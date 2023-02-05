Климат–контроль

Для разных помещений: жилых, офисных и производственных — предназначены отдельные виды увлажнителей воздуха. Для двух последних рассчитаны крайне мощные и очень дорогие установки с внушительными габаритами. Для квартиры следует обратить внимание на бытовые увлажнители: от миниатюрных индивидуальных, предназначенных для установки на рабочий стол или рядом с кроватью, до полноценного бытового климатического комплекса, способного превратить Сахару в тропики за пару минут. Они в свою очередь различаются типами парообразования, что вновь возвращает к выбору — между ультразвуковыми моделями, паровыми устройствами и традиционными увлажнителями.

Паровые

Паровой тип увлажнителей — один из самых старейших и уже довольно редко встречается на рынке. Работает он по принципу электрического чайника — нагревает воду до образования пара. Даже одно такое устройство компактных размеров способно довольно быстро довести уровень влажности в комнате до желаемых параметров. Вода для заливания не нуждается в специальной очистке и фильтрации и, следовательно, не требуется замена картриджей и фильтров, что значительно удешевляет эксплуатацию.

При этом прибор имеет два существенных недостатка, которые сводят на нет вышеуказанное преимущество. Первое — высокая энергоёмкость гаджета — около 500 Вт. Представьте, сколько сожрёт электроэнергии этот монстр за пару часов работы. Кроме того, повышенная энергоёмкость исключает использование прибора через переноску — последние могут не выдержать нагрузки и вызвать пожар. Второй важный недостаток — струя пара горячая, а значит — ещё одна опасность, особенно для домашних животных и детей.

Традиционные

Классические увлажнители появились уже давно, но до сих пор успешно конкурируют с более продвинутыми ультразвуковыми. Воздух в них прогоняется через специальные увлажнённые водой фильтры и с помощью вентилятора распространяется по помещению. Его производительность зависит от уровня влажности — чем выше влажность, тем ниже скорость испарения. Довольно простой, недорогой и при этом эффективный прибор.

Ощутимый недостаток гаджета — шум вентилятора, что затрудняет его использование в круглосуточном режиме. Он может неожиданно завыть посреди ночи, разгоняя винты, когда влажность упадёт ниже нормы. Фильтры в приборе придётся менять примерно раз в 2–3 месяца, а их стоимость может составлять до 30% от базовой стоимости самого гаджета.

Ультразвуковые

Ультразвуковые увлажнители — наиболее популярны, потому шире всего представлены на рынке. Они доступны по цене и выбору дизайнерских решений, что позволяет не разориться на покупке и сделать прибор частью интерьера, это бывает немаловажно для человека, особо чувствительного к дизайну помещения.

В данном устройстве вода становится паром за счёт высокочастотных колебаний. То есть воздух всасывается из комнаты, после чего он проходит через устройство и насыщается жидкостью, возвращаясь в жилое помещение, но уже в виде влажного тумана. При этом выходящий пар остаётся холодным, а значит безопасным. Ввиду технических особенностей ультразвуковых приборов в результате испарений на предметах, попавших под струю пара, может появиться белый налёт. Поэтому большинство экспертов советует заправлять устройство фильтрованной или кипячёной водой. Речь идёт о солях калия, тех самых, из–за которых образуется накипь в чайнике.

Первый прибор из этой категории у меня появился пять лет назад, я заправляю его обычной водой из–под крана, за время использования не наблюдал вышеуказанного побочного эффекта. Современные модели дополнительно снабжены очищающим воду фильтром для предотвращения этих негативных явлений. Фильтр периодически следует менять.

Но даже с применением фильтра остаётся ощутимый минус ультразвуковых увлажнителей — ограниченная зона действия и повышенная осадочность в виде росы в непосредственной зоне действия устройства. Дело в том, что ультразвук образует не пар, а водную взвесь, больше схожую по характеристикам на туман, а он достаточно тяжёлый, плохо распространяется и быстро оседает. Категорически запрещено устанавливать увлажнитель вплотную к любой электронике, иначе увлажнитель просто «убьёт» телевизор или ноутбук. В ультразвуковых приборах отсутствует мощный распыляющий вентилятор, это понижает уровень шума, но уменьшает зону действия гаджета. В просторных комнатах рекомендуется устанавливать сразу 2–3 устройства в разных углах.

Лично я решил проблему малой зоны действия, поставив увлажнитель рядом с очистителем воздуха. Сделал это таким образом, чтобы пар шёл чётко на выдувное отверстие кулера и разлетался по всей комнате за счёт мощного потока воздуха.

