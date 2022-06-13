Между светом и тенью

Покупая шторы, большинство людей в первую очередь думают о цвете, нежели о материале или типе. А между тем существуют десятки вариаций данного предмета интерьера: фотошторы, вертикальные жалюзи, японские панели, занавески из нитей и т. д. Выбор во многом зависит и от типа окон (большие или маленькие), и от того, на какую сторону они выходят. Последний фактор является ключевым именно для норильчан, ведь если солнце светит в окна большую часть полярного дня, то из–за неудачно подобранных штор все обитатели квартиры могут буквально лишиться сна.

Блэкаут

Без сомнения, каждому, кто прожил в Норильске больше года, известны шторы из материала блэкаут. Главное его преимущество в том, что он не пропускает 80, а порой и 100% света. Самые надёжные светозащитные шторы состоят из трёх слоёв. Первый — белое светоотражающее полотно, этой стороной шторы вешают к окну. Второй слой — светопоглощающий. Третий — декоративный, его функция — удачно вписаться в интерьер, поэтому он может быть любого цвета и состоять из любого материала. Такие занавески идеально подойдут для спальни или зала, в котором телевизор расположен напротив окна. Также их можно повесить в детской комнате или кабинете, чтобы солнечный свет не мешал работать за компьютером. Помимо защиты от солнца, блэкаут имеет и ряд других преимуществ. Декоративная сторона не выгорает на солнце, за шторами легко ухаживать, они менее маркие, отталкивают пыль, практически не мнутся. Такая драпировка неплохо поддерживает среднюю температуру в комнате, защищая летом от зноя, а зимой от ветра и холода.

Вечная классика

Чаще всего шторы блэкаут размещают как гардины или портьеры — длинные полотна ткани от пола до потолка. Довольно простой в использовании и надёжный вариант. Но есть нюанс: они должны располагаться по всей длине стены с окном или даже внахлёст, заходя на соседние стены, чтобы свет не просачивался по краям. К тому же внушительные плотные шторы в сочетании с незакрытыми краями стены будут создавать ощущение незавершённости интерьера. Так что перед походом в магазин нелишним будет сделать замеры. При таком варианте драпировки полотно будет иметь приличный вес, который выдержит не каждая перекладина, особенно если она из пластика. Лучшим вариантом в данном случае станет металлическая подвесная система. Проследите, чтобы не только труба, но и весь карниз был сделан из металла. Некоторые производители применяют пластиковые соединители для стыковки труб или очень хлипкие крепёжные петли, на которые, кстати, приходится основная нагрузка. Ну и конечно, монтировать на стену всю конструкцию следует максимально надёжно, используя самые прочные и толстые шурупы. Для красоты карниз можно прикрыть багетом.

Богато и красиво

Классический вариант расположения штор блэкаут — два сдвигающихся полотна. Вот только плотная и тяжёлая ткань смотрится глухой стеной и визуально уменьшает пространство комнаты, а также привлекает к себе всё внимание, делая интерьер тусклым. Решить эту проблему можно с помощью декоративных элементов. Часто для используют стационарные шторы (занавески, не предназначенные для перемещения по карнизу) или ламбрекены — полоски ткани различной формы, закрепляющиеся в верхней части портьер. Также можно организовать надстройку из ещё одной линии полновесных или декоративных штор, такое решение добавит композиции глубины. Хороший пример — императорские шторы. Они подходят для просторных помещений с двумя окнами. Смотрятся эти шторы так, словно кто–то небрежно собрал полотно и зафиксировал, на самом же деле это хорошо продуманный дизайн, добавляющий помещению уюта. Отмечу, что в помещениях, где дневной свет приветствуется, такой элемент можно использовать и отдельно с лёгким тюлем. Ещё один вариант драпировки скучных штор — рукав епископа. Как правило, это довольно замысловатая конструкция из ткани, бантов и рюшек, которая помещается поверх гардин и не предназначена для перемещения по перекладине. Такую можно применить в спальне или детской комнате для девочки. В других комнатах она будет смотреться чересчур «плюшевой».

