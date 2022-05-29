Лучший друг человека

Хорошо сидим

Диван — лучший друг любителей футбола и пива, а также доморощенных экспертов всех мастей — от иммунологов до военных стратегов. Именно этот предмет интерьера в первую очередь отвечает за комфортное время-препровождение перед телевизором или в компании друзей. Но прежде чем снимать деньги со сберегательного счёта и идти в ближайший магазин, стоит определиться, для каких целей будет использоваться мебель. Именно от этого напрямую зависит выбор формы дивана, размера и начинки. Например, если данный предмет интерьера станет посадочной площадкой для приёма гостей, и спать на нём никто не собирается, то при покупке можно особо не заморачиваться. Если же его главная задача — обеспечить комфортное времяпрепровождение семьи по вечерам перед телевизором, то следует обратить внимание на его форму и начинку. А в случае, если диван будет выполнять ещё и функцию кровати, то при его выборе стоит обратить особое внимание на тип и качество раскладного механизма. Как вариант, выбрать подходящую модель можно в мебельном магазине Диван Диваныч, где представленно большинство описанных ниже моделей.

Званый ужин

Итак, давайте по порядку. Допустим, габариты вашей квартиры позволяют отвести одну комнату исключительно для приёма гостей. Ну нравится вам, когда гости вальяжно располагаются в гостиной, а не набиваются в кухню как селёдки в бочку. Тогда внимательно отнеситесь к выбору высоты посадочного места. Большинство современных диванов сделаны по принципу: чем ниже, тем моднее. На таком у половины гостей до праздничного стола будет доставать только нос, а значит, о полноценных посиделках можно забыть. Если в вашем доме часто собираются друзья, то лучшим вариантом будет классический диван с высокой посадкой. Такие сейчас считаются немодными, поэтому найти их в норильских магазинах будет проблематично, однако их главный плюс — сравнительно небольшая цена из–за отсутствия спроса. Такую модель мне удалось купить всего за 50 тысяч рублей. Если же по каким–то причинам вы выбрали диван с низким посадочным местом, то можно выйти из положения, добавив в интерьер журнальный столик или купив низкий раскладной.

Зона комфорта

Если устраивать полноценные застолья в гостиной вы планируете только по особым случаям, а диван в первую очередь является центром притяжения для всех членов семьи по вечерам, то лучшим выбором станет модульная угловая модель с оттоманкой. Она состоит из нескольких сборных блоков, благодаря чему можно отрегулировать длину предмета интерьера, чтобы установить его в удобном для вас месте. Таким образом можно создать весьма объёмную комфортную зону, подходящую и для семейного времяпрепровождения, и для приёма гостей. При этом проблем с доставкой в квартиру такого разборного комплекта не возникнет, небольшие блоки свободно пройдут даже в узкий дверной проём. Оттоманка — это продолговатый модуль, который ставится под ноги и позволяет удобно лежать, не раскладывая диван. Незаменимая вещь для любителей комфортно устроиться перед телевизором. Подобная модель в базовой комплектации в местных мебельных магазинах стоит от 75 до 120 тысяч рублей в зависимости от начинки.

С моделью определились, осталось разобраться с внутренностями. В первую очередь обратите внимание на материал сидушки дивана — она должна быть надёжной, это особенно важно, если у вас есть маленькие дети. Самый удобный вариант — пружинно–тканевое основание. Оно равное по комфорту с основой из пружин–змеек. Вот только если в доме есть маленький ребёнок, он довольно быстро поймёт, что такую систему можно использовать как батут. В лучшем случае чадо, развлекаясь, быстро выведет из строя половину пружин, заменить которые проблематично, в худшем — во время очередного прыжка неудачно катапультируется. Более надёжной поддерживающей основой является фанера толщиной 3–5 мм (именно фанера, а не ДСП). Однако если прыгать по дивану некому, то лучше выбрать пружинную основу, она удобнее.

Спокойного сна

Если вы собираетесь использовать диван в основном в собранном виде и раскладывать его лишь в редких случаях, то можно не мучиться с выбором типа раскладного механизма. А вот если вы планируете регулярно спать на диване, то механику и начинку нужно выбирать тщательно. Вариантов много, но сразу скажу, что лучший из них, на мой взгляд, — так называемая итальянская раскладушка. Такой диван разбирается одним лёгким движением, а внутри у него прячется полноценный спальный матрас. Есть ещё французские или европейские раскладушки с довольно тонким матрасом и пружинной основой в спальном месте. Такие значительно дешевле, но имеют существенные недостатки: матрас не достаточно мягкий, а пружины сильно скрипят. Для тех, кто ворочается во сне, это настоящая проблема. А молодой семейной паре такое ложе и вовсе противопоказано — пожалейте соседей. Неплохой вариант дивана–кровати, который по удобству и простоте сборки можно поставить на второе место после итальянской раскладушки, — «аккордеон». По сути это та же раскладушка, только состоящая из трёх секций. Спальное место такого дивана в разложенном состоянии достаточно ровное, стыки между секциями во время сна практически не ощущаются. Что касается описанных выше модульных диванов, то они, как правило, снабжены выдвижным колёсным механизмом, и тут надо смотреть на саму конструкцию. Если в модели предусмотрена специальная эргономичная поддержка по всей длине при раскладывании, и плотность всех секций однородна, то её можно использовать и для сна. Если же каждая из подушек укладывается отдельно или одна из секций значительно жёстче другой, то спать на такой конструкции будет неудобно — часть тела будет проваливаться, а стыки будут приходиться на поясницу или ноги. К тому же, выдвижная система не самая удобная и долговечная.

