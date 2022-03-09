Экономическое чудо-юдо

Когда ограничения коснулись иностранных активов граждан из списка богатейших россиян, которым теперь путь в Европу заказан, у большинства жителей страны промелькнула одна мысль: «А так им и надо!». Однако чем дальше в лес, тем толще санкции. На данный момент буквально кожей ощущается, как заскрипели заржавевшие шестерёнки железного занавеса.

Прощай, iPhone

Одна из популярных на сегодняшний день шуток: «Последняя модель смартфона теперь та, которую вы успели купить». И в этом есть немалая доля истины, 2 марта концерн Apple объявил о прекращении продажи своих гаджетов в России. Это не коснётся тех, кто уже оформил предзаказ, они получат товары. Фирменные магазины Apple уже закрыты по всей стране. А сделать заказ с доставкой в РФ на официальном сайте не представляется возможным. После заявления поклонникам айфонов оставалось только надеяться, что такая ситуация временна, и что фирма просто ждёт стабилизации рубля, который серьёзно лихорадит в свете последних событий. Однако через несколько дней после закрытия фирменные магазины вновь распахнули двери. Но драгоценный гаджет многократно вырос в цене. С другой стороны, тот, кто ранее мог позволить себе купить его, сможет и сейчас, а для тех, кто не мог, ничего не изменилось.

Чем это грозит россиянам? Ещё пару месяцев назад новые модели данного гаджета могли себе позволить только весьма небедные люди, так что для большинства жителей ничего не изменится. Китай в экономическую войну не включился, прекрасно понимая, кто у Евросоюза и Америки следующий на очереди после России. А за последние пару лет в Поднебесной наловчились делать вполне приемлемые по качеству и функционалу смартфоны, так что без телефонов россияне не останутся.

То же самое происходит с остальными цифровыми гаджетами. Цены на них в лучшем случае выросли вдвое, а на самые топовые товары — раз в 10. Например, макбуки, стоившие в начале февраля около ста тысяч рублей, сейчас можно купить примерно за полмиллиона. В основном это обусловлено запретом продажи в России процессоров компаний Intel и AMD — крупнейших и по факту безальтернативных производителей чипов для настольных компьютеров, по крайней мере, в массовом сегменте. Однако в данном случае речь всё же идёт о серверном оборудовании, которое используется в госструктурах, компаниях и банках, попавших под санкции. Запрет не должен был затронуть рынок потребительских компьютеров, но, как видим, ударил и по нему. В частности, это связывают именно с повышенным спросом у самих россиян на данные товары, видя, как пикирует рубль, большинство жителей страны начали с бешеной скоростью скупать ноутбуки и планшеты про запас. Эксперты полагают, что цена на них должна будет откатиться после того, как закончится «покупательская лихорадка», однако к прежнему уровню цены не вернутся из-за курса доллара по отношению к рублю.

Дорогой мой быт

Если высокотехнологичные гаджеты с лёгкостью можно отнести к довольно редким покупкам и предметам роскоши, то бытовая электроника — вещь необходимая и уж точно влияющая на повседневный комфорт человека. Именно доступность бытовых приборов во многом определяет уровень и качество жизни. Как меняется ситуация на этом обычно стабильном и «ленивом» рынке, норильчане на прошлой неделе могли наблюдать сами. Взять хотя бы «дядюшку Али», на котором цены на ряд товаров подскочили на 30% буквально за сутки, а потом техника вообще начала исчезать из продажи. То же самое происходило и в крупных торговых точках в городе. Для примера: купленная пару месяцев назад посудомоечная машина обошлась мне в 21 тысячу рублей, сейчас её цена выросла на 10 тысяч рублей. И так происходит почти со всем ассортиментом техники (от кухонных плит до пылесосов) — цены увеличились на 30–50%. Кроме того, были отменены и практически все акционные ценники. Например, климатический комплекс от одной из известных фирм, довольно долго стоявший в магазине бытовой техники с красным ценником в 24 тысячи рублей (скидка от первоначальной цены составляла 10 тысяч рублей), теперь продают за 54 тысячи рублей. Самое любопытное, что при таких явно завышенных ценах в магазинах наблюдается небывалый ажиотаж, и люди активно скупают электронику, несмотря на переплату.

Глава компании DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook так пояснил повышение цен:

«В одночасье вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего увеличения. Мы оказались в новом мире, где, помимо роста курса, введены технологические санкции. И пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров».

Команда ФАС

На резкий скачок стоимости товаров отреагировала Федеральная антимонопольная служба. Сейчас в отношении компании DNS проводится проверка. Кроме того, владельцу торговой сети было вынесено предупреждение. ФАС заявил, что подобные высказывания могут спровоцировать и других предпринимателей на взвинчивание цен без всякой на то причины. Повлияет ли интерес государственных органов на ценовую политику, пока не ясно.