Все перечисленные выше варианты довольно легко вписываются в интерьеры норильских квартир, так как большинство норильчан либо предпочитают европейский стиль, либо тяготеют к излишней помпезности и перегрузке элементами декора. Какой бы стиль вы ни выбрали, и блэкаут, и другие шторы в стандартном исполнении или неоклассическом стиле не будут отвлекать внимание от общего интерьера. А вот если в вашей квартире царит хай–тек или вы приверженец азиатского минимализма, то лучше выбирать раздвижные японские панели и бамбуковые жалюзи. Неплохо будут смотреться фотошторы, вертикальные жалюзи и даже нитяные шторы.

Японский колорит

Японские светозащитные системы — плотные занавески панельного типа. Они состоят из нескольких полотен, которые перемещаются за счёт направляющих, установленных в карниз. Изделия могут быть оформлены в любой цветовой гамме, украшены принтами. На поверхности таких штор нет складок и других декоративных элементов, их прелесть в минимализме. Они визуально расширяют пространство и не отвлекают от общего интерьера. Кроме того, они позволяют регулировать количество света, проникающего в комнату. Это один из последних трендов. Так что если вы следите за дизайнерскими новинками и хотите произвести впечатление на гостей, панельные светозащитные системы — отличный вариант. Они могут быть сделаны из бамбука или соломы — настоящая находка для любителей натуральных материалов в интерьере. При этом такие шторы сочетают в себе древние традиции и высокие технологии. Их механизм подразумевает как ручное использование, так и установку специального механического привода с дистанционным управлением. Кстати, блэкаут для таких панелей тоже применяется.

Живые пейзажи

Фотошторы. Такая драпировка отлично смотрится в помещениях с небольшими глубоко утопленными окнами, например, на кухне без балкона. При помещении рисунка в углубление, создаётся туннельный эффект, и картинка выглядит более естественной. Принт можно нанести на небольшие рулонные шторы, которые крепятся к каждой створке отдельно, что позволяет держать открытым окно для проветривания. Для достижения максимального визуального эффекта можно заказать цельную римскую штору с фотопечатью. Такой вариант будет уместен и в детской, и в спальне; так как эти шторы делаются из очень плотного многослойного материала, они не пропускают свет, а в случае необходимости их легко поднять.

Художественное произведение

Псевдовитражи — это очень любопытный вариант использования самых обычных рулонных штор. Такие вешают в большинстве офисов из–за дешевизны и лёгкости монтажа. Однако практичную драпировку кто–то додумался превратить в настоящее произведение искусства, не только защищающее от света, но и добавляющее ярких красок в интерьер. Они изготавливаются из полупрозрачной ткани с рисунком, имитирующим старинный витраж. При этом на каждую створку крепится отдельное полотно. Цельный рисунок, разделённый оконными рамами, и правда выглядит как настоящий витраж. Такой вариант отлично подходит для украшения кухни, где зачастую имеется только одно небольшое окно, а скрадывать драгоценные сантиметры полновесными шторами не хочется.

Ах, эти нити

Кисейные шторы — занавески из тонких нитей одинаковых или разных цветов. Такие редко встретишь на окнах норильских квартир. Их выбирают преимущественно для декора. Лёгкие занавески отлично заменяют тюль или перегородки для зонирования. От солнечного света они не защищают, поэтому лучше подойдут для комнат с недостаточным естественным освещением.

Лёгкая дымка

Ещё один редкий для Норильска вариант драпировки окон — лёгкий тюль с принтом. Он хорошо подходит для комнат, где затемнение не требуется, и нужно визуально расширить пространство. Занавески из этой ткани я использовал дома на кухне. Они идеально вписались в стиль лофт. Дело в том, что вообще без штор интерьер казался незавершённым, а полупрозрачная ткань с лёгким принтом закончила образ и при этом не перетягивает внимание на себя.