет достаточно и 250–300 литров. Стоит учитывать, что литраж на ценнике указывается общий — и морозильной камеры, и холодильной. А уже их размеры могут варьироваться в зависимости от модели.

Из чего ты, товарищ?

Основной материал, который сейчас используют для изготовления корпусов холодильников, — пластик, он дешевле, легче и почти не уступает металлу в долговечности. Главный его недостаток — хрупкость. В момент доставки после покупки упаковка защитит короб устройства от возможных повреждений. А вот при дальнейшей транспортировке объекта, в особенности при переезде из одной квартиры в другую, придётся быть очень осторожным. В остальном же пластик — вполне годный материал, а главное, недорогой. Металлическая обшивка, как у старых моделей, делает агрегат куда более устойчивым к повреждениям. Существуют модели, покрытые обливным стеклом, на них остаётся значительно меньше следов от пальцев, но это единственный плюс очень дорогого покрытия. А вот действительно любопытный тип — это холодильники со съёмными облицовочными панелями, они позволяют регулярно менять внешний вид габаритного чудища так же легко, как крышку на телефоне.

Полка полке рознь

Выбирая холодильник, обязательно посмотрите, из чего сделаны полки. В дешёвых моделях они чаще всего из пластика, и это не очень хорошо. Во–первых, материал может оказаться ненадлежащего качества и сломаться просто под весом кастрюли с борщом, не говоря уже о предпраздничной загрузке, когда полки ломятся от всякой снеди. Металлические полки–решётки более надёжны, и главное, обеспечивают хорошую вентиляцию холодильного короба. Недостатки: они также могут деформироваться под излишним весом, со временем эмаль начнёт облезать, и решётка будет ржаветь. Ну и третий вариант — стекло. Многие с подозрением относятся к данному типу полок, но на самом деле стекло достаточно толстое и прочное, чтобы выдержать внушительный вес, да и мыть его удобно.

Цена вопроса

Холодильник неплохого качества, хоть и не топовой фирмы можно приобрести в Норильске за 35–45 тысяч рублей. Впрочем, есть и дорогие модели с ценником, превышающим 100, а то и 150 тысяч рублей. Как правило, это модели известных брендов с навороченной электронной начинкой и внушительными габаритами. Так что подобрать хорошую модель по приемлемой цене можно и у нас в городе. А вот что расстраивает, так это отсутствие разнообразия внешнего вида моделей. Подавляющее большинство холодильников на местном рынке — это классические белые коробки, редко можно встретить в серебряном исполнении и с обтекаемыми формами корпуса. О какой–либо оригинальности или эксклюзивности говорить, увы, не приходится.

Внутренняя архитектура

Как именно устроен холодильник внутри и насколько удобно хранить в нём продукты — всё же вторичный критерий в сравнении с ценой, вместительностью и внешним видом, но если мы рассматриваем все параметры, то стоит обратить внимание и на этот момент. Например, большинство классических холодильников имеют две камеры: холодильную и морозильную, но сейчас на рынке появилась и ещё одна любопытная и очень полезная разновидность — устройства со встроенной камерой, поддерживающей нулевую температуру, она предназначена для хранения овощей и фруктов. Как правило, её встраивают в нижнюю часть холодильного отсека, а разница температур достигается за счёт отдельной дверцы. Очень полезное дополнение для тех, кто предпочитает здоровое питание. При покупке стоит обратить внимание и на полки в двери холодильника. Если конструкция удачная, на них очень удобно хранить бутылки с различными жидкостями.

Мощность

С объёмом морозильной камеры мы уже разобрались, самое время обсудить её температурные возможности. На каждой морозилке указана мощность, которая нередко маркируется звёздочками–снежинками. Каждая снежинка показывает возможность камеры опустить температуру на 6 градусов: одна звездочка — минус 6 градусов, две — минус 12 градусов, три и четыре — минус18 и 24 градусов соответственно. Понятно, что чем ниже температура в камере, тем дольше в ней могут храниться продукты.

Бок о бок с этим параметром идет такая характеристика, как мощность замораживания. От неё зависит, сколько килограммов продуктов камера сможет заморозить за сутки. При повседневном использовании этот параметр не особо важен, а вот если ваш образ жизни подразумевает, что вам может потребоваться за один раз забить морозилку полностью, то высокая мощность замораживания обязательна. Иначе, если вам привезли оленью тушу, вы разделали её и поместили мясо в холодильник, то утром вы с удивлением можете заметить потёки под морозильной камерой.

Между ними тает лёд

Чаще всего на рынке можно встретить холодильники двух типов — с капельной системой разморозки и системой No Frost. Первой оснащают недорогие модели, второй — агрегаты подороже. Обе системы обладают своими плюсами и минусами. Технология No Frost предотвращает образование наледи в морозильной камере и инея в холодильной, что значительно облегчает обслуживание агрегата. По сути, такой холодильник нет смысла размораживать, разве что вы захотите помыть холодильный шкаф. Однако система No Frost «сушит» продукты: они постоянно обдуваются холодным воздухом, и это может способствовать более быстрому удалению из них влаги. Поэтому хранить продукты необходимо в пластиковых контейнерах или пакетах из пищевой плёнки.

Капельная система разморозки известна как «плачущая стенка». Её главный недостаток как раз и заключается в образовании конденсата и наледи. Кроме того, со временем могут забиться дренажные стоки, по которым влага отводится с морозильной камеры в поддон, и тогда вода начнёт замерзать внутри холодильной камеры, образуя ледяную «шапку». При интенсивной работе может переполниться поддон и на полу под холодильником появится лужа. Впрочем, все эти проблемы легко решаются периодической разморозкой и генеральной уборкой в холодильном шкафу. Основные достоинства капельной системы состоят в том, что она более экономичная и менее шумная.

Тишь да гладь

Ещё один параметр, на который в первую очередь стоит обращать внимание жителям гостинок или владельцам малогабаритных квартир — это уровень шума при работе холодильного компрессора. К счастью, любой современный холодильник, даже недорогой, достаточно подогнан под стандарты, чтобы не мешать крепкому здоровому сну. Уровень шума компрессора при работе указывается в технической документации. Стандартным для устройства считается шум в 40 децибел. Однако если вы спите с холодильником чуть ли не в обнимку, стоит поискать модель потише.