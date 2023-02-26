Мастерская в кармане

Дорожный помощник

В первую очередь стоит учесть, что мультитул — это не основной, а скорее вспомогательный инструмент. Основные его достоинства — компактность и мобильность. Открутить болт, подтянуть гайку или выдернуть гвоздь, конечно, возможно, но отдельным оригинальным инструментом сделать это проще и удобнее. Отсюда главный вывод: рассматривать универсальный набор в качестве «рабочей лошадки» для дома — плохая идея.

Мультитулы предназначены для мелкого ремонта и оперативной починки в полевых условиях. Данная вещь просто незаменима в первую очередь при дальних походах, когда вес снаряжения имеет ключевое значение. Также очень полезны они для технологически продвинутого туриста. Неважно, путешествует он на лодке, квадроцикле или джипе, универсальный инструмент поможет решить большинство проблем и способен заменить целый ящик своих собратьев. Пригодится он часто отправляющимся в командировки и даже любителям цивилизованного отдыха. Ведь отели и гостиницы тоже бывают разные, да и собственное имущество может потребовать скорой помощи. Нелишним он окажется и в городской среде. Например, для велосипедистов — вещь вообще обязательная. Гаджет способен выручить и просто на офисной работе — всегда даст возможность что–то подкрутить, отвинтить или откусить.

Начало начал

Предшественником мультитула является армейский швейцарский нож. Вот только был он весьма и весьма ограничен в своём функционале. До тех пор, пока американец Тим Лезерман в 1980–е не додумался поместить дополнительные инструменты в пассатижи, ведь именно они нужны куда чаще чем нож, а это в свою очередь позволило существенно расширить и функционал гаджета.

Собственно, вот уже более сорока лет основанная им фирма Leatherman и держит пальму первенства в производстве данного вида карманных универсалов. Компания производит широчайшую линейку мультитулов от недорогих с минимальным функционалом до заточенных под разные профессии или хобби. Если вы надумали обзавестись действительно приличным инструментом, то именно на данного производителя стоит обратить внимание в первую очередь. Сочетание качества изделия, базовых материалов и внимание к деталям — выше всяких похвал. Главным недостатком является стоимость. Фирма американская, так что цена у «лезерманов» низкой не была никогда, а в последнее время и вообще можно считать её неприличной. Например, одна из лучших моделей стоит сейчас в районе 20 тысяч рублей. Вещь и правда крутая и крайне надёжная, но за такие деньги с лёгкостью можно купить целый чемодан отдельных инструментов. Продукт этой фирмы стоит покупать, только если вы в походах проводите больше времени, чем дома, и мультиинструмент — ваш постоянный спутник–выручалочка, с помощью которого вы решаете жизненно важные проблемы.

Выбираем для себя

В целом даже в интернет–магазинах большой выбор мультитулов самой разной ценовой категории: от совсем дешёвых в районе 600 рублей до таких же дорогих монстров, как и «лезерманы», превышающих 20 тыс. руб. Но к покупке инструмента на подобных платформах стоит подходить особенно тщательно. Дело в том, что вместо продукта от надёжной фирмы можно с лёгкостью стать обладателем китайской реплики. На что стоит обращать внимание? В первую очередь на материал. Лучше всего если это нержавеющая сталь или сталь с маркировкой 420HС, она более гибкая, в результате чего реже ломается. Также стоит обратить внимание на фиксацию выдвижных инструментов. У дешёвых моделей они вообще не фиксируются, что осложняет работу с ними. Ну и конечно, начинка. При покупке надо чётко понимать, какие инструменты вам действительно пригодятся, а какие будут зря оттягивать карман. Например, довольно дорогая модель с дополнительной насадкой–битодержателем и комплектом из сорока отвёрток очень хороша для электрика или механика, но совершенно не нужна туристу–выживальщику, поэтому давайте рассмотрим возможные варианты на примере конкретных моделей.

«Порш» среди мультитулов

Leatherman Syrge — недешевый, но однозначно качественный мультитул от компании–«прародителя». В первую очередь это очень мощные пассатижи с узкогубцами. Их губки оснащены быстросменными лезвиями для перекусывания проволоки, что выгодно выделяет Sуrge на фоне даже многих узкоспециализированных пассатижей, которые при затуплении режущих кромок становятся бесполезными навсегда. Электрикам пригодятся кусачки для многожильного провода с обжимкой, расположенные с обратной стороны шарнира пассатижей. Для электриков предусмотрен и инструмент для снятия изоляции с проводов.

Ножей в этом мультитуле два — обычный и серрейторный, оба из стали 420HС. В походе пригодятся ножи Sуrge, как и комплектная пилка (причём быстросменная). Также в мультитуле предусмотрены шило, два напильника.

