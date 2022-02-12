Лучший подарок жене

Посудомоечную машину ещё лет 10 назад можно было отнести к предметам роскоши, а сегодня этот полезный и весьма экономичный бытовой прибор есть во многих семьях. Ведь он не только полностью окупает затраты на его приобретение за счёт экономии воды и электроэнергии, но и ещё облегчает домашнюю работу и освобождает довольно много времени.

Определить место

Первое и самое важное, с чем вам предстоит определиться, перед тем как идти в магазин, — это место, где будет установлена чудо–техника. Далеко не всем норильчанам повезло иметь квартиры с большой кухней. У многих это пространство весьма ограниченно, поэтому каждый новый элемент интерьера должен быть тщательно продуман. На самом деле с учётом разнообразия моделей посудомоечных машин «воткнуть» этот прибор можно практически в любую квартиру, даже в гостинку. Знаю, звучит неправдоподобно, но именно истовая вера в то, что поставить данный агрегат на моей кухне банально некуда, долгие годы исключала это устройство из списка возможных покупок. Однако стоило подойти к данному вопросу со всей тщательностью, и оказалось, что нет ничего невозможного.

Итак, вооружаемся рулеткой и идём искать подходящее место. Проще всего установить посудомойку впритык к раковине, чтобы не кидать шланги через всю кухню. Хотя и второй вариант вполне приемлем, если установить машинку вы хотите в определённом кухонном ящике. Для этого достаточно будет пары удлинителей и переходников для шланга.

Хорошо, если рядом с тем местом, куда вы собираетесь поставить посудомойку, есть свободная розетка. Именно с проблемой подключения электропитания чаще всего сталкиваются счастливые обладатели этого прибора. Дело в том, что в большинстве норильских квартир электропроводка осталась ещё с советских времён и не рассчитана на то количество бытовой техники, которое мы сейчас имеем. Современный базовый набор кухонных приборов включает: холодильник, телевизор, микроволновку, мультиварку, чайник (реже кофемашина). А ещё желательно, чтоб было куда подключить телефон на зарядку или музыкальную колонку. При этом розеток на кухне всего одна–две. Как видим, подключать посудомоечную машину, ну просто некуда.

Если у вас такая ситуация, то советую обзавестись удлинителем. Причём учтите, что экономить на данном девайсе себе дороже. Вместо дешёвого китайского лучше приобрести хороший «пилот», который используется при подключении стационарного компьютера. Китайские удлинители могут поплавиться, если включить одновременно, например, чайник и мультиварку.

Определившись с местом для помощницы по хозяйству, делаем замеры пространства и уже с набором этих данных отправляемся в магазин выбирать подходящую модель.

Какие они бывают

Посудомоечные машины можно разделить на три типа: отдельно стоящий прибор, встраиваемая техника и компактная для установки на стол. Если вам позволяет площадь помещения, то проще всего выбрать первый вариант. Тем более что верхняя панель у таких устройств съёмная, и её легко можно заменить столешницей под цвет шкафов. Такие посудомойки имеют стандартные размеры: высота — 85 см, глубина — 60 см — соответственно размерам стандартного кухонного гарнитура. А вот ширина может варьироваться. Именно эта вариативность позволяет выбрать подходящую модель — в зависимости размеров помещения.

Примерно такая же ситуация и со встраиваемой бытовой техникой. Высота и глубина у неё тоже стандартная, но с учётом скрытой интеграции в пространство 82 и 55 сантиметров, соответственно. Так что по этим параметрам прибор влезет в любой кухонный ящик, останется только определиться с шириной.

Важный момент: если вы монтируете такую машину в кухонный гарнитур, ставить сверху на столешницу микроволновку нельзя, и уж тем более включать два этих прибора одновременно. Дело в том, что микроволновое излучение может влиять на работу электроники посудомойки, нарушая программный функционал. Тут, конечно, всё зависит от модели и стоимости обоих приборов, но лучше не экспериментировать с их надёжностью.

Ну и, наконец, третий вариант — компактные, без особых изысков машины, которые можно просто поставить на стол. Главное — чтобы было куда. У большинства таких моделей высота — 50 см, ширина — 45, глубина — 55 см.

Из личного опыта

Устанавливать машинку я планировал по классике: рядом с раковиной, проблема заключалась в том, что пространство там было ограничено декоративной барной стойкой, отделяющей обеденную зону от зоны приготовления пищи. Вторая проблема: кухонный гарнитур интеграцию данного девайса не предусматривал. Первые замеры показали, что если демонтировать одну из стенок гарнитура и чуть сдвинуть раковину, то урезанная модель войдёт в полученное пространство впритирку. Оставалось только изменить форму труб подачи горячей и холодной воды, чтобы освободить необходимые пять сантиметров, и установить вместо одинарного двухканальный слив — на раковину и саму машину. Сделать я это решил уже после покупки посудомойки и, собственно, из–за этого и возникли серьёзные проблемы, решать которые пришлось с помощью смекалки и умелых рук.

