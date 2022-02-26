Если запахло жареным

Казалось бы, чем может помочь подготовка к ядерной войне или зомби–апокалипсису в мирной жизни, где нет нужды бороться за банку просроченной тушёнки с вооружёнными мародёрами? На самом деле, навыки выживальщика и базовый набор оборудования из этой сферы могут пригодиться в крайне редких случаях, но уж если потребуются, то будут на вес золота.

Где дремлют искры

Пожар — тот самый неприятный редкий случай в обычной жизни. Старая проводка, слишком мощный обогреватель, дешёвый китайский тройник, да просто детское баловство могут привести к потере практически всего, что было нажито за долгие годы, и даже стоить жизни хозяину квартиры и его близким. Так что минимизировать риски в этой сфере — разумное решение.

Так как предотвращать проблему проще, чем разбираться с её последствиями, давайте посмотрим, что можно сделать. В первую очередь необходимо проверить состояние электропроводки в доме, если она не внушает доверия, то стоит её заменить, и лучше на медную. Да, старые провода в стенах иногда становятся причиной пожара, но куда опаснее дешёвые китайские тройники и удлинители, и на них точно не стоит экономить. Лучше заплатить вдвое больше, но быть уверенным, что устройство не закоротит.

Второй метод предотвращения угрозы — система раннего оповещения. Она особенно полезна, если у вас есть дети, которых регулярно приходится оставлять дома без присмотра. Устанавливать при этом дорогущую противопожарную систему не обязательно, достаточно купить несколько датчиков дыма и устройство для централизации от любого популярного комплекта умного дома, а затем привязать систему оповещения к телефону. Теперь, находясь вне дома, вы будете уверены, что, вернувшись, не обнаружите на его месте пепелище.

Как сберечь дыхание

Увы, как ни оберегай жилище от огня, вероятность пожара всё равно остаётся, ведь вспыхнуть может и соседская квартира. Если вы живёте на первом–третьем этаже, то в крайнем случае, спасаясь, можно прыгнуть из окна. Но чем выше располагается ваша квартира, тем вероятней, что разбушевавшийся пожар отрежет вас от спасительного выхода. А, как известно, чаще всего при пожаре люди гибнут не от огня, а от нехватки кислорода или в результате отравления предметами горения. Пробежать пять–шесть этажей через плотный едкий дым до выхода, задержав дыхание, — задачка посильная разве что профессиональному фридайверу. Мало у кого есть время и желание учиться искусству не дышать минимум пять минут. Поэтому не помешает запастись парой–тройкой противогазов и промышленных респираторов. В идеале, конечно, неплохо заиметь респиратор замкнутого цикла с полной маской, но он дорого стоит и имеет ограниченный срок годности, по окончании которого использовать его опасно. Поэтому предлагаю рассмотреть альтернативные варианты.

Изделие № 1 — именно под этим номером в СССР выпускались противогазы. Этого добра, списанного с армейских складов, до сих пор немало на барахолках, да и в специализированных магазинах тоже. Лично у меня имеются два комплекта: гражданские — из плотной резины, которые надеваются на голову полностью, и так называемые слоники — полумаски с затяжками, длинным отводным шлангом и поясной сумкой для переноса более тяжёлого и надёжного армейского фильтра. Можно, конечно, приобрести и более удобные современные аналоги, но когда речь идёт об оружии и средствах защиты, лично я предпочитаю именно советский ГОСТ. При использовании противогаза необходимо учитывать некоторые особенности его устройства.

— Стоит понимать, что стандартные противогазы относятся к типу именно фильтрующих, а не подающих СИЗ. То есть они очищают загрязнённый воздух и подают его в лёгкие с помощью фильтра, — делится знаниями красноярский спасатель Дмитрий Майоров. И тут есть два важных момента. Чтобы воздух фильтровался он в первую очередь должен просто быть, а в случаях плотных задымлений предметы горения вытесняют кислород. Также важны и сами фильтры. Не стоить слепо верить продавцам, уверяющим, что их СИЗ спасает при пожаре. При покупке фильтра обратите внимание на маркировку. Если мы говорим о старых советских и современных армейских противогазах, то при пожаре максимально эффективным будет фильтр от угарного газа с цифровым кодом 393. У современных фильтров, защищающих от угарного газа, обычно имеется фиолетовая полоса с маркировкой «СО». Лучше всего брать фильтры третьего класса — они дороже, но значительно надёжней. Ещё раз подчеркну, что подобное средство защиты, в отличие от самоспасателя с замкнутым циклом, всё же не панацея и не даст вам 100–процентных шансов на спасение, но однозначно их повысит. Подвесные потолки, телевизор, даже детские игрушки — это пластик, мебель покрыта краской или лаком, а некоторые детали гардероба содержат синтетику. Всё это при горении превращается в смертоносный яд. Достаточно пары вдохов такой гремучей смеси, чтобы потерять сознание. А нехватка кислорода и огонь завершат дело. Так что противогаз даст вам драгоценные минуты на то, чтобы вырваться из дымовой завесы или продержаться на балконе, прежде чем вас вызволят пожарные.