Традиционная для Leatherman фишка — это лёгкая разборка мультитула и наличие в продаже отдельных инструментов. То есть свой мультитул можно при желании и кастомизировать, заменив неиспользуемые инструменты более полезными. Единственный недостаток — высокая цена изделия — более 20 тысяч рублей.

Городской помощник

Ganzo G109, по мнению многих обозревателей, — один из лучших инструментов из категории недорогих мультитулов. Для своей цены (около 2,5 тыс. руб.) качество у Ganzo весьма достойное, даже с учётом того, что производитель китайский.

Главный недостаток — выше упомянутая сталь марки 440С, которая может оказаться достаточно ломкой при плохой закалке. Отметим эргономичную форму рукоятей, причём как в режиме пассатижей, так и при использовании встроенных в ручки инструментов. Их набор минималистичен: плоская и крестовая отвертки, напильник, два ножа, открывалка и шило. В наборе не хватает пилки, чтобы считать его полноценным походным аксессуаром. Но для города и постоянного ношения «на всякий» этот инструмент подходит идеально.

Тонкая штучка

Sog powerlitre — один из наиболее надёжных представителей миниатюрных мультитулов. Из–за совсем уж маленьких размеров, толщина его чуть больше указательного пальца, а в сложенном виде он помещается в кулак, на первый взгляд этот инструментик больше напоминает брелок. Ввиду чего не воспринимается серьёзно большинством ценителей универсальных инструментов, но и у него есть свои поклонники, и я один из них. Гаджет непригоден для серьёзных работ, но для устранения мелких неполадок и возни с тонкими и хрупкими вещами куда удобнее даже специализированного инструмента. Несколько раз выручал во время поездок, когда требовалось подтянуть протекающий кран в гостинице, извлечь намертво засевший в подошву ботинка кусок стекла и подтянуть болт на детском самокате. Главные плюсы: достойный функционал за невысокую цену (в районе четырёх тысяч рублей) и миниатюрность. Положить его можно не просто в дамскую сумочку, но даже в косметичку.

Настоящий вояка

Leatherman Mut EOD. Если вы увлекаетесь милитари–тематикой или владеете оружием, то эта модель привлечёт ваше внимание. Собственно, он и позиционируется как специализированный военный мультитул. Имеет даже сменные кусачки для огнепроводного шнура — функция для сапёров. Кроме того, есть нож с частично серрейторной заточкой, плюс пила, съёмный режущий крюк, объединенный с откидным карабином, молоточек, пробойник, съёмный бронзовый скребок для удаления сильного порохового нагара, обжимка (для капсюлей–детонаторов), адаптер для шомпола и, наконец, мирная крестовая отвертка.

В целом мультитул отличный, качественно изготовленный и очень крепкий, как и положено «вояке». Многие его функции весьма специфичны, а некоторые гражданские и вовсе не нужны. С учётом последних событий вполне может войти в базовый набор потенциального призывника или добровольца.

Лучший друг туриста

Мультитул Sidekick позиционируется как туристический и в первую очередь предназначен для тех, кто любит долгие и полностью автономные пешие маршруты. Те, кто хоть немного знаком с этим видом отдыха, знают, что для сложных прогулок важен каждый грамм веса. Поэтому и еда сублимированная и вещей минимум, а полноценный мультитул брать невыгодно. Как раз на такие случаи и был разработан Sidekick от той же Leatherman. Весит он менее 200 граммов, размер в сложенном виде — около 10 см.

Итак, что мы имеем? Два ножа из стали 420HC (с серрейторным и прямым лезвиями), открывалки для консервов, карабин, пила (маленькая, но отлично работающая), три отвертки и напильник. Узел пассатижей выполнен в формате острогубцев с кусачками, механизм подпружинен.

Прямой нож и пила откидываются одной рукой без необходимости в раскладывании самого мультитула и фиксируются замками. Это позволяет работать с мультитулом, если вторая рука занята. Предусмотрено складывающееся колечко для темляка — это пригодится, например, если вы работаете на высоте и опасаетесь уронить инструмент. Также есть поясная клипса, её при желании можно снять, использовав биту под Torx.

Мультивизитка

Очень интересный и совершенно выбивающийся из общей линейки мультитул — визитка. Представляет собой плоскую стальную пластину с кучей функциональных отверстий. В основном отвёртки и ключи под шестигранники, ещё линеечка и масса каких–то совершенно непонятных примочек. Модели этого типа мультитула могут иметь от 11 до 46 инструментов. В целом же это, конечно, больше забавный сувенир, нежели полезный инструмент. Хотя в защиту изобретения могу сказать, что чудо–визитка очень пригодилась дважды. Первый, когда надо было подкрутить болт на рулевом велосипеда, а рабочий мультитул остался в другой куртке, а второй в поезде, когда пришлось чинить дверь — болты ручки раскрутились, и она не закрывалась. В общем, вполне можно рассматривать данную вещицу как вариант подарка приятелю или коллеге.