Ни в какие ворота

В покупательском угаре норильчане часто совершают одну фатальную ошибку, которая может перечеркнуть все познания в диванном деле. Они забывают о том, что во многих квартирах металлические двери самодельные, сваренные вручную ещё в 1990–х, а значит, размеры дверного проёма могут быть нестандартными. Кроме того, в высотных домах с длинными тамбурами, угол поворота в боковые квартиры очень узкий. В итоге, купив очень хороший и дорогой диван, вы можете потом просто не занести его в квартиру. Несколько раз я лично наблюдал героические попытки запихнуть этот элемент мебели через окно, один раз даже с применением подъёмного крана — поднимали на третий этаж. Во сколько обошлась такая доставка, даже подумать страшно. Так что нелишним будет замерить дверной проём перед походом в магазин.

Основа основ

Если за удобство дивана отвечает материал посадочного места, то за его долговечность — каркас изделия. Опоры бывают металлические, деревянные и из ДСП. Можно подумать, что металл самый надёжный и долговечный, но это спорно. Во–первых, если он собран с помощью болтов, а не сварен, то может довольно быстро разболтаться. Кроме того, определить на глаз, качество металла довольно сложно. ДСП также не лучший выбор, если вы хотите, чтобы мебель прослужила дольше и смогла пережить несколько переездов. Многие специалисты и дизайнеры и вовсе называют диваны из ДСП одноразовыми. Самый годный для каркаса материал — цельная древесина. Она значительно увеличивает вес изделия, но при этом обеспечивает его долговечность. При этом идеальный вариант — когда составные части опоры крепятся на анкерные болты, а не на мебельные шурупы, которые не так надёжны.

Вечно молодой

За сохранение презентабельного вида дивана отвечает обивочный материал. Многие покупатели вообще не уделяют этому моменту никакого внимания, а зря.

Сейчас считается модной мебель, изготовленная из натуральных материалов, но, увы, такие ткани крайне капризны: плохо моются, быстро изнашиваются и нуждаются в постоянном уходе. Так что лично я выступаю за синтетическую обивку, она более практичная. Весьма неплохой вариант — шенилл, легко моющийся, износостойкий материал. Подойдёт и замша, она приятнее на ощупь, хоть и протирается быстрее шенилла. А вот если у вас дома есть когтистая животинка, то ваш выбор — велюр, он наиболее устойчив к механическим повреждениям. Самая любопытная ткань — флок (100% полиэстера в составе). Да, чистая синтетика, но крайне износостойкая, а главное его преимущество — водоотталкивающая поверхность. Если вы прольёте на флок вино, пиво или сок, на обивке не останется ни следа, и если ваше чадо намалюет на диване что–нибудь маркером или акварельными красками, стереть художество не составит труда. Если же вы всё–таки твёрдо вознамерились взять мебель с обивкой из натуральных тканей, тогда в первую очередь присмотритесь к модульным диванам. У подавляющего большинства моделей и сидушки, и подушки для поддержки спины имеют съёмные чехлы, которые можно постирать в стиральной машине или при необходимости заменить.

Пятая точка

Удобство дивана также зависит от наполнителя подушек. Самый дорогой и комфортный — перо. Но в норильских магазинах, диваны с перьевыми подушками встречаются редко, причём цены на них заоблачные. Самые распространённые наполнители: поролон и его более модные аналоги. Стоят они не очень дорого при неплохом качестве, но перинной мягкости от них ждать не стоит. Один из наиболее любопытных современных наполнителей — это пенополиуретан. Панели из нескольких слоёв, в том числе очень удобного верхнего, который при посадке принимает форму «пятой точки», обеспечивают максимальный комфорт, а при подъёме принимают прежнюю форму. Не придётся периодически взбивать подушки, как в случае с перьевыми, и вероятность промять диван, как это бывает с поролоновым наполнителем, снижается. Ещё один вариант наполнителя, который нечасто используется, — пружинные блоки. По сути это не подушки, а мини–матрасы. Здесь жёсткость зависит от самих пружин и может существенно варьироваться. Такой вариант не стоит рассматривать в том случае, если в доме есть кому прыгать на диване, — блоки быстро выйдут из строя.