И в огонь, и в воду

Идеальный вариант, который позволит вам выйти из задымлённого здания прогулочным шагом — дайверское снаряжение. Я сейчас говорю не о гидрокостюме и ластах, а о баллоне с воздухом — дыхательной системе «Октопус». Как и самоспасатель, дайверское снаряжение имеет замкнутый цикл, что позволяет уверенно чувствовать себя даже в безвоздушном пространстве. Однако здесь есть свои тонкости: баллоны требуют регулярной опрессовки, а сжатый воздух периодической замены (да, у него тоже есть срок годности).

Особый подход

Одна из основных сложностей использования противогаза при пожаре заключается в том, что его нужно уметь правильно надевать. Если СИЗ надет негерметично, то будет травить. Например, девушкам при надевании могут помешать длинные и пышные волосы. Тем, кто носит очки, придётся их снять, это, кстати, существенно усложнит дальнейшие действия. Думая над решением этой проблемы, я обратился к опыту норильских металлургов. Довольно простое изобретение работников плавильного цеха, на мой взгляд, куда эффективнее при пожаре.

Как сделать «соску». Берём армейский противогаз со шлангом и подсумком, отрезаем шланг в том месте, где он подключается к противогазу и делаем на его месте специальный загубник, с помощью которого и будем втягивать воздух через фильтр. Проще всего как раз натянуть на шланг детскую соску, и отрезать у неё кончик для лучшей подачи воздуха. Чем удобен такой вариант? Во–первых, лёгкость такого СИЗ, тем более с фильтром подключённым напрямую к противогазу. Во–вторых, в нём переговариваться и координировать действия других членов семьи при спасении будет легче. Ну и конечно, угол обзора шире. Ещё одно важное преимущество этого устройства в том, что оно подойдёт детям. В целом найти подходящее СИЗ для ребёнка — задача крайне сложная.

Однако у такого технического решения всё же есть недостатки. Придётся постоянно контролировать дыхание, вдыхая воздух только ртом. Ещё одна проблема — отсутствие защиты для слизистой оболочки глаз, которая может пострадать от едких веществ или воздействия высокой температуры. Эту проблему я решил с помощью специальных герметичных очков. На самом деле, мне их делали на заказ для совершенно другой цели — защита при пеших прогулках в чёрную пургу, но оказалось, что они применимы и для защиты глаз при пожаре.

Прыжок веры

Несмотря на весь имеющийся в доме арсенал СИЗ, я предусмотрел ещё один вариант побега из объятой пламенем квартиры. Его я рассматриваю как основной протокол действий, так как он куда проще, требует меньше времени на реализацию, а главное, даёт максимальные шансы выбраться наружу без единого ожога. Речь идёт об эвакуации с применением альпинистского снаряжения. Оно позволяет быстро покинуть помещение, минуя и источник пожара и участки, где воздух полностью вытеснен дымом. Для этого нужны как минимум верёвка и пара карабинов, а лучше несколько комплектов специальной разгрузи, жумары и кроль, позволяющие подниматься и спускаться по тросу, не повредив руки. К счастью, моя супруга — профессиональная альпинистка, и снаряжение входило в комплект приданного, а сама она в случае чего сможет быстро развернуть снаряжение и организовать эвакуацию. Впрочем, даже если у вас нет навыков промышленного альпиниста, всё равно советую иметь дома комплект снаряжения.

Первое, что стоит учитывать при организации эвакуации таким способом, это длину верёвки. Если она не достаёт до нижних этажей, то на финальном этапе придётся прыгать. Ещё необходимо продумать, как вы будете хранить спасательный трос. Если просто свернуть его как попало, то при побеге придётся тратить время на его распутывание. Далее следует организовать точку зацепа, куда будет цепляться карабин или привязываться верёвка. Самые продуманные вбивают специальный штифт рядом с окном. Но, на мой взгляд, норильские фасады недостаточно надёжные, поэтому я в качестве точки зацепа выбрал батарею. В крайнем случае можно воспользоваться «распоркой», которая примет на себя основную нагрузку. Например, верёвку можно закрепить на обычной металлической стремянке, а её поставить поперёк дверного проёма или оконной рамы, что поможет распределить нагрузку, тогда верёвка выдержит даже достаточно тяжёлого человека.

В идеале спускаться стоит с применением жумаров, позволяющих спокойно и быстро скользить по верёвке. Но если их нет или время поджимает, то придётся рассчитывать на силу рук и ног. Здесь важно понимать, что при быстром скольжении можно обжечь ладони и отпустить верёвку на высоте. Так что лучше надеть перчатки или обмотать руки любой тканью. Также при спуске необходимо использовать и руки, и ноги — это позволит уменьшить нагрузку и снизить скорость спуска.