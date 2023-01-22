Ёлку — на полку

Проводить новогодние каникулы русский человек привык так, что после хорошего отдыха требуется ещё один отпуск: брюки не сходятся на талии, вставать вовремя на работу — настоящая пытка, квартира выглядит, словно в ней проводился обыск, а новогоднее настроение сменилось глубокой апатией ввиду бессмысленности бытия. Если хотя бы часть из вышеперечисленных высказываний про вас, значит вы стали жертвой постновогодней депрессии.

Психология счастья

Да. Не удивляйтесь. Психологи уже давно изучают этот феномен, которому подвержены люди в большинстве стран мира. В первую очередь специалисты связывают это с «передозом счастья». За время праздников в организме вырабатывается такое количество эндорфина, что в какой–то момент он перестаёт действовать должным образом и вызывает обратный эффект. А тут ещё и расчётливый разум, прикинув, как далеко теперь отпуск и уж тем более следующий Новый год, подливает масла в огонь.

Поймать кураж

Чтобы побыстрее забыть о новогоднем кутеже и настроиться на рабочий лад, самым правильным решением будет «зачистить» квартиру от праздничных символов и последствий торжеств. На первый взгляд это может показаться преждевременным — у некоторых ёлка стоит до февраля, но чем быстрее квартира обретёт прежний облик, тем проще будет войти в привычный ритм её хозяину. Главное здесь — с умом подойти к делу, чтобы данный процесс улучшил настроение.

Самые отважные, закусив удила, посвящают наведению порядка весь выходной, тратя массу сил, времени и существенно вымотавшись. Предлагаем прибегнуть к очень хитрому способу, который может занять несколько дней или даже неделю, зато не превратит генеральную уборку в пытку и подарит приятные эмоции вместо усталости. Называется такой метод «кризисная уборка», в особенности он хорош после праздничного нашествия, но применим и для плановой генеральной уборки.

Тактика работ напоминает режим тренировки — три подхода по 15 минут на три комнаты, после — 15–минутный отдых. Например, заходя на кухню, видим гору немытой посуды и грязную плиту — приглаживаем вставшие дыбом волосы и... засекаем время. Сколько успели убрать за отведенные 15 минут, столько и будет — оставляем как есть. Переходим в гостиную: подбираем разбросанные игрушки, коробки от подарков, до сих пор сваленные в кучу под ёлку, избавляемся от остатков конфетти и серпантина. Засигналил таймер — двигаемся в ванную или детскую. Ну а потом позволяем себе немного отдохнуть от забот праведных. Такая методика позволяет не уставать от однообразного действия и одновременно наводить порядок сразу по всей квартире. Первый круг стоит посвятить уборке именно праздничного слоя: разбросанных игрушек, мусора, посуды, стоящих не на своих местах вещей. Даже после одного круга по горячим зонам в квартире станет ощутимо опрятнее. При наличии времени и желания можно зайти на второй и на третий круг, постепенно углубляясь в уборку. А позволительно и отложить до завтра. 45 минут в день, посвящённых наведению порядка, позволят через 3–4 дня наблюдать результат, словно по квартире елозили тряпкой все выходные. Когда основной беспорядок будет устранён, можно снимать праздничную атрибутику. Затем переходить к протиранию пыли и мытью полов.

Весело и с песней

Что немаловажно в таком подходе — это правильный фоновый настрой. Лучший способ добиться эффекта и получить от процесса заряд позитива — хорошая музыка. Работающий фоном телевизор не подойдёт. Вы всё равно будете отвлекаться на фильм или новости, да и танцевать или подпевать будет проблематично. Если есть любимый плейлист, — это идеальный вариант, а для приподнятого настроения можно просто врубить музыку на телефоне или колонке.

Домочадцы

Если в квартире вы живёте не один, то возникает вопрос: привлекать ли семейство к уборке и в какой степени. Казалось бы, гуляли все, значит, и убираться обязаны наравне. На самом деле в таком на первый взгляд справедливом подходе есть и подводные камни. В особенности это касается детей, которых и в обычные дни убраться в собственной комнате можно заставить только с применением калёного железа. Задумайтесь. А так ли принципиально, чтобы ребёнок принимал участие именно в этой постпраздничной уборке? Чтобы не выслушивать нытьё и не созерцать мученическое выражение лица дитяти, лучше услать недоросля в его комнату, дабы не мешал процессу и не мозолил глаза. Что касается второй половинки. Большинство представителей сильного пола считают, что уборка — исключительно женская обязанность, и сами делают всё спустя рукава. Лично я наводить чистоту люблю, так что с совместной уборкой у нас в семье проблем нет, а вот посуду мою исключительно по–мужски. Это вместо благодарности зачастую вызывает у супруги раздражение и желание переделать за мной всю работу. Так что куда проще загнать всех уклонистов в деле борьбы за чистоту в одну из комнат или вообще отправить вон из дома. Тогда никто не помешает получать удовольствие от процесса. А вот если семейство дружное и все готовы приводить квартиру в порядок, то можно превратить генеральную уборку в успешное совместное мероприятие.