Я не учёл, что новый канализационный отвод окажется значительно шире и украдёт драгоценные 4 сантиметра которых, как раз и не хватило в итоге, чтобы установить машинку на запланированное место. Выхода было два. Поставить её перед стоком, но в таком случае она существенно выпирала бы из–под кухонного гарнитура, либо отзеркалить установку, перевернув раковину таким образом, чтобы непосредственно под ней проходили все коммуникации, тогда посудомойка вставала рядом совершенно свободно. Я выбрал второй вариант. Правда, для этого пришлось полностью разобрать и по–новой собрать шкаф под мойкой, убрав у него боковую стенку и сконструировав новые опоры непосредственно под самой раковиной. Также я вынул и перевернул раковину, а заодно проделал новое отверстие под кран, так как прежнее в таком случае получалось не у стенки, а у дверцы шкафа. Старое отверстие замаскировал с помощью специальной прорезиненной латки, которая вполне органично вписалась в общую конструкцию.

На заметку

Выбор модели

Определившись с местом и типом посудомойки, вы обязательно столкнётесь с ещё одной проблемой: какую именно модель приобрести. В данном случае принцип «чем дороже — тем лучше» не подойдёт. Например, учёные из Кембриджа провели исследование, и оказалось, что навороченная техника нового поколения в 90% случаев используется в бытовых условиях на 15– 20% своего потенциала, в том числе и посудомоечные машины. Давайте определимся, где можно сэкономить, а за какие функциональные «плюшки» денег не жалко.

Вместимость

Объём загружаемой в технику посуды измеряется количеством персон, в понятие «персона» входит: три тарелки разной глубины, чашка, блюдце и столовые приборы. Однако стоит учитывать и тот факт, что загружать вы туда будете и крупногабаритную кухонную утварь: сковородки, кастрюли или даже противень от духовки. Так что плясать стоит от количества членов семьи и частоты массовых застолий. Например, компактная настольная посудомойка, рассчитанная на шесть персон, идеально подойдёт для обслуживания семьи из двух человек. Узкой встраиваемой установки на восемь персон будет вполне достаточно для семейной пары с двумя отпрысками. Всё, что больше по объёму, стоит приобретать лишь в том случае, если вы владелец хостела, или к вам часто приходят гости.

Про граммный функционал

Количество программ чаще всего определяет стоимость данного устройства. Машинка с 6 функциями будет стоит порядка 23 тысяч рублей, а с 10–12 — уже 40–60 тысяч. Стоит ли за них платить? Давайте разберёмся. Чаще всего вы будете использовать три функции: автоматическое определение — когда устройство само выбирает режим, быстрая мойка — сравнима с элементарным мытьём посуды, интенсивное очищение — процесс обработки жирной посуды, например, сковородок после жарки котлет или рыбы.

Из дополнительных функций, за которые стоит доплатить, я бы выделил следующие. Половинная загрузка — позволяет экономить расход воды и мыть тарелки сразу после приёма пищи, не дожидаясь пока их накопится целая гора. Ополаскивание — функция, позволяющая накапливать грязную посуду в устройстве в течение пары дней. Эта функция даёт в дальнейшем возможность использовать либо автоматический режим, либо быстрое мытьё, что занимает около часа. В противном случае тарелки с засохшим жиром придётся обрабатывать на интенсиве, а это часа три. Стоит доплатить и за таймер. В этом случае вы можете спокойно загрузить посуду перед уходом на работу, а по возвращении домой вас будут ждать чистые тарелки–чашки. Также удобен ночной режим, тем более если у вас на одной розетке, кроме посудомойки, «висят» ещё и чайник с микроволновкой. Не лишней будет и функция сушки — устройство желательно проветривать и просушивать после работы.

Энергосбережение

Один из наиболее важных параметров, который стоит учитывать при покупке посудомоечной машины, — её экономичность: минимальный расход воды и энергии. Идеальный вариант будет обозначаться маркировками А++ и А+++. Последние — самые экономичные, но при этом ощутимо дороже — на 10–20 тысяч рублей. Поэтому лучше выбрать маркировку с двумя плюсами, так как разница в экономичности между двумя этими категориями не так уж и велика.

Компактный вариант

При катастрофической нехватке места на кухне посудомоечную машину настольного типа можно установить под раковину. Тут вам не придётся совершать никаких манипуляций с ящиками или переставлять мебель. Понадобится только подрезать сифон у раковины или купить более компактный. Правда, тут есть один недостаток: загружать посуду в эту малышку можно будет только сидя на корточках, что крайне неудобно. Так что можно рассматривать такой вариант только, когда с местом на кухне совсем всё плохо. Куда лучше будет поместить такую миниатюрную модель в один из ящиков, желательно на уровне пояса или груди.