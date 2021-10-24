Домашний огород

Зелень круглый год

Главный смысл гидропоники — выращивание растений без земли. При этом все необходимые вещества для роста они будут брать не из почвы, а из специального раствора. Многие переживают, будет ли полезным и вкусным такой урожай. Если соблюдены все правила, то различить растения, выращенные на гидропонике и обычным способом, невозможно.

Лучше всего начинать с простых культур и, набираясь опыта, постепенно осваивать более сложные. Микрозелень — самая неприхотливая и дающая урожай уже через несколько дней. Это молодые всходы овощей и пряных трав, которые очень популярны у сторонников здорового образа жизни.

Собственно, вся микрозелень выращивается на гидропонике. Для этого вам понадобится самая простейшая установка — обычный двойной лоток, состоящий из ёмкости для жидкости и сетчатой пластины для посева. Наливаем воду в ёмкость, стелим фибросалфетку на решётку, насыпаем семена сверху и ставим поближе к окну. В принципе, этого будет достаточно, такой метод давно используется для проращивания семян перед огородной посадкой. Но где же космические технологии, спросите вы? Это следующий уровень усовершенствования процесса: к лотку подводят небольшой компрессор для насыщения жидкости кислородом, такие устанавливают в аквариумы. Он улучшает приток полезных веществ к корневой системе и предотвращает целый ряд возможных проблем вроде гниения корней и атаки паразитов. Добавив компрессор, вы ускорите процесс проращивания вдвое.

Растёт микрозелень в обычном лотке 10 дней, с компрессором — пять, затем её можно употреблять в пищу. Дальше эти зелёные росточки начнут постепенно терять свои вкусовые качества.

Освоив секреты гидропоники в выгонке простых культур, можно переходить к более сложным. Попробуйте вырастить таким образом, например, лук, чеснок, петрушку и укроп.

Начнем с лука. Наверняка многие выращивали зелёный лук в банке с водой, поместив туда луковицы, купленные в магазине. Но такой способ малоэффективен: корни гниют, лук растёт медленно и часто засыхает. При использовании гидропоники вода с помощью компрессора насыщается кислородом, что значительно ускоряет рост урожая и позволяет собирать его три–четыре раза с одной посадки. Даже продаются специальные гидропонические установки, предназначенные именно для выращивания лука. Стоит такой агрегат около полутора тысяч рублей и рассчитан примерно на 14 луковиц, способных давать около килограмма свежей зелени раз в две недели. Принцип тот же: сажаем культуру в специальный лоток и запускаем установку, следим за уровнем воды. Опытные гидропонисты посадочный материал предварительно вымачивают 12 часов в тёплой воде и используют для первого полива раствор марганцовки, чтобы уничтожить вредителей и обеззаразить корни и луковицы. Для посадки подойдёт любой лук, купленный в магазине. Но лучшим вариантом является многозачатковый «каратальский» сорт. Также хороший урожай дают сорта: «ростовский местный», «штутгартер ризен» и «египетский».

Таким же образом можно выгнать и зелёный чеснок. Его ростки не менее вкусны и полезны, чем луковые перья. Всего пару головок этой культуры смогут приносить вам стабильный урожай свежей зелени. Дольки чеснока следует сначала прорастить по технологии выращивания микрозелени, а потом уже рассадить отдельно. Чеснок, в принципе, тоже можно посадить любой, но идеальные гидропонические сорта: «любаша», «полесский», «алькор», «софиевский», «добрыня».

Укроп и петрушка — классические приправы, более привычные для нас. Они растут дольше, чем микрозелень, но тоже дают хороший урожай, даже несколько с одной посадки. Здесь стоит использовать среднеспелые и поздние культуры. У них тонкие стебли и пушистые отростки. Для быстрых всходов семена этих растений нужно подвергнуть барботированию — замочить на сутки в воде с подключенным к ней компрессором.

Землёй и не пахнет

Более сложные культуры, например огурцы и помидоры, после проращивания семян необходимо рассадить, как и в классическом огородничестве. Только здесь вместо земли используется специальный субстрат. Главная задача такого наполнителя — создать платформу, за которою смогут зацепиться корни. Самые популярные субстраты: кокосовая стружка, пробки из спрессованного компоста или минеральная вата. Они хорошо пропускают влагу и воздух. Минвату перед использованием необходимо тщательно промыть и оставить на сутки в растворе марганцовки. Также для выгонки растений используют вермикулит и перлит. Материалы можно смешать с керамзитом. После того как семена дадут ростки, их помещают в заменитель почвы.

Химия — всему голова

Конечно, с помощью гидропоники вы получите урожай даже на чистой воде, но чтобы добиться лучших результатов, вам необходим специальный минеральный раствор, содержащий полезные вещества, которые растение обычно берёт из почвы. В этом случае зелень и растёт быстрее, и получается вкуснее и сочнее.