О себе любимом

Даже если для начала круговых заходов «кризисной уборки» выбран будний день и время после работы, не забудьте в первую очередь о себе. Не надо сразу, сбросив обувь и куртку, хвататься за мусорный пакет и совок. Сначала стоит привести себя в порядок, например принять душ, выдохнуть и попить кофейку, а уж потом вступать в бой — так дело пойдёт веселее и быстрее.

Спят усталые игрушки

Весь новогодний декор предстоит вернуть на хранение, да желательно так, чтобы он без потерь дожил до следующего года. Убирать уже не такое увлекательное занятие, как наряжать. Складывая новогоднюю атрибутику, внимательно отнеситесь к упаковке изделий из хрупких материалов и капризных китайских гирлянд.

Деликатного подхода требуют ёлочные украшения, в особенности классические — из стекла, они легко бьются, но представляют особую эстетическую ценность, как память о советском прошлом и босоногом детстве. Действенный приём — поместить небольшие ёлочные шары в контейнеры из–под яиц. Они и ложатся туда хорошо, и такая упаковка обеспечивает дополнительную защиту. Более крупные или фигурные украшения можно упаковать в обувные коробки, предварительно проложив между рядами ветошь или смятую газету. Приём знакомый ещё нашим бабушкам и дедушкам, но почему–то подзабытый.

Неплохим вариантом дополнительной упаковки ёлочных игрушек могут стать зип–пакеты или сейферы — плотные полиэтиленовые пакетики с нажимным замком. В особенности это актуально для игрушек с обсыпкой. Без дополнительной защиты они начинают осыпаться из–за трения, а этот нехитрый приём значительно продлит жизнь их дизайну.

Немало в современном доме крафтовых ёлочных украшений из специальной глины, дерева и бумаги. Они невероятно красивы, но быстро теряют форму. Упаковать их так, чтобы у оленя не отвалились рога или Дедушка Мороз не остался без посоха, — весьма проблематично. Любопытным решением проблемы могут стать одноразовые стаканчики, помещённые в контейнер. Для каждой игрушки — отдельный стаканчик, а те в свою очередь в ряд выставляются в контейнер. Все уровни прокладываются листами картона. Контейнер закрывается крышкой, и теперь вы можете быть абсолютно спокойными за сохранность дорогих сердцу символов Нового года.

Гирлянды — ещё одна забота

Пролежавшую абы как 12 месяцев гирлянду мало того что размотать проблематично, так ещё и существует риск переломить провод. Тогда её вообще придётся выбрасывать. Ведь найти место, где нарушена цепь, – нелёгкая задача. Решается проблема с помощью старой вешалки или небольшой дощечки, на которую наматывается гирлянда. Кстати, вполне подойдёт и плотный картон от подарочных коробок. Из него вырезается прямоугольник с V–образными углублениями на концах — и удобная основа для обмотки готова.

Мишура — далеко не самый ценный актив новогодних украшений, но весьма объёмный. Чтобы она не занимала много места, нужно аккуратно свернуть каждую ленту и засунуть в цилиндры из картона, например во втулку от туалетной бумаги. Так украшение в разы сжимается, не помнётся и не порвётся. Бусы, как и гирлянды, можно намотать на кусок плотного картона, а можно поместить их в специальный бокс — пластиковую бутылку.

Грамотно упаковать саму ёлку также важно, как и правильно законсервировать остальную праздничную атрибутику. Самый простой способ — не выкидывать оригинальную коробку и просто помещать ёлку в неё обратно. Но коробка рано или поздно развалится, да и занимать рождественское древо в упаковке будет значительно больше места. Чтобы сэкономить место и поджать пушистые ветки, просто свяжите их верёвкой. Для дополнительной защиты от пыли и внешнего воздействия обмотайте ёлку обычной целлофановой плёнкой. Самые практичные и ленивые предпочитают заворачивать ель вместе со всей мишурой и украшениями, чтобы в следующем году тратить на процесс её установки меньше времени, хотя этот способ спорный. Учтите, что для хранения ели в собранном состоянии понадобится пространство, кроме того все украшения на дереве должны быть крепкими, дабы не трансформировались во время хранения.