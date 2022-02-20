Если вы чихать хотели

Вообще, классическая простуда проходит у здорового, полного сил человека примерно за пять дней, максимум за неделю. Этот же сезонный грипп оказался очень приставучим и так просто не отпускает. Для победы над ним потребуется недели две–три. Хорошо, когда при первых симптомах простуды ты с чистой совестью можешь уйти на больничный, а если надо зарабатывать деньги? Пережить болезнь на ногах, без особого ущерба для организма можно как с помощью лекарственных, так и народных средств.

Чем болеем?

Чаще всего, когда появляется насморк, кашель и температура, принято говорить: простыл. Описывая этим широким понятием ОРЗ, ОРВИ и грипп. На самом же деле при схожей симптоматике это совершенно разные заболевания. Так что давайте для начала разберёмся с терминами.

Простуда

Собирательное, неофициальное название разнообразных острых респираторных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути . Вызвать простуду могут как вирусы, так и бактерии, которые при дыхании проникают в организм с воздухом. предполагается, что вдыхаемый холодный воздух снижает местный иммунитет носовых проходов, повышая шансы на заражение.

ОРЗ

Острые респираторные заболевания — это группа заболеваний дыхательных путей, возбудителями которых являются бактерии и вирусы. Чаще всего причиной ОРЗ становится переохлаждение, в результате чего иммунитет ослабевает и организм становится лёгкой мишенью для болезни.

ОРВИ

Острая респираторная вирусная инфекция — одно из самых популярных заболеваний в осенне–зимний период. Стремительно распространяется, так как весьма заразно. Достаточно одного носителя в кабинете, чтобы через пару дней был инфицирован весь коллектив.

На данный момент учёные насчитывают около 200 видов вирусов, способных вызвать ОРВИ. Самый распространённый из них — как раз грипп. То есть грипп — это, однозначно, ОРВИ, но не каждое острое респираторное заболевание является гриппом. В 90% случаев, если вы, что называется, простыли, — это как раз ОРВИ, и скорее всего грипп. Кстати, возбудителями ОРВИ также могут являться и коронавирусы.

А может, омикрон?

Отличить омикрон от ОРВИ по первым симптомам почти невозможно. Это можно сделать только через некоторое время, в зависимости от того, как будет протекать болезнь. При гриппе температура может подскочить в первые же дни до 39–40 градусов и плохо сбивается жаропонижающими, при этом она будет либо держаться стабильно, либо расти. При омикроне температуры либо нет вообще, либо она субфебрильная — до 37,5. И может то появляться, то исчезать. Однако врачи отмечают, что в высокий сезон гриппа и простуды легко схватить «дуплет» — то есть заразиться сразу и тем, и другим. В общем, ответить стопроцентно, чем именно вы заболели, смогут только врачи после проведения соответствующих исследований.

Антибиотики

Многие считают, что при ОРЗ и ОРВИ достаточно попить пару дней антибиотики, и простуда отступит. Согласно исследованиям ВЦИОМ, в пиковые периоды заболеваний сезонным гриппом продажи этих препаратов возрастают на 70%. Вот только такое самолечение мало того что бесполезно в большинстве случаев, так ещё может нанести серьёзный вред здоровью. Почему?

Антибактериальные препараты направлены на борьбу именно с бактериями и совершенно никак не влияют на вирусы, имеющие другое строение. Кроме того, антибиотики вместе с болезнетворными бактериями начнут уничтожать и полезные, коих в организме тоже немало, да и вообще эти достаточно тяжёлые для организма. Так что заниматься самолечением и принимать их без назначения врача может быть не только бесполезно, но и опасно.

Противовирусные препараты

Впрочем, антибиотики многие норильчане уже считают прошлым веком, и во многом благодаря массированной рекламе противовирусных препаратов. Особую популярность эти лекарства начали набирать в период пандемии. Но насколько они эффективны и правда ли помогают от гриппа и других вирусов?

Обратимся сначала к международной практике. Одобренных ВОЗ противовирусных средств от гриппа не так уж и много, и, увы, на территории России они используются крайне редко. К этим препаратам в большинстве цивилизованных стран относятся с большой осторожностью. Например, в США одобрено к использованию всего пять противовирусных препаратов от гриппа, при этом два из них — «Амантадин» и «Римантадин» — на данный момент считают неэффективными ввиду того, что мутации вирусов уже выработали устойчивость к этим препаратам. Отпускаются такие лекарства только по рецепту врача.