Здесь есть два варианта. Купить уже готовую смесь в специализированных магазинах или приготовить раствор самостоятельно, используя обычные удобрения. Первый способ привлекает своей простотой, но может быть накладным, второй — значительно дешевле, но тут потребуются электронные весы и базовые знания химии. Иначе вы не сможете правильно рассчитать дозировку компонентов на конкретный литраж ёмкости. Но если вы планируете вплотную заняться гидропоникой, выращивать серьёзные культуры и получать стабильный урожай, то навык работы с удобрениями просто обязателен. Капризные в уходе огурцы и помидоры требуют куда более продвинутых знаний в этой области, как, впрочем, и клубника с земляникой. Выращивание этих культур с использованием гидропоники является высшим пилотажем.

На заметку

Норильский опыт

Сделать простенькую установку для выращивания растений таким способом можно своими руками без особых проблем, приобрести комплектующие тоже не составит труда. Вам понадобятся любая ёмкость и компрессор, задача которого насыщать питательный раствор кислородом. Вариаций сборки огромное количество и подробное описание этих действий можно найти в интернете. Помощь в сборке конструкции и освоении гидропоники вам окажут и в норильском «Фаблабе» — там занимаются этой технологией в рамках экологического проекта. Вот что рассказал «Заполярной Правде» Денис Коваль, руководитель «Фаблаб–Норильск»:

«У нас есть две гидропонических установки. Одна — покупная, на восемь комплектов, мы приобрели её за 7,5 тысячи рублей. Вторая — самодельная, её мы собрали из тех комплектующих, которые есть у нас в магазинах. Что вам понадобится? Специальные горшочки для гидропоники, в норильских цветочных магазинах их найти сложно, зато они часто встречаются в продуктовых магазинах. Обычно идут вместе с луком, петрушкой и другой зеленью, которая в Норильске вся выращивается на гидропонике. Так что можно купить зелень, съесть, а горшочки оставить. Также нужен компрессор, который обычно используется для аквариумов. Продаётся он в зоомагазине. Стоимость — примерно 500 рублей. Там же можно приобрести специальные шланги, распылитель и несколько разветвителей на трубки. В целом это обойдётся рублей в 600. Теперь ёмкость для воды. Мы себе сделали прозрачную из оргстекла, но это просто потому, что модель демонстрационная. Самый же дешёвый и практичный вариант — это (только не удивляйтесь) канализационная труба (сотка) из пластика. Покупаете метр. Она обойдётся где–то в 300 рублей. В ней вырезаются круглые отверстия под стаканчики, делаются заглушки с обеих сторон, внутрь заводится шланг с распылителем — и гидропоническая установка готова. Это самый дешёвый её тип. В такую систему можно поместить четыре ёмкости с растениями. Но расчёт будет вестись от литража, который сможет обогатить кислородом компрессор. Единственное, что мы не рекомендуем использовать, распылители воздуха длиннее 25 сантиметров. Мощность компрессора не доводит воздух до самого конца, лучше купить два коротких по 15 сантиметров и завести с двух концов в трубу. Если есть сложности со сборкой, но есть желание попробовать свои силы в гидропонике, то приходите к нам со всеми комплектующими — мы поможем вам собрать установку.

Мы решили всерьёз заниматься гидропоникой и постепенно развивать её и в Норильске. В первую очередь планируем сделать систему полностью автономной, чтобы за всеми процессами следила электроника, а нашей задачей было только посеять и следить за уровнем жидкости. Ну и конечно, хотим расширять ассортимент и растений, и установок. Планируем сделать вертикальную установку. Это немного другой вид технологии — аэропоника. Когда корневая система берёт питательные вещества из воздушной смеси, распыляемой в воздух внутри специальной колонны. Аэропоника довольно сложная и дорогая система, зато более продвинутая, а главное — занимает мало места, а компактность для норильских квартир очень важна. Надеемся, что наш проект поможет сделать жизнь горожан чуточку ярче, а самих жителей — здоровее.

Полезное с приятным

Насколько выгодной может быть гидропоника? Тут всё зависит от понесённых затрат и взращиваемой культуры. Например, если приобрести установку для проращивания лука за полторы тысячи рублей, то с учётом цены зелёного пера этого растения — 655 рублей за килограмм — после третьего урожая вы выйдете в плюс.

Если говорить о более сложных и дорогих установках, то даже при использовании специализированных покупных удобрений и расходников в виде субстрата после чтвёртого–пятого урожая система окупится. С учётом того, что расти зелень будет круглый год, срок окупаемости составит от шести месяцев до года. Это при нынешних ценах. А если брать стоимость овощей и зелени ближе к Новому году, то можно отбиться и через два–три урожая. В общем, гидропоника в Норильске может принести помимо удовольствия ещё и выгоду.