Однако как показали предыдущие подобные кризисы, если вы не успели приобрести товар по старой цене, то делать это по завышенной сейчас не стоит. Рано или поздно ажиотаж спадёт, и цены поползут вниз. К начальным показателям они, как и в случае с компьютерами, конечно, не вернутся, но точно будут ниже, чем сейчас.

Слёзы геймера

Похожая ситуация складывается и в далёком от политики мире виртуальных игр и киберспорта. Один из норильских магазинов уже снял с продажи крупную игровую технику и произвёл переоценку стоимости сопутствующих товаров. Его владелец Олег Панфилов так прокомментировал данную ситуацию:

– У нас просто нет выбора. Мы платим налоги, арендную плату, зарплату персоналу. Если мы сейчас будем продавать уже закупленный товар по старой цене, то после оплаты всех вышеупомянутых расходов у нас просто не останется средств на закупку нового, с учётом его возросшей стоимости. Понимаю, покупателям неприятно, но у нас два варианта — распродать то, что осталось, и закрыться либо скорректировать стоимость в связи с ситуацией и продолжать работать дальше. Что касается крупной игровой электроники, то нам пришлось снять её с продажи на неопределённый срок. На данный момент неясно, сколько будут стоить те же игровые приставки и VR-шлемы, будет ли вообще возможность их закупить, так как под вопросом и прямая работа с поставщиками, и логистика.

И если с покупкой новых приставок всегда можно обождать годик–другой, частичное отключение российских банков от системы SWIFT стало истинной трагедией для геймеров. Дело в том, что оплата во всех магазинах интернет-игр и ежемесячной подписки на вход в онлайн-игры осуществляются через эту систему. Так что нашим игрокам остаются только приобретённые ранее сингловые игры. С другой стороны, может, именно такой «волшебный пендель» и нужен был нашей молодёжи, чтобы переключиться на что-то другое: книги, авиамоделирование, туристические походы.

Здравствуй, Болливуд

Американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показ своих фильмов в России. Компания Warner Bros отложила премьеру фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, которая в России была намечена на 3 марта. 5 мая должен был выйти в российский прокат блокбастер от Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а 16 июня — спин-офф «Истории игрушек» о Баззе Лайтере. Компания Sony, в свою очередь, отказалась от выпуска «Морбиуса», запланированного на 24 марта. Такие же планы высказывают и ряд других крупных кинокомпаний не только в Америке, но и в Европе.

Что это значит для россиян? Кинокомплексы, собиравшие до 80% прибыли именно с прокатов зарубежных фильмов, безусловно пострадают. Доля российских фильмов в прокате в прошлом году составляла около 21% — этого явно не хватит для удовлетворения спроса населения. Сами крупные компании и Министерство культуры пока сложившуюся ситуацию не прокомментировали, однако ходят слухи о закупке контента у немногочисленных стран, не присоединившихся к «культурной блокаде» России, в частности у Индии.

Что касается зрителей, то они уже привыкли к скудному репертуару, ведь из-за пандемии смотреть в кинозалах итак особо было нечего — многие производители с «фабрики грёз» придерживали выход картин до снятия пандемийных ограничений.

Есть же и домашние кинозалы, подумают многие. Но и тут существуют определённые сложности. Как правило, новая картина появляется в онлайн-прокате только спустя два–три месяца после выхода. А в ряде случаев популярное кино не включается в виртуальный контент, пока не закончится показ в кинозалах. Кроме того, тот же Netflix может прекратить свою работу в России. Это связано с возможным отключением наших банков от системы SWIFT. Клиенты сервиса не смогут оплачивать услугу, и их аккаунты будут заблокированы. Но пока Netflix работает стабильно.

Что делать? На мой взгляд, самое время смахнуть пыль с треуголки и вновь готовиться пускаться в «пиратское плавание» по бескрайним просторам интернета. Конечно, за последние несколько лет государство серьёзно подсушило вёсла «пиратской вольнице», но, думаю, учитывая обстоятельства, власти сами выдадут населению «каперские патенты» или как минимум закроют глаза на происходящее. Беречь прибыль западных кинокомпаний, когда они к нам так относятся, нет никакого смысла.

Стримеры на паперти

Популярные российские блогеры и стримеры, ездившие по миру, теперь могут пойти по́ миру. Сервисы Twitch и OnlyFans из-за санкционных рисков приняли решение заблокировать всех пользователей из России. Теперь пользователи этих платформ, популярных среди любителей зарабатывать деньги через интернет, лишены возможности вывести средства со своих счетов, в том числе те, которые были заработаны до введения санкций Запада. При попытке вывести деньги на банковскую карту, открытую в каком-либо из российских банков, появляется сообщение об ошибке. Таким образом, все пользователи данных сервисов, у которых нет счетов и карт в других государствах, лишаются доступа к своим деньгам. Печально, конечно. Но мне, если честно, когда вижу взрослого мужика, комментирующего детский ролик, так и хочется сказать: «Иди работай!». Так что, на мой взгляд, российская культура не обеднеет без этих товарищей.