А что у нас? ТВ и интернет завалены рекламой десятков видов чудо–таблеток, способных бить вирусы чуть ли не на подлёте к организму. Самыми популярными и раскрученными считаются лекарства группы интерферонов. Якобы они стимулируют иммунную систему на более активную борьбу с ОРВИ. Вот только в отличие от Штатов, где каждый из пяти препаратов от гриппа был проверен и протестирован ВОЗ, российская «безрецептурка» на эффективность не проверялась. При этом идея стимуляции выработки интерферонов для борьбы с вирусами в разработке противовирусных средств в западных фармкомпаниях не используется.

На заметку

Гомеопатия

Это ещё одна достаточно обширная группа популярных препаратов от гриппа и простуды с сомнительной репутацией. В гомеопатии действует принцип «подобное лечить подобным» ВОЗ предостерегает от гомеопатического лечения инфекционных и любых других серьёзных заболеваний, так как оно несёт угрозу для здоровья. Впрочем, это не мешает фармацевтическим компаниям зарабатывать миллиарды на их продаже. Большие прибыли здесь объясняются тем, что производители редко наносят на такие средства маркировку «Гомеопатическое средство», хотя обязаны это делать. Самый верный способ определить, лекарство перед вами или гомеопатический препарат, можно лишь по его составу. Если рядом с ингредиентами указаны обозначения вроде D1, D4, D6 или С6, С30, С400, то это гомеопатическое средство. Буква означает вид разведения: D (реже Х) — десятичное, С — сотенное. А цифра — количество разведений, которое прошёл ингредиент. Так, D6 — 10 в шестой степени указывает на то, что лекарственное вещество развели миллион раз. То есть в готовом препарате его останется, проще говоря, — одна–две молекулы, и то при большом везении. В общем, развод во всех смыслах.

На что жалуемся, то и лечим

Если святая врачебная истина гласит, что лечить нужно не симптомы, а болезнь, то в случае с тем же гриппом вполне можно обойтись именно устранением симптомов. Если, конечно, нет осложнений. Ведь с этим вирусом организм в состоянии сам справиться примерно за 5–7 дней. Так что первым делом надо воздействовать на основные симптомы вроде кашля, насморка, боли в горле, головной боли и общей слабости. Сделать это можно двумя способами: медикаментозно и народными средствами.

Рассмотрим сначала вариант с применением препаратов. На рынке более трех десятков лекарств от гриппа и простуды общего назначения. Большинство из них представляют собой этакий микс из нескольких лекарств и витаминов. Самые распространённые компоненты: ифенгидрамина гидрохлорид, аскорбиновая кислота, анальгин, аспирин, рутозид, кальция глюконат. Такие препараты оказывают противовоспалительное, противоотёчное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Что в целом позволяет весьма неплохо переносить простуду и быть эффективным в работе. Но общая цена таких чудо–пилюль от гриппа несоизмеримо высока по сравнению с «содержанием». Куда дешевле обойдётся принять пару таблеток анальгина и аспирина, запив всё это горячим чаем с лимоном.

Что касается народных средств, способных ускорить выздоровление, — это, конечно, обильное горячее питьё и регулярная очистка носа и гортани от продуктов воспаления. Очень помогает полоскание горла содой и промывание носа солёной водой, благо она сейчас продаётся в аптеке в баллончиках под давлением, хотя можно приготовить раствор самому, а для промывания использовать шприц. Малиновое варенье или мёд с чаем — тоже неплохой способ облегчить состояние. Однако никаких лекарственных эффектов та же малина не даёт, просто смягчает горло и даёт организму витамины, что усиливает иммунную защиту. А вот популярный народный метод, который врачи ставят под сомнение, водка с перцем, вообще не оказывает никакого влияния. Впрочем, у этого высокоградусного лекарства есть целая армия преданных поклонников, готовых поклясться, что именно это средство — самое верное.

На время болезни лучше соблюдать постельный режим, как известно, сон творит чудеса. Но не забывайте проветривать комнату, где находится больной, несколько раз в день, минимум по 15 минут. Это позволит сократить концентрацию вредных бактерий в воздухе, да и свежий воздух только на пользу. На время проветривания больной должен покинуть комнату.

Не менее важна в борьбе с простудой регулярная смена постельного белья. В большинстве случаев больные страдают обильным потоотделением, а вместе с влагой будут выходить и результаты борьбы организма с вирусом.

Из народных средств, которые используют для лечения насморка, очень популярны самодельные капли из воды, мёда, сока чеснока и лука. Эта термоядерная смесь гарантированно пробьёт даже самую глухую оборону. Тут надо соблюдать осторожность. Если переборщить с ингредиентами, то последствия могут быть печальными.