Воздухомойка

Дисковый увлажнитель. Этот прибор отличается от увлажнителей из–за особого подхода к обработке воздуха. Весьма сомнителен и больше рассчитан на выманивание денег у доверчивого покупателя, поэтому вынесен в отдельную категорию. Устройство часто называют ведром с дисками. Собственно в этом и есть его особенность. Внутри ёмкости с водой крутятся диски, которые обдувает вентилятор, в результате воздух увлажняется. Так как воздух продувается через влажные диски, то часть пыли оседает на них и смывается водой. По сути, воздух как бы моется — отсюда и название. На эту характеристику прибора чаще всего упирают продавцы, рекомендуя устройство. Мол, с таким увлажнителем и очиститель воздуха не нужен. На самом деле, если заглянуть в паспорт устройства, то сразу становится очевидным, что качество очистки стремится к нулю. Даже самый простой очиститель раз в десять эффективнее, при этом и как увлажнитель прибор несовершенен. Довольно простой прибор такого типа стоит около десяти тысяч, а по мощности сравним с самым дешёвым ультразвуковым за полторы. А если выбрать оба гаджета (ультразвуковой и дисковый) из одной ценовой категории, то разница в эффективности будет где–то в стратосфере.

Не жили хорошо, не будем и начинать

Во время сбора информации для данной статьи столкнулся с интересным явлением. Некоторые норильчане, особенно старшего поколения (50+), считают увлажнитель баловством и ересью, а комфортный микроклимат мифом маркетологов. Давайте поймём, зачем вообще увлажнять воздух.

Да хотя бы потому, что для воздуха в жилых квартирах существует ещё советский ГОСТ, утверждающий, что уровень влажности в помещении должен составлять от 45% до 60%, эти показатели совпадают с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Но в домах и квартирах в воздухе часто не хватает необходимой влаги. Зимой и в межсезонье атмосферу высушивают батареи и бытовые обогреватели, летом микроклимат меняют жара и солнечные лучи. Пониженная влажность провоцирует не только сухость слизистых и шелушение кожи, главная опасность постоянного сухого климата — ускоренное старение кожи. Кроме того, пустынный климат приводит к снижению иммунитета и негативно действует в целом на дыхательные пути, в особенности для курильщиков. Мокрота в лёгких ссыхается, образует корку и перестаёт выходить естественным путём, откладываясь в организме. Этот эффект, тот кто дружит с сигаретами, замечал на море, когда через неделю–другую отдыха вдруг начинал активно выплёвывать лёгкие, точнее размокающие никотиновые наслоения. И виной тому не плохой норильский воздух, а именно курение и чрезмерная сухость в квартире.

В особенности чувствительны к пересушенному воздуху дети. Малыши не умеют сморкаться, и засохшие выделения в носу могут существенно затруднять им дыхание и вызывать зуд в пазухах. Помимо этого, трескаются губы, шелушится кожа на коленях и локтях. Увлажнитель в детской в настоящее время — это принятый стандарт.

Излишняя сухость приводит к усиленному пылеобразованию и возникновению статики синтетических тканей, ковров и даже напольных покрытий, отрицательно влияет на настройку музыкальных инструментов. Полезно наличие увлажнителя и для мебели, чтоб у шкафа не рассыхались доски.

Мощность имеет значение

Не важно, увлажнитель какого типа вы выберете, главный параметр, на который стоит обратить внимание, — количество воды, перерабатываемое прибором. Если мы говорим об увлажнении целой комнаты, а не отдельной зоны, то такой показатель должен быть не мене 400 мл/час. А зависит это напрямую от литража бака. Вменяемая ёмкость при таком расходе должна составлять не мене трёх литров. На мой взгляд, самые удобные устройства с баками на 5 и 7 литров. Не слишком громоздкие, как 10–литровые, и не требуют к себе столько внимания, как гаджеты с баками на 2–3 литра.

Полная автономия

В плане дополнительной электронной начинки в увлажнитель любого типа могут поместить целую кучу датчиков и дополнительных функций. Не все они действительно полезны и стоят того, чтобы за них доплачивать. Но есть и неоспоримо эффективные, за которые лишней пары тысяч не жалко. Очень полезен встроенный датчик влажности, который активирует прибор, если устройство определяет, что в комнате уж слишком сухо, и отключает его при превышении заданных параметров. Это может поддерживать оптимальную влажность полностью в автоматическом режиме без вашего вмешательства. Удобен и ИК–пульт, в особенности если для увеличения зоны распыления прибор размещён на шкафу. Наличие Wi–Fi позволяет управлять системой через телефон или «Умный Дом». Отмечу, что в моём случае удалось подключить самый простенький прибор к «Умному дому» с помощью ИК–пульта от «Алисы», что позволило управлять прибором голосом и программировать встроенный датчик влажности и температуры на включение в случае понижения влажности.